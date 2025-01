Shai Gilgeous-Alexander comanda, Thunder bate Blazers e lidera NBA

O Oklahoma City Thunder de Shai Gilgeous-Alexander é o novo líder da NBA em 2024/25, após vencer o Portland Trail Blazers. Em um jogo menos protocolar do que parece com um rival em boa fase recente, o Thunder venceu mais uma e ultrapassou o Cleveland Cavaliers na classificação geral. Foi o único jogo da liga neste domingo (26).

O time visitante volta a vencer na temporada 2024/25. Afinal, a equipe vinha de derrota para o Dallas Mavericks no meio de semana. Mas em geral, o momento segue ótimo, com sete triunfos nas últimas nove partidas. São 37 vitórias na campanha em 45 partidas, e a liderança do Oeste e agora de toda a liga. Por fim, Oklahoma só volta a jogar na próxima quarta-feira (29) em duelo com o Golden State Warriors.

Portland vinha em uma de suas melhores fases em toda a campanha. O time vinha de quatro vitórias seguidas, o que incluiu três em sequência sendo fora de casa. Mas no retorno ao Oregon, derrota para o líder da liga, em um jogo equilibrado no fim das contas. A franquia venceu 17 de 46 jogos em 2024/25 e está na 13ª posição do Oeste. A equipe enfrenta o Milwaukee Bucks na próxima terça-feira (28), em mais um retorno de Damian Lillard ao Oregon.

Publicidade

Então, confira como foi a vitória do Thunder de Shai Gilgeous-Alexander sobre o Blazers de Deni Avdija.

Thunder lida bem com momentos de pressão

Para o menos atento, o jogo poderia ser tranquilo para o Thunder, contra um rival jovem em reconstrução. Mas em boa fase, Portland teve seus momentos de domínio. O problema é que o time de Oklahoma City sempre respondeu.

Publicidade

Após começar oito pontos atrás, com um rival que sequer tinha errado arremessos, o time visitante se recompôs. Jalen Williams e Shai Gilgeous-Alexander foram muito agressivo, a defesa enfim se encontrou, a velha receita que torna o líder da NBA em um time tão difícil de vencer. Ainda no primeiro período, a equipe chegou a liderar o placar, mas terminou em um empate de 27 a 27.

O começo do segundo quarto manteve a toada. Uma corrida inicial de 28 a 9, para liderar por 19 pontos e encontrar alguma tranquilidade. Destaque para ótimos minutos da segunda unidade, com 12 pontos de Isaiah Joe, e ótimos minutos defensivos da dupla Alex Caruso e Cason Wallace. Isaiah Hartenstein também foi fantástico, com cinco pontos, seis rebotes e quatro assistências só no segundo período.

Publicidade

Uma corrida inicial do time da casa voltou a colocar o Blazers no jogo. Mas a história do segundo tempo foi basicamente essa: Portland ameaçava encostar de vez e Oklahoma respondia de forma imediata. Shai marcou mais 11 pontos no período.

No fim, o último quarto teve ótimos minutos de Scoot Henderson e um Portland vivo e tentando. Mas novamente, em todas as vezes que a vantagem chegou a duas posses, o Thunder respondeu. Vitória difícil por dez pontos, que consolida o Thunder na liderança da NBA.

Publicidade

Leia mais!

Jovens lideram Blazers

Foi um típico jogo que times em modo reconstrução gostam. Portland perdeu, mas competiu, teve jovens brilhando e por muito pouco não buscou uma vitória improvável.

O começo da partida mostrou o que seria a partida. O Blazers acertou seus seis primeiros arremessos. Quatro deles foram bolas de três. Deni Avdija e Toumani Camara lideravam o caminho, sobretudo o primeiro, fazendo um pouco de tudo na quadra, e anotando 12 pontos nos primeiros 12 minutos. Porém, os minutos do fim do quarto foram de alguns erros de ataque fatais, que quebraram o ritmo ofensivo e trouxeram o Thunder de volta ao duelo.

Publicidade

Aliás, a batalha de volume foi uma tônica ruim para Portland. A equipe teve ótima eficiência. Mas os 15 erros de ataque geraram 21 pontos para o rival. Além disso, a equipe também sofreu com a presença de Isaiah Hartenstein, cedendo 28 pontos de segunda chance.

Esses erros decisivos custaram uma reação mais sólida ao longo da partida. Mas isso não impediu Portland de continuar buscando. Camara marcou mais 13 pontos no terceiro quarto, muito quente. O Blazers esteve próximo no placar quase em todos os momentos.

Publicidade

No fim, foi Scoot Henderson quem tentou dar uma chance ao time da casa no último quarto. O jovem armador anotou 14 pontos, com um ótimo trabalho ofensivo. Duas bolas de três, seis lances livres, ótimas infiltrações e arremessos. Mas a história se repetiu. Shai Gilgeous-Alexander e o Thunder responderam e levaram a vitória.

(37-8) Oklahoma City Thunder 118 x 108 Portland Trail Blazers (17-29)

Oklahoma

Jogador PTS REB AST STL BLK Shai Gilgeous-Alexander 35 5 1 3 0 Jalen Williams 24 5 8 1 2 Isaiah Joe 16 4 1 0 0 Isaiah Hartenstein 14 11 6 0 1 Jaylin Williams 6 7 2 1 0

Três pontos: 10-30; Joe: 3-7

Publicidade

Portland

Jogador PTS REB AST STL BLK Deni Avdija 28 8 8 1 1 Scoot Henderson 25 5 1 1 1 Toumani Camara 24 9 4 0 0 Anfernee Simons 14 2 3 0 0 Shaedon Sharpe 10 2 0 0 1

Três pontos: 18-40; Camara: 5-5

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA