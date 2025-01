Shai Gilgeous-Alexander faz 52, mas Stephen Curry decide e Warriors bate Thunder

O Golden State Warriors venceu o Oklahoma City Thunder, por 116 a 109, em jogo marcado pelos 52 pontos de Shai Gilgeous-Alexander e Stephen Curry decisivo. O astro de San Francisco foi fundamental no segundo tempo, levando seu time a uma das maiores vitórias da temporada. Além disso, a rodada desta quarta-feira (29) teve mais dez partidas.

Vencer o atual líder da Conferência Oeste no momento atual foi um resultado surpreendente. Isso porque, contra rivais mais poderosos, o time não vinha conseguindo encontrar vitórias. Assim, o resultado é vital para a franquia de San Francisco que agora soma 24 vitórias em 47 partidas e volta a se igualar ao Sacramento Kings, que é o décimo colocado. O Warriors volta a jogar na próxima sexta-feira (31) quando enfrenta o Phoenix Suns.

Oklahoma, por outro lado, segue em uma sequência de alguma oscilação. Apesar do recente retorno de Isaiah Hartenstein, o time venceu apenas três dos últimos seis duelos. A derrota de hoje foi significativa para a classificação geral. Afinal, a franquia perdeu o posto de melhor time da NBA para o Cleveland Cavaliers. No Oeste, porém, a situação ainda é confortável com 37 triunfos em 46 jogos. O Thunder volta a jogar no próximo sábado (1), contra o Sacramento Kings.

Então, confira como foi o duelo entre o Oklahoma City Thunder de Shai Gilgeous-Alexander, contra o Golden State Warriors de Stephen Curry.

Boa defesa e boa execução no fim

Apesar de um certo equilíbrio nas primeiras posses, Golden State se viu em problemas ainda no primeiro quarto. Afinal, o time não conseguiu fazer cestas a partir da metade do período. Os 21 pontos de Gilgeous-Alexander pelo Thunder nos primeiros 12 minutos foram uma maior marca do que os 20 que todo o time do Warriors fez, com Stephen Curry marcando dois pontos e errando seus cinco arremessos iniciais.

Mas ao longo da partida, o Warriors foi se acalmando. Enquanto Thunder sofria para pontuar além do astro canadense, Golden State encontrou algum ritmo com Andrew Wiggins, que anotou 15 pontos no primeiro tempo. Aliás, vale destacar o impacto de alguns reservas. A segunda unidade da franquia de San Francisco foi preponderante para a reação, com ótimos minutos de Kevon Looney, Dennis Schroder e Brandin Podziemski.

Porém, se até ali a defesa funcionava, o ataque não tinha tido ritmo suficiente para fazer o time encostar ou virar o placar. Mas os primeiros minutos do terceiro quarto foram decisivos. O camisa 30 enfim, acordou. Foram oito pontos para Curry, em um período onde a equipe acertou cinco bolas triplas. Ainda na metade do terceiro quarto, Golden State já liderava, e o jogo ficou entre pequenas lideranças e igualdades entre os dois lados.

Por fim, a execução final, que tanto tem sido um problema, hoje foi boa. Curry novamente apareceu, foram três bolas triplas e nove pontos no último quarto, incluindo a derradeira, quando o Thunder chegou a diminuir a distância para uma posse.

Mas outros caras também tiveram seus momentos. Looney apareceu com lances livres decisivos. Além disso, Kyle Anderson acertou um lindo fadeaway improvável. Gary Payton marcou mais seis pontos, com uma enterrada sobre Hartenstein. No final, tudo deu certo.

Falta de ajuda para estrelas, pune o Thunder

O time foi liderado pelo começo explosivo de Shai Gilgeous-Alexander, mas o Thunder iniciou o jogo parecendo querer resolver de forma rápida contra o Warriors de Stephen Curry.

O canadense estava imparável. E aí estamos falando de seus clássicos arremessos de meia distância e infiltrações que geravam faltas e pontos fáceis. Os 21 pontos no começo já eram um sinal de que ele estava muito quente. O grande problema é que apesar de encontrar alguns arremessos ocasionais e liderar por 14 logo de cara, essa ajuda foi diminuindo ao longo da partida.

Gilgeous-Alexander, Jalen Williams e Isaiah Joe combinaram para 95 dos 109 pontos de Thunder no jogo. Dos outros 14, seis vieram no primeiro quarto. Oklahoma se manteve firme em grande parte da etapa inicial, com o grande ritmo do canadense, que marcou mais dez pontos antes do intervalo, e Joe que acertou duas bolas triplas e estava em um dia muito bom na longa distância.

