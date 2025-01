Victor Wembanyama defenderá seleção da França no EuroBasket

A participação de jogadores da NBA em competições internacionais na offseason sempre é um ponto de interrogação. Afinal, depende de questões como liberação das equipes e seguros. Mas Victor Wembanyama crava que vai jogar pela seleção da França no meio desse ano. O presidente da federação de basquete do país, Jean-Pierre Hunckler, revelou que o astro se comprometeu para disputar o EuroBasket.

“O nosso programa, antes de tudo, tem a sorte de contar com um jovem como esse. Victor realmente se importa não só com o seu crescimento técnico, mas também com o basquete francês. Por isso, todas as vezes em que se reúne com Boris [Diaw, ex-jogador e dirigente], o tema é só uma coisa: a seleção da França. Ele quer fazer parte dessa história”, contou o executivo, ao jornal Le Progrès.

Wembanyama esteve em contato com os dirigentes da federação na última semana por um motivo especial. Ele esteve em Paris para fazer dois jogos da temporada regular, pois o San Antonio Spurs entrou no calendário do Global Games. Hunckler disse que, em meio a uma agitada agenda, teve a chance de falar com o pivô. Foi, acima de tudo, mais uma sinalização bem positiva para o futuro.

“Eu só tive uma conversa rápida com Victor nessa semana, pois estava ocupado demais com eventos da liga. Mas ele disse o que nós precisávamos ouvir. Garantiu que, salvo algum problema físico mais sério, vai estar à disposição para o EuroBasket 2025. Não nos falamos muito, mas era tudo o que queríamos”, comemorou o “homem-forte” do basquete francês.

Visita

O Spurs enfrentou o Indiana Pacers duas vezes em sua passagem pela França. Foi uma vitória por 30 pontos de diferença e uma derrota com 38 pontos de desvantagem. Os jogos não foram tão competitivos, mas Wembanyama foi. Ele anotou médias de 25,0 pontos, 11,5 rebotes e 3,0 tocos nas partidas. Mais do que isso, a sua primeira visita como jogador da NBA ao país natal rendeu momentos para guardar na memória.

“Eu fiz o meu melhor para que essa semana fosse muito especial. Mas, ainda assim, as pessoas acharam formas de me surpreender. Senti que a minha presença realmente importava para todos ali. Tentei não me emocionar em vários momentos, mas todos foram incríveis. Essa semana, aliás, foi incrível. Foi o tipo de experiência que não tem preço”, celebrou o jogador de 21 anos.

A visita à França mostrou a importância da figura de Wembanyama na França ao elenco do Spurs. O veterano Chris Paul, por exemplo, ficou impressionado com a compostura do colega ao longo da semana. “Victor estava animado, mas, ao mesmo tempo, tinha muita responsabilidade. Todos estavam de olho nele. E, mesmo assim, ele tentou assinar cada autógrafo que lhe pediram”, contou o armador.

Comprometimento

O comprometimento de Victor Wembanyama com a seleção da França para o EuroBasket passa longe de ser uma surpresa. Afinal, nos últimos tempos, ele sempre tentou atender os chamados do time nacional. A competição europeia vai ser o passo inicial do ciclo dos franceses até as Olimpíadas de Los Angeles-2028. E, a princípio, o astro já deixou claro que defender o seu país é uma prioridade em sua carreira.

“Não sei quais são as datas exatas da competição. No entanto, eu sempre vou ter tempo para defender o meu país. É preciso sacrificar um pouco da sua preparação e condição física visando a próxima temporada. Mas estou pronto para isso. Sempre é uma meta pessoal, certamente, estar com a França no EuroBasket”, cravou o fenômeno. O torneio continental ocorre entre 27 de agosto e 14 de setembro.

