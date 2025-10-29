Em ritmo de MVP, Giannis Antetokounmpo lidera contra Knicks

O Milwaukee Bucks bateu o New York Knicks na noite de terça-feira (28) por 121 a 111, enquanto o duas vezes MVP da NBA Giannis Antetokounmpo brilhou mais uma vez. Isso porque o grego somou 37 pontos, oito rebotes e sete assistências para liderar o time de Wisconsin ao terceiro triunfo em quatro jogos na nova campanha. Por outro lado, Jalen Brunson foi o melhor do Knicks com 36 pontos e quatro rebotes.

Giannis Antetokounmpo vem fazendo de tudo para o Bucks seguir competitivo, apesar de tudo o que aconteceu na agência livre da NBA. O time de Milwaukee teve de dispensar Damian Lillard após lesão e contratou o pivô Myles Turner, que estava no Indiana Pacers. Então, os rumores de troca cresceram muito após o jornalista Shams Charania, da ESPN, informar que ele poderia sair se não tivesse um elenco para lutar pelo título.

Agora, na temporada, Antetokounmpo possui médias ainda melhores do que nos anos em que foi MVP da NBA. Até aqui, ele soma 36.3 pontos, 14.0 rebotes e 7.0 assistências em quatro jogos. Como resultado, seus colegas começaram a acompanhar o ritmo do ala.

Ryan Rollins, por exemplo, fez 25 pontos contra o Knicks, sua melhor marca na carreira. Ele é o reserva de Kevin Porter, mas vem jogando por conta de lesão do titular. Enquanto isso, o time acertou 14 das 34 cestas de três (41.2% de aproveitamento).

Com três vitórias na atual temporada da NBA, incluindo contra o Knicks, Giannis Antetokounmpo entra totalmente na briga pelo MVP. Ele, inclusive, venceu o prêmio de melhor jogador do Leste na primeira semana da liga em 2025/26. Enquanto isso, Victor Wembanyama, do San Antonio Spurs, foi o melhor do Oeste.

Ao lado deles, o atual MVP da NBA Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder), Tyrese Maxey (Philadelphia 76ers) e Nikola Jokic (Denver Nuggets), entre outros, apontam entre os favoritos ao prêmio no momento.

Pedido de troca?

Giannis Antetokounmpo, que completa 31 anos no início de dezembro, vem dando motivos para ele mesmo não desistir do Bucks. Afinal, ele disse que quer ter a chance de ser campeão da NBA mais uma vez. Por isso, deu entrevistas reafirmando seu compromisso com o time, mas deixou claro que se a equipe não estiver na briga pelo título, ele pode sair.

Aliás, na reapresentação do Bucks para a campanha, Giannis disse que não se lembrava de uma conversa com o dono da franquia. Na ocasião, Wes Edens afirmou que o ala ficaria de qualquer forma. Então, o astro garantiu que os rumores de troca eram verdadeiros.

O Bucks caiu na primeira rodada dos playoffs nos últimos três anos.

