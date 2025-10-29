Entenda o motivo do aumento dos lances livres nos jogos da NBA

Você já deve ter notado que os jogos da NBA tiveram um aumento significativo nos lances livres em 2025/26. Quando Shai Gilgeous-Alexander teve 26 no jogo contra o Indiana Pacers, os críticos reclamaram muito. No entanto, tudo tem um motivo. Na verdade, aqui são vários deles e é sobre isso que nós vamos explicar hoje.

Não é uma questão simples, mas mais subjetiva na teoria e objetiva na prática. Isso porque os times, instintivamente, copiam o que dá certo para alguém e replicam em jogos na NBA.

Mas veja: isso não é algo novo.

Quando Dirk Nowitzki foi selecionado no Draft da NBA, por exemplo, ele mostrou nos jogos que era possível ter um cara de 2,13m arremessando de três como se fosse algo comum. E o que aconteceu nos próximos recrutamentos?

A NBA começou a abusar de buscas por um “novo Dirk” em todo Draft. Andrea Bargnani, Kristaps Porzingis, entre outros, não deixam a gente mentir. Foi assim durante um tempo. Assim como a liga insistiu por um “novo Michael Jordan” (Jerry Stackhouse, Vince Carter, Grant Hill), é normal a cópia.

O Cleveland Cavaliers, quando começou a ter sucesso com dois caras grandes, também passou a virar tendência. Aliás, algo que era muito normal no passado, mas voltou a acontecer porque os pivôs e os alas-pivôs passaram a arremessar mais de três.

E você vai notar que um ponto leva a outro aqui.

O aumento dos lances livres nos jogos da NBA não é por acaso e tem a ver com vários dos pontos acima. Mas existe um motivo fora: mudança de regra.

Até então, a NBA não marcava faltas no contato da mão em que o atacante está com a bola. Se o defensor fizesse contato na mão do adversário enquanto a bola estivesse naquela mão, o lance era limpo. Agora, não mais.

Para ter uma ideia, até a última temporada, a NBA vinha tendo uma tendência de alta nos arremessos de três nos jogos. No entanto, tal número caiu em uma tentativa por partida em 2025/26.

Três pontos nas últimas dez temporadas da NBA

Temporada Tentativas por jogo* % de acerto 2025/26** 36.6 35.5 2024/25 37.6 36.0 2023/24 35.1 36.6 2022/23 34.2 36.1 2021/22 35.2 35.4 2020/21 34.6 36.7 2019/20 34.1 35.8 2018/19 32.0 35.5 2017/18 29.0 36.2 2016/17 27.0 35.8

* Por time

** Até o dia 27/10

Tendência…

Lembra da tendência? O Oklahoma City Thunder foi campeão na última temporada da NBA tendo cerca de dez arremessos por partida de média distância nos jogos da fase regular, perdendo apenas para o Phoenix Suns. Afinal, o Suns tinha Kevin Durant, né? Então, nos playoffs, o Thunder repetiu a dose, com 10.2 tentativas de dez a 14 pés do aro (3m a 4,26m).

Foi ali que Shai Gilgeous-Alexander e Jalen Williams aproveitaram a pouca eficiência de Myles Turner e garantiram o título do Thunder sobre o Indiana Pacers. Afinal, era uma distância segura para eles, já que Turner tinha de marcar o pivô de Oklahoma City e não podia sair para cobrir tal tentativa.

E o que aconteceu para 2025/26? Os times começaram a arremessar mais de média e curta distâncias. E onde está mais “povoado”, no caso, o garrafão, é mais comum de acontecer o contato, o que resulta nos lances livres.

De novo, um ponto leva a outro.

Na última temporada da NBA, só três times tentavam mais do que nove arremessos de média distância nos jogos. Em 2025/26, o número já dobrou.

E o que acontece quando um time busca mais arremessos de três? O número de lances livres cai imediatamente. Mas se os times buscam mais o arremesso de perto, como bandejas, enterradas, os jogos da NBA terão… mais lances livres.

Some a tendência pelo título do Thunder, a mudança de regra e o resultado é simples: em 2025/26, o número de lances livres subiu de 21.7 para 27.7. Então, são alguns dos motivos pelo qual Austin Reaves teve 22 tentativas no último domingo (26) na vitória do Los Angeles Lakers sobre o Sacramento Kings ou os 17 de Lauri Markkanen contra o Phoenix Suns.

Lances livres nas últimas dez temporadas da NBA

Temporada Tentativas por jogo* % de acerto 2025/26** 27.7 78.4 2024/25 21.7 78.0 2023/24 21.7 78.4 2022/23 23.5 78.2 2021/22 21.9 77.5 2020/21 21.8 77.8 2019/20 23.1 77.3 2018/19 23.1 76.6 2017/18 21.7 76.7 2016/17 23.1 77.2

* Por time

** Até o dia 27/10

Eficiência

Aqui, um exemplo de como os lances livres podem ser mais eficientes que o arremesso de três nos jogos da NBA.

Na última temporada, Victor Wembanyama arremessava 8.8 vezes de três, com 35.2% de aproveitamento, enquanto tinha 4.1 lances livres por jogo. Ele fazia 24.3 pontos em 18.6 arremessos gerais. E o que aconteceu no começo de 2025/26?

Ele deixou de depender tanto dos arremessos de três, saindo dos 8.8 para 2.8. Mas sabe o que aconteceu com isso? Ficou mais eficiente, partindo para 36.4% de aproveitamento.

Até aí, tudo bem.

Mas com isso, ele começou a jogar mais perto da cesta e o resultado foi incrível: ele passou de 4.1 lances livres para 10.0 por jogo. E, com os similares 18.3 arremessos gerais, ele está fazendo 31 pontos de média.

Ah, claro, ele ainda saiu de 47.6% de aproveitamento nos arremessos gerais em 2024/25 para 60.3% em 2025/26.

Sim, o San Antonio Spurs teve bons reforços, mas a campanha invicta na classificação até aqui ganha mais uma explicação.

Vai virar “regra”?

Não, mas é certo que os times vão testar o que funciona mais, de acordo com o tipo de jogador, de situação de jogo e tudo mais. Os 27.7 lances livres por partida (por equipe) em 2025/26 representam apenas a 39ª maior marca da história da NBA, muito longe dos acima de 35.0 que aconteciam antes da implementação da linha de três pontos.

Em contrapartida, as 37.6 tentativas de três em 2024/25 são a maior marca de todos os tempos na liga.

Lembra quando a NBA passou a punir jogadores que “caçavam” lances livres nos jogos? Note na tabela que em 2023/24, a liga começou a endurecer e o índice caiu de 23.5 para 21.7.

Então, não tem nada absurdo acontecendo. É só a soma de uma mudança de regra com uma tendência nos jogos da NBA por conta da “cópia”.

