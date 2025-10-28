Tyrese Maxey e VJ Edgecombe alcançam marca histórica na NBA

Os jovens Tyrese Maxey e VJ Edgecombe formam a dupla sensação deste começo de temporada da NBA. Afinal, eles lideram o Philadelphia 76era a uma campanha invicta. Até o momento são três vitórias e a liderança da Conferência Leste ao lado do Chicago Bulls.

Após o último triunfo da equipe, Maxey e Edgecombe alcançaram uma marca histórica na NBA. Nessa segunda-feira (27), o Sixers bateu o Orlando Magic por 136 a 124. O armador de 24 anos foi o cestinha do duelo, com 43 pontos. O novato, por sua vez, fez 27 pontos.

Com isso, Tyrese Maxey e VJ Edgecombe já combinaram para 186 pontos em 2025/26. Essa é a maior pontuação de qualquer dupla de armadores titulares nos três primeiros jogos de uma campanha, desde que os dados foram monitorados pela primeira vez, em 1970/71.

Maxey é o cestinha da NBA neste começo de campanha, com uma média de 37 pontos. Além disso, ele 7,7 assistências por jogo, e um aproveitamento de quase 52% nas bolas de três. O armador falou sobre a ótima fase e que vai fazer de tudo para tornar o 76ers um time vencedor.

“Estamos apenas tentando entrar em quadra, ser agressivos e ajudar o time a vencer. Enquanto estivermos fazendo isso, estaremos fazendo um bom trabalho. Acho que cheguei ao ponto da minha carreira em que quero que sejamos realmente bons como equipe. E sei que isso começa comigo. Quero muito que vençamos os jogos, e quero fazer de tudo para ajudar o meu time a conseguir isso”, contou Maxey, que está na sexta temporada na liga.

Terceira escolha do Draft deste ano, Edgecombe foi o melhor novato na primeira semana de NBA. Até o momento, ele tem médias de 25 pontos, seis rebotes, 5,7 assistências e 1,7 roubo de bola. Além disso, acertou 40% das bolas de três. Após a vitória sobre o Magic, o camisa 77 revelou o segredo para o sucesso imediato na liga.

“Ganhei confiança em mim mesmo, no meu trabalho e nas pessoas com quem trabalho na equipe. Digo que sou um estudioso do jogo. Então, eu sei de onde virão minhas cestas. Assisto a muitos vídeos de basquete, especialmente quando jogo com grandes jogadores como Tyrese e Joel Embiid. Enfim, sei de onde virão os arremessos e consegui capitalizar isso”, disse Edgecombe.

Não é exagero afirmar que Tyrese Maxey VJ Edgecombe estão “carregando” o 76ers neste início de campanha. Afinal, o time segue com os desfalques de Paul George e Jared McCain. Além disso, Embid está com restrição de minutos. Desse modo, o técnico Nick Nurse deu total liberdade ofensiva aos dois jovens. O Sixers volta à quadra nesta terça (28), quando vai enfrentar o Washington Wizards fora de casa.

