Mãozinha Pereira Yuki Kawamura brilham no Bulls

O Chicago Bulls encerrou sua participação na Summer League 2025 diante do Utah Jazz com mais uma vitória, por 105 a 92, a terceira consecutiva. Mãozinha Pereira e Yuki Kawamura lideraram pelo Bulls, enquanto Javon Freeman-Liberty somou 22 pontos, nove rebotes e seis assistências. Por outro lado, Cody Williams foi o melhor do Jazz, com 26 pontos e cinco rebotes.

Continua após a publicidade

Mãozinha Pereira e Yuki Kawamura reeditaram a dupla do Memphis Grizzlies em Chicago. Isso porque na Summer League de 2024, os dois jogaram juntos pelo Grizzlies. O brasileiro teve um contrato de dez dias com o time principal em 2023, enquanto o japonês ganhou vaga como two-way no ano seguinte. Agora, encerram suas participações no torneio de Las Vegas, ainda sem garantias sobre o futuro.

Kawamura saiu do banco para fazer 20 pontos e dez assistências pelo Bulls. Por sua vez, Mãozinha ficou com um duplo-duplo: dez pontos, 11 rebotes. O ala-pivô ainda teve quatro assistências, dois roubos de bola e dois tocos. Foi seu quarto jogo na Summer League, o terceiro no time titular.

Continua após a publicidade

A conexão dos dois em quadra era visível. Afinal, os dois fizeram parte do grupo do Memphis Hustle, da G League, em 2024/25. No entanto, eles seguem em busca por um acordo na NBA. Apesar de bons jogos no torneio de Las Vegas, eles estão sem contrato com a liga.

Leia mais

A Summer League é um torneio curto, de exibição, mas dali os times conseguem fechar com alguns nomes. Foi assim que Austin Reaves, hoje um dos principais jogadores do Los Angeles Lakers, surgiu para a NBA. Então, é por conta disso que Mãozinha e Kawamura lutam.

Continua após a publicidade

Em março de 2024, Mãozinha Pereira tornou-se o 19° brasileiro a jogar na NBA. Ele fez sete jogos e ficou com médias de 6.9 pontos e 5.3 rebotes em cerca de 17 minutos. Já na Summer League de 2025, fez 10.0 pontos, 6.0 rebotes e 1.3 toco em 25 minutos por noite.

Continua após a publicidade

Confira, portanto, os outros jogos da rodada.

(2-3) Dallas Mavericks 92 x 69 Orlando Magic (0-5)

DAL: Aliou Diarra (12 pontos, 11 rebotes, 14 minutos)

ORL: Wendell Moore (14 pontos, oito rebotes)

(3-2) Philadelphia 76ers 87 x 83 Brooklyn Nets (1-4)

Continua após a publicidade

PHI: Mark Armstrong (23 pontos, sete rebotes)

BRK: Tyrese Samuel (19 pontos, 12 rebotes)

(2-3) Miami Heat 93 x 92 Milwaukee Bucks (1-4)

MIA: Vladislav Goldin (18 pontos, dez rebotes)

MIL: Tyler Smith (21 pontos, cinco rebotes)

(3-2) Indiana Pacers 113 x 104 New Orleans Pelicans (0-5)

Continua após a publicidade

IND: Robert Baker (26 pontos, dez rebotes)

NOP: Jeremiah Fears (23 pontos, sete rebotes, quatro assistências, três roubos de bola)

(2-3) Denver Nuggets 106 x 84 Los Angeles Lakers (1-4)

DEN: Curtis Jones (22 pontos, oito assistências, cinco rebotes)

LAL: Cole Swider (17 pontos, seis rebotes)

Mãozinha Pereira está com quantos anos?

O brasileiro Mãozinha Pereira está com 24 anos e faz 25 em 28 de agosto.

Continua após a publicidade

Onde jogou Mãozinha Pereira?

Mãozinha Pareira começou a carreira no basquete pelo Pinheiros, em 2019. Então, passou pelo Crn Drim, da Macedônia do Norte. Depois, voltou ao NBB, onde atuou pelo Basquete Cearense e Corinthians. Na G League, ele jogou no Capitanes, do México, e no Memphis Hustle. Por fim, ele ainda teve passagens pelo Memphis Grizzlies, da NBA, e Nacional, do Uruguai.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Continua após a publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA