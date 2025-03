Após briga e empurrão, Desmond Bane sela paz com jogador do Grizzlies

A última semana foi tão agitada no Memphis Grizzlies que a briga entre Desmond Bane e Santi Aldama virou coisa do passado rápido. Mas não se deixe enganar: aconteceu há só seis dias. E, por sorte, a questão está resolvida. O ala-armador garantiu que selou a paz com o colega, depois da discussão acalorada que tiveram na partida contra o Utah Jazz. Então, é um problema a menos para a franquia.

“Santi e eu somos dois competidores, antes de tudo. Estávamos em um jogo duro, longe de casa, contra Utah. Por isso, a tensão estava bem alta. Mas, no fim das contas, nós só estávamos tentando motivar um ao outro para jogarmos melhor. Nada além disso. Acho que levamos tudo um pouco longe demais, mas adoro Santi”, garantiu o arremessador, nesse fim de semana.

A briga ocorreu no primeiro tempo da partida. Apesar do Grizzlies ter encerrado o jogo com uma vitória fácil, o time passou por problemas nos dois quartos iniciais. Por isso, durante um pedido de tempo, Bane cobrou Aldama por uma suposta falta de esforço defensivo. O ala-pivô respondeu com um xingamento e, em seguida, foi empurrado. Ambos tiveram que ser separados pelos colegas.

“Eu admito que, provavelmente, ‘forcei’ aquela situação. No entanto, como disse, adoro Santi. Ele estava em meu casamento e, da mesma forma, vou estar no casamento dele. A gente se gosta tanto que, logo depois, já conversamos no banco de reservas. Demos um abraço no vestiário, durante o intervalo da partida, e tudo já está ótimo entre nós”, contou o titular de Memphis.

Desentendimento

Desmond Bane não foi o único a minimizar a briga no vestiário do Grizzlies. Aldama, assim como o colega, também fez questão de dizer que era um episódio já superado. Mas, ao mesmo tempo, não foi tão caloroso quanto o ala-armador sobre a relação de ambos. Ele viu a discussão, a princípio, como a reação natural de dois competidores. Não acha, no entanto, que tenha sido algo tão insignificante assim.

“Nós tivemos só um pequeno desentendimento. Não vou sentar aqui e dizer que não é nada, pois não foi bonito. Mas já conversamos sobre isso. Teria sido pior, certamente, caso todos só ficassem no banco como se tudo estivesse bem em quadra. Nós somos competitivos e, acima de tudo, queremos vencer. A gente disse o que disse e, agora, vamos seguir em frente”, relatou o atleta espanhol.

O Grizzlies está na quinta colocação do Oeste, mas está tão perto do TOP 4 quanto de sair da zona de classificação direta aos playoffs. Por isso, Aldama coloca vencer jogos acima de boas relações em sua lista de prioridades. “Temos que achar soluções para vencermos as partidas. Se essa briga foi o chacoalhão que precisávamos, então que seja. Veio em um bom momento”, finalizou.

Mudanças

A briga dos jogadores acabou ofuscada, em particular, pela inesperada troca de técnico da equipe. O GM Zach Kleiman resolveu dispensar Taylor Jenkins a menos de dez jogos do início dos playoffs. Foi uma decisão que pegou de surpresa não só a torcida, mas os próprios atletas do elenco. O dirigente cravou que, por mais que seja um risco, foi o único responsável pela mudança no comando.

“Essa é uma decisão que tomei sozinho e pensando só nos interesses do time. O senso de urgência é um dos princípios do nosso trabalho, então decidi seguir em frente com essa mudança”, contou Kleiman.