Enquanto Curry ganhou ritmo no Warriors, o ataque do Thunder marcou seis pontos nos primeiros seis minutos da volta do intervalo, todos eles vindo do armador ou de Williams. Não foi uma noite muito feliz para Hartenstein nas finalizações, ou para Lu Dort e Cason Wallace.

Os visitantes ganharam até algum ritmo depois disso, mas não o suficiente para reestabelecer sua liderança. Por fim, o craque canadense foi acertando arremessos difíceis, mas passou a ser dobrado nas últimas posses. Jalen Williams até apareceu com 11 pontos no último quarto, mas novamente, nada caia dos outros nomes da equipe, enquanto muitos jogadores secundários brilhavam no rival.

Quando a reação parecia chegar nos minutos finais, uma bola de três cruel de Stephen Curry fez com que as esperanças de reação do Thunder desaparecessem contra o Warriors.

(37-9) Oklahoma City Thunder 109 x 116 Golden State Warriors (24-23)

Oklahoma

Jogador PTS REB AST STL BLK Shai Gilgeous-Alexander 52 3 4 1 0 Jalen Williams 26 7 2 2 1 Isaiah Joe 17 2 1 0 0 Isaiah Hartenstein 4 18 6 0 1 Lu Dort 4 6 2 1 0

Três pontos: 9-39; Joe: 5-10

Golden State

Jogador PTS REB AST STL BLK Andrew Wiggins 27 4 2 1 1 Stephen Curry 21 1 4 1 0 Kevon Looney 18 3 2 0 4 Gary Payton II 15 9 3 1 0 Brandin Podziemski 11 4 3 0 0

Três pontos: 13-38; Wiggins: 5-8

Outros jogos da rodada

Por fim, além da vitória do Warriors de Stephen Curry sobre o Thunder de Shai Gilgeous-Alexander, a rodada ainda contou com mais dez partidas. Então, confira os outros resultados e estatísticas da noite de NBA.

(28-19) Denver Nuggets 112 x 122 New York Knicks (32-16)

Denver

Jogador PTS REB AST STL BLK Jamal Murray 33 5 6 1 1 Nikola Jokic 17 6 6 2 1 Aaron Gordon 15 6 1 0 0 Russell Westbrook 14 14 4 0 1 Christian Braun 13 5 1 0 0

Três pontos: 10-28; Jokic: 3-7

New York

Jogador PTS REB AST STL BLK Jalen Brunson 30 4 15 2 1 OG Anunoby 23 4 1 0 0 Josh Hart 15 5 5 3 0 Karl-Anthony Towns 14 10 5 0 1 Mikal Bridges 13 3 2 1 0

Três pontos: 14-34; Anunoby: 5-7

(15-33) Brooklyn Nets 104 x 83 Charlotte Hornets (12-32)

Brooklyn

Jogador PTS REB AST STL BLK Keon Johnson 18 5 4 2 1 Jalen Wilson 15 1 1 0 0 Tosan Evbuomwan 14 4 1 1 0 Ziaire Williams 13 3 3 2 0 Nic Claxton 12 8 0 1 6

Três pontos: 10-32; Wilson: 3-5

Charlotte

Jogador PTS REB AST STL BLK Miles Bridges 23 13 1 2 2 Vasilije Micic 15 7 6 0 0 Moussa Diabate 13 8 1 1 0 Josh Okogie 9 2 2 1 0 Isaiah Wong 8 2 0 1 0

Três pontos: 10-35; Micic: 4-6

(23-24) Detroit Pistons 119 x 133 Indiana Pacers (26-20)

Detroit

Jogador PTS REB AST STL BLK Cade Cunningham 32 5 9 1 0 Malik Beasley 20 2 2 1 0 Tobias Harris 19 8 2 1 1 Jalen Duren 14 10 3 0 1 Ausar Thompson 10 3 1 1 0

Três pontos: 12-34; Beasley: 6-10

Indiana

Jogador PTS REB AST STL BLK Pascal Siakam 37 6 4 0 1 Tyrese Haliburton 30 7 8 1 0 Myles Turner 24 7 3 1 0 TJ McConnell 14 6 3 3 0 Ben Sheppard 12 2 4 1 0

Três pontos: 19-38; Turner: 4-6

(15-32) Toronto Raptors 106 x 82 Washington Wizards (6-40)

Toronto

Jogador PTS REB AST STL BLK Scottie Barnes 24 4 4 1 1 Jakob Poeltl 12 8 6 2 0 Ochai Agbaji 12 3 1 3 1 RJ Barrett 11 3 3 0 0 Davion Mitchell 10 4 9 0 0

Três pontos: 11-31; Agbaji: 3-7

Washington

Jogador PTS REB AST STL BLK Kyle Kuzma 19 10 1 0 0 Justin Champagnie 12 6 1 2 2 Kyshawn George 10 1 3 0 0 Jonas Valanciunas 6 11 1 0 0 Richaun Holmes 8 5 3 0 0

