Yuki Kawamura explica como Michael Jordan o “ajuda”

Um dos destaques da Summer League da NBA, Yuki Kawamura ganhou um contrato two-way com o Chicago Bulls e revelou uma curiosidade que envolve Michael Jordan. Isso porque, em entrevista ao site Clutch Points, o japonês disse aprender inglês assistindo documentários sobre a carreira do ídolo da franquia.

“Para ser sincero, não assisto a muitos programas de TV. Ainda estou aprendendo inglês com meus colegas de time e meu professor. Então, não assisto muitos programas. Mas, gosto dos documentários sobre Michael Jordan, porque me ajuda no aprendizado de inglês e no passatempo”, disse Yuki Kawamura.

Com baixa estatura para a NBA, Yuki Kawamura tem como ponto forte de seu jogo as assistências. Portanto, ele reconheceu isso e projetou sua temporada com o Bulls.

“Esse é o meu trabalho. Eu não sei enterrar, mas consigo fazer com que todos os outros consigam enterrar. Minha jornada está só começando. Então, quero provar o que posso na NBA. Preciso estudar, preciso melhorar e continuar trabalhando duro para ganhar minutos”, completou o armador.

Vale lembrar que o japonês já havia revelado dificuldade em aprender inglês. Isso porque ele fez parte do elenco do Memphis Grizzlies em 2024/25. Na ocasião, em entrevista ao jornal Daily Memphian, Kawamura falou sobre suas dificuldades para aprender um idioma novo. Além disso, também já acompanhava The Last Dance, a série que conta a trajetória de Michael Jordan e do Chicago Bulls.

“Aprendi um pouco de inglês na escola e, há um ano, comecei a estudar. Não é o suficiente, com certeza. É muito difícil. Só falo japonês. É muito difícil falar inglês. Eu não falo bem, então me aconselharam apenas falar. Falar com todo mundo. Eu assisto à série ‘The Last Dance’ em inglês com legendas em inglês”, contou à época.

Kawamura foi uma das atrações da Summer League em Las Vegas. O Bulls, então, não deu chance para os rivais e garantiu a sua permanência no elenco. O jogador de 1,73m de altura assinou um contrato two-way com a equipe depois do fim do torneio.

O atleta de 24 anos fez parte do elenco do Memphis Grizzlies, mas somou menos de 100 minutos de ação na última temporada. Ao todo, foram 22 jogos disputados e menos de cinco minutos de média por partida. Na Summer League, por outro lado, ele fez cinco jogos e teve médias de 10.2 pontos, 2.4 rebotes, 6.2 assistências e 2.2 roubos de bola em 23.9 minutos por noite.

Por fim, vale destacar duas grandes atuações no torneio de verão. Afinal, foram dois duplos-duplos. Contra o Indiana Pacers, anotou 15 pontos e dez assistências. No confronto contra o Utah Jazz, fez 20 pontos e dez assistências.

