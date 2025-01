Amen Thompson decide e Rockets bate Celtics

Em um dos melhores jogos do ano, o Houston Rockets venceu o Boston Celtics por 114 a 112, com uma bola decisiva e brilho de Amen Thompson. O jovem foi o segundo principal cestinha da equipe com 33 pontos. Como resultado, uma vitória vital para o time do Texas, que consolida como uma das potências da temporada regular com vitórias consecutivas sobre os melhores times da Conferência Leste fora de casa. Além disso, a rodada desta segunda-feira (27) ainda contou com mais 11 partidas.

Uma vitória incrível para Houston. A franquia não só se mantém na vice-liderança, como se isola na posição com a derrota do Memphis Grizzlies. O time teve uma sequência dura de três jogos seguidos contra Cleveland Cavaliers e Boston Celtics, mas levou a melhor em todos. Além de tudo, o Rockets agora supera o rival dessa segunda na tabela geral e tem a terceira melhor campanha da NBA com 31 vitórias em 45 partidas. A equipe volta à quadra já nesta terça-feira (28), contra o Atlanta Hawks.

Por outro lado, foi uma derrota complicada para o Boston Celtics que, apesar de desfalcado, liderou por 12 pontos no último quarto. O resultado, então, ajuda reforçar o momento de oscilação no atual campeão da NBA. Afinal, são cinco vitórias nos últimos dez jogos. A equipe perdeu contato com Cleveland que venceu e está apenas um jogo à frente do New York Knicks, com 32 triunfos em 47 partidas. O time do técnico Joe Mazzulla enfrenta o Chicago Bulls, na próxima quarta-feira (29).

Então, confira como foi a grande vitória do Rockets de Amen Thompson sobre o Celtics de Jayson Tatum.

Noite de provação para Houston

Amen Thompson foi incrível desde o primeiro minuto, mas não foi um jogo fácil para o Rockets contra o Celtics. Afinal, Jalen Green e Fred VanVleet tiveram dia difícil nos arremessos e Alperen Sengun pontuou pouco. Então, não era essa a receita que se esperava para vencer o temido Boston.

O começo foi ainda mais duro, com uma rápida desvantagem de nove pontos. Porém, o jogo logo mudou. Uma sequência de 24 a 9 para fechar os primeiros 12 minutos, com Amen Thompson marcando 14 pontos, e Dillon Brooks com dez, fizeram com que Houston já mudasse o cenário no primeiro período e liderasse por quatro pontos.

O jogo seguiu equilibrado a partir daí. A defesa estava bem, mas as referências de pontuação do time não se encontraram. Green, por exemplo, terminou o primeiro tempo inteiro com apenas um ponto. Com Thompson e Brooks mais frios, e um Tatum zerado do outro lado, Houston ainda foi para o intervalo liderando, mas por apenas dois pontos.

Mas o fim do terceiro quarto e começo do último período pareciam mudar a partida de vez. O astro celta enfim se encontrou na partida, e o ataque de Houston parecia se derreter em erros de ataque e problemas. Foi quando o time da casa abriu 12 de frente.

No entanto, Houston apenas pareceu o melhor time a partir daí, com uma sequência final de 29 a 16 que sacramentou a virada. As posses finais foram simbólicas. Enquanto Boston tentou e até conseguiu alguns lances de isolação, Ime Udoka desenhou jogadas para que Alperen Sengun e Amen Thompson explorassem as falhas de comunicação defensiva do Celtics e vencessem o jogo para o Rockets. Brooks foi outro destaque com incríveis dez bolas triplas.

Leia mais!

De novo, Boston cai no último quarto

Os últimos jogos tem dado uma tendência preocupante: o campeão da NBA caiu muito de nível em últimos quartos. Mais uma vez, foi o que se viu no TD Garden nessa segunda, com o Rockets de Amen Thompson aproveitando para vencer o Celtics.

Boston começou muito bem. A equipe explorava, acima de tudo, os pick-and-rolls de Jaylen Brown com Kristaps Porzingis e Luke Kornet, criando separações e bons visuais. Vale citar aliás que o time não teve Derrick White, Sam Hauser e Al Horford para a partida, por isso Kornet foi titular.

O problema é que logo em seguida o time marcou apenas oito pontos em um período de sete minutos. A rápida vantagem se tornou uma liderança texana, que só foi mudar lá para o fim do terceiro período. Apesar de estar defendendo bem nos primeiros 24 minutos, Boston não liderou mais, com Tatum zerado.

No terceiro quarto, o astro começou a fazer de tudo em quadra. Foram 15 pontos, muitos ataques a cesta e alguns drives que viraram passes para bolas de três livres. Assim, tudo girou ao redor dele. Mas um problema importante que impactou no fim de jogo aconteceu: Porzingis deixou o jogo com cinco faltas e só voltou no último quarto. Isso meio que forçou Tatum a jogar todo o segundo tempo sem descanso, para evitar que Xavier Tillman e Neemias Queta, muito mal na primeira metade, voltassem ao jogo.

