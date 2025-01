Para DeMarcus Cousins, Victor Wembanyama será o melhor defensor da história

Fora da NBA, DeMarcus Cousins fez uma projeção ousada sobre Victor Wembanyama. De acordo com o ex-jogador, o fenômeno francês será o melhor defensor da história. Isso graças à combinação de talento, altura e biotipo “que nunca foram vistos antes” em todo o esporte.

“Victor Wembanyama pode fazer o que quiser em quadra”, afirmou DeMarcus Cousins. “O talento está lá, o dom também. Agora, é questão de se manter saudável e consistente ao longo da carreira. No mínimo, ele será o maior defensor de todos. Estou dizendo isso agora: o maior”, acrescentou.

A declaração de início é ousada. Afinal, Wemby está somente em sua segunda temporada na NBA. Porém, os seus números ainda no começo justificam tal projeção. Em seu ano de estreia, por exemplo, ele terminou com a marca de 3.6 tocos e 1.2 roubo. As marcas, desse modo, o colocaram como o segundo na disputa pelo prêmio de melhor defensor em 2023/24.

Os números, além disso, apontaram que ele em breve levaria o título. Algo que pode acontecer já em 2024/25. Isso porque, o francês saltou para uma média de quatro tocos por partida e disparou nas cotações da Corrida para Melhor Defensor da NBA na temporada.

Wemby, porém, não se limita ao impacto na defesa. Na temporada, ele tem médias notáveis de 25.6 pontos e 10.8 rebotes, com um aproveitamento de 48.3% dos arremessos e 35.4% dos três pontos. Desse modo, deve garantir um lugar no All-Star Games deste ano e no All-NBA.

Os números, portanto, não o limitam somente à títulos defensivos. Wembanyama, afinal, é cotado também como um futuro campeão da NBA. Kendrick Perkins, da ESPN, por exemplo, definiu o números de títulos que o astro do San Antonio Spurs deve ter na sua carreira. No entanto, ele também ponderou que o francês terá forte concorrência de outros astros ao longo do tempo.

O analista Kendrick Perkins, da ESPN, cravou quantos títulos Victor Wembanyama vencerá em sua carreira na NBA. O ex-jogador projetou o futuro do jovem astro do San Antonio Spurs na liga após seu primeiro ano.

“Eu não tenho dúvida de que ele será campeão um dia. Acho que, quando tudo estiver dito e feito, Wembanyama deve ter uns três anéis em seus dedos. E assim, não vai ser fácil, ok? Estamos falando de uma liga que tem vários jovens astros brigando pelo mesmo objetivo. Esses caras são touros atléticos e muito novos. Estamos falando de Jayson Tatum, Anthony Edwards, Ja Morant. Não será fácil superar todos eles a cada ano”, afirmou.

