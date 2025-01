Victor Wembanyama se revolta com árbitros da NBA após derrota do Spurs

Victor Wembanyama perdeu a paciência com os árbitros da NBA depois da derrota do San Antonio Spurs contra o Los Angeles Clippers. O fenômeno francês se envolveu em uma confusão durante o jogo, pois reagiu a um empurrão que recebeu de Ivica Zubac. Os juízes não marcaram nenhuma falta e nem revisaram a jogada. Foi mais uma das situações em que o jovem astro se sentiu desrespeitado pela arbitragem.

“A minha frustração não está no lance com Ivica, mas com tudo o que acontece comigo. Às vezes, é muito difícil competir em quadra porque sinto que não é justo. Acredito que sou injustiçado pelos árbitros. Eu sou um jogador de basquete, então essa impressão é frustrante. Não estou aqui para fazer política ou conquistar a simpatia dos juízes, mas para jogar”, disparou o craque, após o revés por 128 a 116.

O lance que gerou a confusão entre Zubac e Wembanyama ocorreu no terceiro período. O croata reclamou muito de falta depois de ter um arremesso bloqueado pelo francês. Ele voltou à defesa frustrado e, como resultado, empurrou o adversário antes de uma possível disputa de rebote. O jovem levantou irritado, correu em direção ao pivô do Clippers e teve que ser contido pelos companheiros de elenco.

“Eu sempre converso com os técnicos e, por isso, sei que há coisas que posso fazer para me ajudar com a arbitragem. Ser forte e físico, antes de tudo. Posso melhorar nisso. Saber falar com os árbitros e, assim, explicar a minha visão das jogadas. Mas, no fim das contas, isso é algo em que eu não deveria ter influência. Afinal, como eu já disse, sou um jogador de basquete”, reforçou a referência do Spurs.

Desculpas

A arbitragem pode ter sido conivente, mas o próprio Zubac reconheceu que passou do ponto. Depois do jogo, o pivô de 27 anos contou que tudo começou com a frustração com a jogada anterior. Isso não serve como justificativa, no entanto, para a maneira como agiu em seguida. Por isso, ele revelou que pediu desculpas para Wembanyama assim que teve a chance.

“Eu achei que havia sofrido uma falta no lance anterior. Por isso, fiquei bravo com os árbitros. E, além disso, estava atrasado no lance vendo Harrison [Barnes] preparar o arremesso de três pontos. Vi a bola no ar enquanto Victor já entrava no garrafão. Eu tinha que bloquear a sua passagem. Tudo se juntou e a minha reação foi um pouco desproporcional”, admitiu o titular angelino.

Zubac não é conhecido por lances ríspidos e/ou desleais na carreira. E deixa claro que não quer que isso mude por causa de um erro. “Eu dei um ‘tranco’ mais duro do que deveria em Victor, certamente. Deixei as emoções tomarem conta, então já lhe pedi desculpas em seguida. Essa não é a forma como quero competir e ser dentro de quadra”, completou.

Surpresa

Outros membros do Spurs, mesmo que não sejam tão enfáticos, compartilham a bronca de Victor Wembanyama com os árbitros da NBA. O técnico Mitch Johnson, por exemplo, não condenou a reação do comandado após o empurrão de Zubac. Ele viu o lance como mais uma das ações fora das regras de oponentes contra o pivô. E, por extensão, uma prova de que o trabalho dos juízes nem sempre é bom na liga.

“Eu acho que houve algumas jogadas que poderiam ter sido melhor apitadas antes da confusão. E, como resultado, vimos aquela reação de Victor. Aliás, eu fiquei surpreso que ele não ‘explodiu’ antes. Ele enfrenta muito contato durante os jogos. Em algum momento, precisa se proteger se aqueles que controlam o jogo não o fazem”, afirmou o treinador interino.