Tatum visivelmente cansou no último quarto. Brown tentou reassumir o protagonismo anotando oito pontos e Payton Pritchard converteu duas bolas de três para tentar fechar a partida. Mas o fim de jogo foi muito duro.

Tatum até converteu uma infiltração difícil contra Amen Thompson, mas nas duas cestas finais, desatenções de múltiplos jogadores custaram a vitória. Em suma, o time campeão fechou mal o jogo.

(31-14) Houston Rockets 114 x 112 Boston Celtics (32-15)

Houston

Jogador PTS REB AST STL BLK Dillon Brooks 36 3 0 1 0 Amen Thompson 33 10 4 1 1 Jalen Green 12 2 6 1 0 Alperen Sengun 11 9 9 2 0 Fred VanVleet 7 5 7 1 0

Três pontos: 17-41; Brooks: 10-15

Boston

Jogador PTS REB AST STL BLK Jaylen Brown 28 4 4 0 1 Jayson Tatum 19 6 7 0 0 Luke Kornet 18 7 1 1 1 Kristaps Porzingis 17 8 2 0 1 Payton Pritchard 15 4 3 1 0

Três pontos: 15-39; Pritchard: 5-6

Outros jogos da rodada

Além da vitória do Rockets de Amen Thompson sobre o Celtics de Jayson Tatum, a rodada da NBA contou com mais 11 partidas nessa segunda. A liga teve apenas uma partida no último domingo, com as finais de conferência da NFL e, então, compensou hoje.

Por fim, confira outros resultados e estatísticas de mais um dia animado de NBA.

(26-18) Los Angeles Lakers 112 x 107 Charlotte Hornets (12-31)

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK Anthony Davis 42 23 2 0 2 LeBron James 22 7 8 0 0 Austin Reaves 17 5 6 3 0 Max Christie 10 2 3 0 1 Jaxson Hayes 9 0 1 2 2

Três pontos: 6-28; Christie: 3-6

Charlotte

Jogador PTS REB AST STL BLK Miles Bridges 26 8 4 1 1 Josh Okogie 19 2 2 4 0 Josh Green 15 1 1 3 0 Mark Williams 11 8 5 1 1 Vasilije Micic 11 2 4 0 0

Três pontos: 14-36; Green: 4-6

(23-23) Detroit Pistons 91 x 110 Cleveland Cavaliers (37-9)

Detroit

Jogador PTS REB AST STL BLK Cade Cunningham 22 3 7 0 0 Malik Beasley 19 4 2 1 0 Jalen Duren 12 16 1 1 3 Marcus Sasser 11 0 5 1 0 Tim Hardaway Jr. 8 3 2 1 0

Três pontos: 10-36; Beasley: 5-8

Cleveland

Jogador PTS REB AST STL BLK Darius Garland 22 5 7 0 0 Donovan Mitchell 21 2 6 1 0 Jarrett Allen 15 11 4 1 1 Ty Jerome 15 2 3 0 0 Evan Mobley 11 14 3 2 2

Três pontos: 12-44; Garland: 3-11

(24-22) Sacramento Kings 110 x 96 Brooklyn Nets (14-33)

Sacramento

Jogador PTS REB AST STL BLK De’Aaron Fox 30 1 7 0 0 Domantas Sabonis 21 22 10 0 0 DeMar DeRozan 17 2 1 0 0 Malik Monk 16 6 9 1 1 Keon Ellis 11 1 2 3 2

Três pontos: 9-28; Fox: 4-7

Brooklyn

Jogador PTS REB AST STL BLK D’Angelo Russell 19 4 3 0 1 Tosan Evbuomwan 15 8 2 2 0 Jalen Wilson 15 2 4 1 0 Day’Ron Sharpe 12 11 1 3 1 Keon Johnson 10 2 3 0 0

Três pontos: 10-36; Martin: 2-4

(24-24) Orlando Magic 119 x 125 Miami Heat (23-22)

Orlando

Jogador PTS REB AST STL BLK Franz Wagner 29 8 3 0 0 Tristan Da Silva 17 6 5 0 1 Paolo Banchero 17 5 6 1 0 Wendell Carter Jr. 14 7 5 1 0 Anthony Black 14 1 3 5 1

Três pontos: 14-39; Da Silva: 5-8

Miami

Jogador PTS REB AST STL BLK Tyler Herro 30 8 12 0 1 Bam Adebayo 26 10 9 1 0 Kel’el Ware 19 10 0 2 1 Nikola Jovic 15 7 2 2 0 Duncan Robinson 15 3 4 3 0

Três pontos: 15-41; Ware: 4-4

(31-16) Memphis Grizzlies 106 x 143 New York Knicks (31-16)

Memphis

Jogador PTS REB AST STL BLK Jaren Jackson Jr. 21 4 0 0 2 Desmond Bane 16 3 4 1 1 Zach Edey 9 11 0 0 3 Ja Morant 10 5 2 0 0 Santi Aldama 10 4 1 0 2

