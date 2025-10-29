Em grande fase, Tyrese Maxey iguala feito de ex-MVP da NBA

Tyrese Maxey, do Philadelphia 76ers, faz um ótimo início de temporada, tanto que igualou um feito de um ex-MVP da NBA. Nos quatro primeiros jogos de 2025/26, o armador fez 150 pontos e 33 assistências. Ou seja, suas médias são de 37,5 pontos e 8,2 passes decisivos.

Já Russell Westbrook fez 151 pontos e 40 assistências nas quatro partidas iniciais de 2016/17. Na época, ele era o astro do Oklahoma City Thunder. E o detalhe é que, naquela temporada, o armador ganhou o troféu de MVP da NBA. Westbrook, aliás, encerrou aquela fase regular com médias de triplo-duplo: 31,6 pontos, 10,7 rebotes e 10,4 assistências.

Portanto, em toda a história da NBA, apenas Tyrese Maxey e o MVP de 2017 fizeram pelo menos 150 pontos e 30 assistências nos quatro primeiros jogos de uma campanha. Além disso, o armador do Sixers já começa a temporada como cestinha da liga. O segundo maior pontuador, até o momento, é Giannis Antetokounmpo, do Milwaukee Bucks (36,2 pontos).

Por conta do sucesso individual de Maxey, o 76ers é um dos quatro times invictos em 2025/26. Os outros são Chicago Bulls, San Antonio Spurs e o atual campeão Thunder. Desse modo, a equipe da Philadelphia aparece no topo da Conferência Leste.

Além dos 37,5 pontos e 8,2 assistências de média, o camisa 0 do 76ers está muito bem nas bolas de três. Afinal, ele já acertou 18 arremessos de longa distância em 38 tentativas. Ou seja, um aproveitamento de 47,4%. Com isso, Tyrese Maxey já começa a ser citado como candidato ao prêmio de MVP da NBA em 2025/26.

Nessa terça-feira (28), o armador foi decisivo na virada do Sixers sobre o Washington Wizards. Fora de casa, o time da Philadelphia chegou a estar 19 pontos atrás no placar. Mas graças aos 23 pontos de Maxey no quarto período e na prorrogação, o 76ers venceu por 139 a 134. Além disso, o jogador de 24 anos saiu de quadra como cestinha (39 pontos) e ainda deu dez assistências. Ou seja, alcançou um duplo-duplo.

“Estou apenas tentando entrar em quadra, ser agressivo e ajudar o time a vencer. Acho que cheguei ao ponto da minha carreira em que quero que sejamos realmente bons como equipe. E sei que isso começa comigo. Então, quero muito que vençamos os jogos, e quero fazer de tudo para ajudar o meu time a conseguir isso”, disse Maxey, que acaba de iniciar sua sexta temporada na NBA.

Tyrese Maxey e o Sixers voltam à quadra nesta sexta-feira (31), diante de sua torcida. O adversário será o rival histórico Boston Celtics. A bola vai subir às 20h (horário de Brasília), e o duelo será exibido pelo Amazon Prime Video.

