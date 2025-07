Walsh e Celtics superam Bronny James e Lakers

Jordan Walsh liderou o Boston Celtics na vitória sobre o Los Angeles Lakers de Bronny James por 87 a 78 na rodada da Summer League da NBA dessa quinta-feira (17). Walsh foi o cestinha do Celtics, com 17 pontos, além de seis rebotes. Por outro lado, Bronny somou 18 pontos e cinco assistências. Foi o terceiro triunfo do time de Massachusetts no torneio, enquanto o Lakers perdeu a terceira em quatro jogos.

Mesmo sem Bronny James pontuar no primeiro quarto, o Lakers venceu o Celtics por 26 a 21, enquanto Jordan Walsh já somava sete pontos. Até então, Darius Bazley vinha sendo a grande opção ofensiva do time de Los Angeles.

Mas o Celtics começou o segundo quarto com força total no ataque e, em pouco tempo, fez 15 pontos sem resposta do Lakers. Enquanto Boston atacava bem e se defendia melhor ainda, Los Angeles não conseguia pontuar de forma alguma. Com sete pontos consecutivos de Miles Norris, a equipe de Massachusetts liderava por 35 a 26.

O Lakers tentava encostar no Celtics, mas só voltou a pontuar no fim do primeiro tempo. No entanto, Bazley sofreu uma lesão no joelho. Então, DJ Steward assumiu o ataque de Los Angeles e cortou a diferença para três antes do intervalo. Até então, Bronny James seguia sem pontuar.

Mas tudo mudou para o Lakers no começo do segundo tempo, quando Bronny James e Christian Koloko (12 pontos, seis rebotes, seis tocos) começaram a pressionar o Celtics. O time de Los Angeles virou em 43 a 42, enquanto James era o dono das principais ações ofensivas. No entanto, isso durou pouco. Afinal, Boston voltou a defender bem e, em pouco tempo, voltou a liderar e abrir no placar.

Bronny até fez oito pontos para o Lakers no último quarto, mas em vão. O Celtics, com o calouro Hugo Gonzalez (13 pontos, cinco rebotes) tratou de deixar em 76 a 62 e administrar o placar. Ao fim do jogo, Boston confirmou o triunfo por 87 a 76.

Enquanto o Lakers volta à quadra já nesta sexta-feira (18), contra o Denver Nuggets, o Celtics pega o Atlanta Hawks no domingo (20).

Confira os outros resultados da noite

(2-2) Indiana Pacers 91 x 88 New York Knicks (1-3)

IND: Kam Jones (21 pontos, 11 assistências)

NYK: MarJon Beauchamp (28 pontos, 6-11 em três pontos)

(3-1) Detroit Pistons 108 x 88 Miami Heat (1-3)

DET: Daniss Jenkins (16 pontos, dez assistências)

MIA: Kasparas Jakucionis (15 pontos, cinco rebotes)

(4-0) Atlanta Hawks 92 x 88 Memphis Grizzlies (1-3)

ATL: Asa Newell (14 pontos, oito rebotes, dois tocos, dois roubos de bola)

MEM: Javon Small (17 pontos, cinco rebotes, cinco assistências)

(2-2) Golden State Warriors 69 x 81 Toronto Raptors (4-0)

GSW: Chris Manon (14 pontos, nove rebotes)

TOR: Collin Murray-Boyles (20 pontos, nove rebotes, quatro roubos de bola)

(1-3) Denver Nuggets 81 x 76 Los Angeles Clippers (3-1)

DEN: DaRon Holmes (19 pontos, 17 rebotes, cinco assistências)

LAC: Jordan Miller (23 pontos, 14 rebotes, quatro assistências)

(3-1) San Antonio Spurs 81 x 106 Charlotte Hornets (4-0)

SAS: Carter Bryant (16 pontos, cinco rebotes, dois tocos)

CHA: Kon Knueppel (19 pontos, seis assistências, cinco rebotes)

(0-4) Houston Rockets 83 x 102 Portland Trail Blazers (3-1)

HOU: Great Osobor (16 pontos, cinco rebotes)

POR: James Bouknight (25 pontos, quatro assistências, 6-8 em três pontos)

Semifinais

Em meio a outros jogos, as semifinais da Summer League vão acontecer no sábado (19). Enquanto o Kings encara o Raptors, o Hornets enfrenta o Thunder. Todos os quatro times ficaram com quatro vitórias em quatro partidas. Hawks e Timberwolves tiveram a mesma campanha, mas ficaram fora pelo saldo de pontos. Por outro lado, Lakers, Celtics e todas as outras equipes ainda fazem mais um embate.

A final acontece no domingo (20).