Três pontos: 9-24; Jackson Jr: 3-4

New York

Jogador PTS REB AST STL BLK Mikal Bridges 28 5 6 1 2 Karl-Anthony Towns 24 11 1 2 0 Jalen Brunson 20 1 6 2 0 OG Anunoby 15 5 4 6 1 Miles McBride 14 4 4 3 1

Três pontos: 17-44; Brunson: 4-6

(12-35) New Orleans Pelicans 104 x 113 Toronto Raptors (14-32)

New Orleans

Jogador PTS REB AST STL BLK Zion Williamson 31 7 2 0 3 CJ McCollum 22 7 2 2 0 Dejounte Murray 21 7 8 2 1 Trey Murphy III 14 7 3 2 2 Javonte Green 9 7 0 1 1

Três pontos: 6-28; McCollum: 2-7

Toronto

Jogador PTS REB AST STL BLK Jakob Poeltl 21 14 5 0 3 Scottie Barnes 21 11 8 3 1 RJ Barrett 17 6 6 0 0 Chris Boucher 14 4 0 1 0 Bruce Brown 12 9 2 3 0

Três pontos: 9-33; Boucher: 4-9

(28-18) Denver Nuggets 121 x 129 Chicago Bulls (20-27)

Denver

Jogador PTS REB AST STL BLK Nikola Jokic 33 12 14 1 1 Christian Braun 28 5 4 2 1 Jamal Murray 18 6 6 2 2 Michael Porter Jr. 18 7 0 1 0 Russell Westbrook 14 3 5 1 0

Três pontos: 6-27; Braun: 2-4

Chicago

Jogador PTS REB AST STL BLK Zach LaVine 21 3 6 2 0 Nikola Vucevic 20 10 6 1 0 Lonzo Ball 18 4 0 1 1 Ayo Dosunmu 17 2 2 2 1 Josh Giddey 12 4 10 3 1

Três pontos: 24-53; LaVine: 5-10

(22-24) Atlanta Hawks 92 x 100 Minnesota Timberwolves (25-21)

Atlanta

Jogador PTS REB AST STL BLK De’Andre Hunter 35 2 1 0 0 Clint Capela 10 15 3 1 1 Keaton Wallace 13 3 7 2 0 Zaccharie Risacher 11 7 3 2 0 Onyeka Okongwu 7 7 1 1 0

Três pontos: 12-43; Hunter: 4-8

Minnesota

Jogador PTS REB AST STL BLK Anthony Edwards 23 5 4 2 1 Julius Randle 20 8 2 1 0 Rudy Gobert 18 10 1 0 2 Naz Reid 15 3 2 0 0 Jaden McDaniels 10 8 2 4 1

Três pontos: 12-40; Reid: 3-5

(6-39) Washington Wizards 108 x 130 Dallas Mavericks (25-22)

Washington

Jogador PTS REB AST STL BLK Bilal Coulibaly 16 4 5 2 2 Jordan Poole 15 6 6 0 0 Corey Kispert 15 2 0 0 0 Tristan Vukcevic 10 2 1 0 0 Jonas Valanciunas 9 5 2 0 0

Três pontos: 11-37; Poole: 3-9

Dallas

Jogador PTS REB AST STL BLK Klay Thompson 23 3 4 0 1 Olivier Maxence-Prosper 20 5 1 0 0 PJ Washington 19 9 3 2 1 Daniel Gafford 18 8 3 0 5 Kyrie Irving 13 5 5 0 0

Três pontos: 20-45; Thompson: 7-12

(26-18) Milwaukee Bucks 125 x 110 Utah Jazz (10-34)

Milwaukee

Jogador PTS REB AST STL BLK Giannis Antetokounmpo 35 18 7 2 0 Damian Lillard 35 5 8 0 1 Khris Middleton 22 3 3 0 0 Brook Lopez 10 6 1 0 3 Taurean Prince 6 4 8 2 0

Três pontos: 12-34; Lillard: 4-10

Utah

Jogador PTS REB AST STL BLK Lauri Markkanen 19 9 1 0 0 Collin Sexton 19 5 4 0 0 Brice Sensabaugh 17 0 1 2 0 Keyonte George 15 4 5 1 0 Jordan Clarkson 13 3 5 0 0

Três pontos: 18-54; Sensabaugh: 5-8

(26-20) Los Angeles Clippers 109 x 111 Phoenix Suns (24-21)

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK Ivica Zubac 25 16 4 1 1 James Harden 24 6 10 2 1 Norman Powell 23 5 2 4 0 Kawhi Leonard 17 5 2 2 1 Derrick Jones Jr. 12 5 1 2 1

Três pontos: 10-32; Harden: 5-10

Phoenix

Jogador PTS REB AST STL BLK Devin Booker 26 7 8 1 0 Kevin Durant 24 4 5 2 0 Grayson Allen 18 6 0 1 1 Tyus Jones 17 5 4 0 0 Royce O’Neale 11 2 0 4 0

Três pontos: 22-47; Jones: 5-8

