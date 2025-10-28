Lauri Markkanen quebra recorde na NBA em vitória do Jazz

O ala Lauri Markkanen quebrou o seu recorde na NBA durante a vitória do Utah Jazz sobre o Phoenix Suns por 138 a 134 na noite dessa segunda-feira (27). Markkanen somou 51 pontos contra o Suns, superando a antiga marca de 49, enquanto ainda pegou 14 rebotes.

Continua após a publicidade

Lauri Markkanen tornou-se o primeiro jogador do Jazz a fazer 50 pontos ou mais desde Karl Malone em 1998. Além disso, ele acertou todos os 17 lances livres no jogo, algo que não acontecia, também, desde Malone. Foi o seu quarto jogo com 40 pontos ou mais desde que estreou na NBA.

O finlandês de 29 anos começou a temporada 2025/26 muito bem. Afinal, ele vinha de um jogo com 33 pontos contra o Sacramento Kings e, agora, acumula 14 arremessos de três certos em 33 tentativas. Ou seja, 42.4% de aproveitamento.

Markkanen entrou em 2025/26 após fazer uma campanha ruim pelo Jazz no último ano, o que resultou em críticas e aumentou a pressão e os rumores sobre uma eventual troca. No entanto, após grande apresentação no EuroBasket, o ala voltou muito melhor.

Continua após a publicidade

Além disso, o fato de que o Jazz está sendo competitivo na nova temporada da NBA está chamando a atenção. Afinal, o time de Utah não briga por playoffs desde os tempos de Donovan Mitchell e Rudy Gobert.

Leia mais

Apesar de jogar fora de casa, o time de Salt Lake City começou de forma incrível e chegou a fazer 19 a 2, com oito pontos consecutivos de Lauri Markkanen. A vantagem seguiu em 17 no início do segundo quarto, mas o Suns chegou a empatar duas vezes antes do intervalo.

Continua após a publicidade

Mas o Jazz voltou a abrir vantagem no terceiro quarto e parecia que iria garantir a vitória. O jogo, então, voltou a ficar muito equilibrado a partir dali.

Markkanen teve a chance de vencer o jogo para o Jazz ainda no tempo regulamentar, mas falhou no estouro do cronômetro. Então, na prorrogação, ele fez sete pontos para liderar ao triunfo.

Além de Markkanen, o Jazz contou com as boas atuações de Walker Kessler (25 pontos, 11 rebotes e quatro tocos) e Keyonte George (26 pontos, dez assistências e cinco rebotes).

Continua após a publicidade

Agora, o Jazz de Lauri Markkanen está com duas vitórias em três jogos na atual temporada da NBA. Por outro lado, o Suns perdeu a terceira em quatro partidas.

Siga nossas redes sociais

Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Continua após a publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA