Com novos donos, Lakers avalia futuro do GM Rob Pelinka

Rob Pelinka, entre elogios e críticas, está perto de completar uma década como GM do Los Angeles Lakers. Mas, pela primeira vez em anos, ele pode estar em risco no cargo. Com a recente venda da franquia, afinal, espera-se várias mudanças na equipe em um futuro breve. Será que a demissão do dirigente está na pauta mesmo? Segundo Dave McMenamin, da ESPN, a resposta é não. Por enquanto.

Continua após a publicidade

“Enquanto Jeanie Buss estiver no comando do time, nós sabemos que Rob vai estar lá. Pois ela foi a responsável por sua promoção em todos os níveis da organização. Eu sei que, em algum momento, uma reavaliação vai acontecer. No entanto, em curto prazo, não prevejo uma mudança tão drástica nas operações. Não em curto prazo”, disse o jornalista, em entrevista ao podcaster Allen Sliwa.

A venda do Lakers, a princípio, vai promover uma transição de forças pouco usual. Buss repassou o time para Mark Walter por US$10 bilhões, mas deve seguir no comando da equipe pelos próximos anos. Jornalistas apuraram que, como parte do acerto, ela está garantida à frente da equipe por mais três a cinco anos. E, como resultado, planeja manter o seu homem de confiança na gerência de basquete.

Continua após a publicidade

“Jeanie e Rob estão juntos desde que ele era o empresário de Kobe Bryant. Trabalhou com Magic Johnson e, em seguida, assumiu presidência e gerência geral. Penso que vão seguir juntos até a cessão do comando. Até porque, apesar de ter uma constante comunicação, os novos donos não estão incentivando mudanças nas operações ainda”, completou McMenamin.

Leia mais sobre o Los Angeles Lakers

Confiança

Antes de ser GM do Lakers, Rob Pelinka destacou-se no cenário da NBA como agente de jogadores. A parceria com Bryant foi o que o levou a assumir um papel importante dentro da organização. Tanto que, depois da aposentadoria do craque, o time decidiu trazê-lo para o seu grupo de dirigentes. Buss anunciou que o dirigente teve o contrato estendido em abril desse ano.

Continua após a publicidade

“Nos últimos oito anos, eu conto com a visão e liderança de Rob para fazer o melhor por esse time. Por isso, valorizo a sua parceria e postura profissional. E, mais do que isso, eu creio em sua capacidade de entregar um basquete campeão para Los Angeles e os nossos fãs ao redor do mundo. Essa é a nossa visão”, cravou a empresária, que deve seguir à frente do Lakers até 2030.

Pelinka viveu tempos de mais elogios do que críticas na temporada passada. Afinal, ele conseguiu a chocante troca pelo astro Luka Doncic e encaminhou o futuro do time do ponto de vista competitivo. Além disso, a escolha do ex-atleta JJ Redick como técnico teve um balanço positivo.

Continua após a publicidade

Investimento

É um mistério, por enquanto, qual é o envolvimento dos novos donos nas decisões do Lakers. Mas, para muita gente, as mudanças são claras. Houve quem elogiasse a nova (futura) gestão, por exemplo, a ascensão do time na segunda rodada do draft passado pagando alguns milhões. Não é bem assim, no entanto. McMenamin garante que a postura da franquia no recrutamento foi uma decisão de Pelinka.

“Certamente, esse crédito é de Rob. Ele tinha uma visão sobre o que queria na noite do draft e precisava usar o dinheiro, pois o benefício iria expirar dias depois. Há um valor anual que está separado e todo time pode usar em trocas. Então, se não aproveitasse, todos questionariam. A gestão Buss-Pelinka merece os créditos pela escolha de Adou Thiero”, cravou o repórter da ESPN.

Continua após a publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Continua após a publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA