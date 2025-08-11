NBA: Celtics toma decisão sobre Al Horford

Campeão da NBA em 2024 pelo Boston Celtics, o veterano Al Horford estará em um novo time na próxima temporada. De acordo com o repórter Ryan Stano, da Sports Illustrated, a franquia desistiu de renovar o vínculo com o pivô de 39 anos. Até por isso, a equipe assinou com Chris Boucher, que defendeu o Toronto Raptors nas últimas sete campanhas. Ou seja, o canadense é o substituto de Horford no Celtics.

“O Celtics claramente desistiu de um acordo com Al Horford após assinar com Boucher. Ou seja, essa contratação envia uma mensagem clara de que a franquia não está mais tentando trazer Horford de volta. Além disso, Horford parecia ter tomado a decisão de deixar Boston há algum tempo. Se ele quisesse ficar, afinal, teria assinado um acordo para retornar logo na abertura da agência livre”, disse o jornalista.

Segundo Stano, embora Horford ainda seja agente livre, o Celtics tem a impressão de que ele assinará com o Golden State Warriors, assim que a situação de Jonathan Kuminga for resolvida. Vários jornalistas dos EUA, aliás, cravam que o dominicano é um dos reforços apalavrados com a equipe de San Francisco.

Ao final da última campanha, o presidente do Celtics, Brad Stevens, disse que a prioridade da franquia no mercado da NBA era a renovação dos vínculos com os pivôs Al Horford e Luke Kornet. No entanto, nenhum deles seguirá na equipe. Afinal, Kornet fechou um contrato de US$41 milhões por quatro anos com o San Antonio Spurs. Além disso, o dominicano deverá reforçar o Warriors.

Portanto, em 2025/26, o Celtics terá um garrafão novo, já que Kristaps Porzings também deixou o time. Na véspera do Draft 2025, o pivô letão foi trocado para o Atlanta Hawks. A negociação serviu para dar alívio financeiro à franquia de Boston, que saiu de vez do segundo nível de multas (second apron) da NBA.

Desse modo, o técnico Joe Mazzulla terá à sua disposição, além de Boucher, três pivôs pouco confiáveis: Luka Garza, Neemias Queta e Xavier Tillman. O Celtics ainda possui duas vagas no elenco, mas é improvável a chegada de outro pivô.

Al Horford

Terceira escolha do Draft de 2007, Al Horford já fez 1.138 jogos na NBA. Ele atuou por nove temporadas no Atlanta Hawks, além de sete pelo Celtics (sua primeira passagem foi entre 2016 e 2019). Também jogou por uma temporada no Oklahoma City Thunder e outra pelo Philadelphia 76ers.

Por fim, Horford possui cinco seleções para o All-Star da NBA (2010, 2011, 2015, 2016 e 2018). Além disso, foi eleito para o terceiro time ideal da liga (2011) e o segundo quinteto de defesa (2018).

Mesmo com a idade avançada, o pivô dominicano mostrou que ainda tem condições de seguir na liga. Na última temporada da NBA, Al Horford disputou 60 jogos pelo Celtics. Suas médias, em 2024/25, foram de nove pontos, 6,2 rebotes e 2,1 assistências, em quase 28 minutos por partida.