Três pontos: 5-30; George: 2-7

(20-28) Chicago Bulls 100 x 122 Boston Celtics (33-15)

Chicago

Jogador PTS REB AST STL BLK Patrick Williams 16 7 4 0 1 Coby White 16 2 3 0 0 Ayo Dosunmu 12 4 4 1 0 Matas Buzelis 12 4 0 0 1 Josh Giddey 10 4 6 1 0

Três pontos: 15-49; White: 3-7

Boston

Jogador PTS REB AST STL BLK Kristaps Porzingis 34 11 3 3 0 Jaylen Brown 28 6 6 1 0 Derrick White 22 1 5 0 1 Jayson Tatum 16 8 5 0 0 Payton Pritchard 10 2 7 2 1

Três pontos: 18-44; Porzingis: 8-14

(38-9) Cleveland Cavaliers 126 x 106 Miami Heat (23-23)

Cleveland

Jogador PTS REB AST STL BLK Donovan Mitchell 34 1 6 2 0 Evan Mobley 22 15 2 0 1 Ty Jerome 20 3 7 1 0 Georges Niang 15 4 1 1 0 Jarrett Allen 12 10 1 2 0

Três pontos: 13-42; Mitchell: 5-11

Miami

Jogador PTS REB AST STL BLK Tyler Herro 22 5 6 1 1 Terry Rozier 22 4 4 1 0 Bam Adebayo 21 9 3 0 1 Duncan Robinson 13 2 3 1 0 Haywood Highsmith 12 3 0 0 2

Três pontos: 15-43; Herro: 4-10

(24-23) Sacramento Kings 104 x 117 Philadelphia 76ers (19-27)

Sacramento

Jogador PTS REB AST STL BLK Malik Monk 21 5 8 1 0 De’Aaron Fox 19 8 5 0 0 DeMar DeRozan 19 3 3 1 0 Keegan Murray 17 8 0 1 0 Domantas Sabonis 13 14 11 1 1

Três pontos: 10-41; Monk: 3-9

Philadelphia

Jogador PTS REB AST STL BLK Tyrese Maxey 30 4 8 0 1 Kelly Oubre Jr. 15 6 3 4 0 Eric Gordon 14 1 2 2 0 Kyle Lowry 13 5 8 0 0 Ricky Council IV 13 1 0 1 0

Três pontos: 12-29; Lowry: 3-4

(26-22) Dallas Mavericks 137 x 136 New Orleans Pelicans (12-36)

Dallas

Jogador PTS REB AST STL BLK PJ Washington 25 14 8 0 1 Kyrie Irving 25 9 6 1 0 Daniel Gafford 22 12 3 0 4 Klay Thompson 20 4 1 0 0 Quentin Grimes 17 1 0 3 0

Três pontos: 20-43; Thompson: 6-11

New Orleans

Jogador PTS REB AST STL BLK Trey Murphy III 32 6 4 1 0 Zion Williamson 29 6 7 2 0 Dejounte Murray 27 5 6 0 0 CJ McCollum 23 3 8 1 0 Brandon Boston Jr. 12 1 0 4 0

Três pontos: 15-31; Murphy: 5-9

(27-20) Los Angeles Clippers 128 x 118 San Antonio Spurs (20-24)

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK Kawhi Leonard 27 6 7 0 1 Norman Powell 27 8 1 0 0 Ivica Zubac 21 22 3 1 0 James Harden 21 3 11 3 1 Nicolas Batum 12 5 0 1 0

Três pontos: 12-24; Batum: 3-4

San Antonio

Jogador PTS REB AST STL BLK Victor Wembanyama 23 12 4 2 3 Stephon Castle 20 3 0 2 0 Devin Vassell 19 3 3 0 0 Harrison Barnes 15 3 7 2 1 Keldon Johnson 9 2 1 1 0

Três pontos: 14-42; Wembanyama: 3-6

(26-21) Minnesota Timberwolves 121 x 113 Phoenix Suns (24-22)

Minnesota

Jogador PTS REB AST STL BLK Anthony Edwards 33 7 5 2 4 Julius Randle 28 7 6 3 0 Nickeil Alexander-Walker 23 4 1 0 0 Jaden McDaniels 14 6 3 2 0 Rob Dillingham 8 2 3 0 0

Três pontos: 13-29; Alexander-Walker: 5-10

Phoenix

Jogador PTS REB AST STL BLK Kevin Durant 33 2 7 2 4 Devin Booker 28 4 8 0 0 Bradley Beal 17 3 6 1 0 Grayson Allen 11 7 1 1 1 Nick Richards 7 5 1 0 0

Três pontos: 12-32; Durant: 4-8

