Em redes sociais, antigo jogador do Nets pede para voltar à NBA

Um ex-jogador do Brooklyn Nets tem um desejo: voltar à NBA. Rondae Hollis-Jefferson deixou a liga há quatro anos. Desde então, passou por times da Turquia, Porto Rico, Filipinas e Coreia do Sul. No entanto, jamais deixou de pensar em uma nova chance de se provar nos EUA, onde jogou por seis temporadas.

Continua após a publicidade

Aos 30 anos, desse modo, Rondae Hollis-Jefferson fez um pedido nas redes sociais. Ainda acreditando que pode apresentar alto nível, o jogador pediu que algum time da NBA o contrate. O desejo, aliás, não é ter um contrato garantido. O ala quer, na verdade, um acordo para a pré-temporada, na expectativa de que mostre sua qualidade.

“Bom dia, NBA. Eu estava me perguntando se algum time teria uma vaga no training camp para um sujeito legal como eu”, escreveu Jefferson, no X (antigo Twitter). “Sou como um SUV. Tenho muitos quilômetros rodados, mas para a longa temporada, podem contar comigo. Além disso, ajudo a manter o bom clima no time e consigo marcar quase que qualquer um”.

Continua após a publicidade

Good morning @NBA , I was wondering if any teams had a training camp spot for an kind chap like myself . I’m like a SUV got a lot of travel miles but for the long haul(long season) you can count on me. I also keep good air flow amongst the team. I also can guard just about anyone — R.HollisJefferson (@IAmCHAP24) July 27, 2025



Hollis-Jefferson foi a 23ª escolha do Draft de 2015. No Brooklyn Nets, o jogador vinha tendo um bom primeiro ano, mas sofreu uma lesão que o limitou a 29 jogos. Em 2016/17, ele voltou e ganhou mais espaço, com 23 minutos por partida e médias de 8.7 pontos, 5.8 rebotes e 1.1 roubo de bolo. No ano seguinte, o ala teve seu melhor ano na NBA, com 13.9 pontos e 6.8 rebotes.

Continua após a publicidade

Leia mais!

Os anos seguintes, porém, não foram bons para o jogador na NBA. Em 2018/19, ele perdeu minutos no Nets e viu a taxa de acerto dos três pontos cair para 18.4%. Desse modo, foi trocado para o Toronto Raptors em 2019. No fim, ficou sem contrato para 2020/21 e voltou para fazer 11 jogos pelo Portland Trail Blazers no fim daquele ano.

Sem vaga na NBA, o antigo jogador do Nets começou a rodar pelo basquete mundial. Porém, não conseguiu ter destaque até o Mundial de Basquete em 2023. Após se naturalizar, o ala defendeu a Seleção da Jordânia, onde foi um dos melhores jogadores da competição.

Continua após a publicidade

Em cinco jogos, Jefferson teve médias de 23.6 pontos e 7.8 rebotes. O ex-jogador da NBA, aliás, até teve lances que ganharam destaque pela semelhança com Kobe Bryant. Assim, voltou a chance atenção nos EUA, mas não recebeu um contrato. No entanto, com esse pedido no X, o ala acredita que ainda merece uma chance.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Continua após a publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA