NBA: Bradley Beal escolhe times para deixar Suns

De olho em Jimmy Butler, o Phoenix Suns pode convencer Bradley Beal a abrir mão de sua cláusula de trocas na NBA. Beal é um dos raros jogadores da liga atualmente com a opção de vetar uma negociação (LeBron James é o outro), mas poderia aceitar. A questão, no entanto, é que o ala-armador teria feito uma lista de times que eventualmente iria em uma negociação.

De acordo com John Gambadoro, da rádio Arizona Sports, Bradley Beal listou quatro times da NBA para deixar o Suns: Los Angeles Lakers, Los Angeles Clippers Denver Nuggets, Miami Heat. Apesar de não existir nada concreto no momento, os indícios estão ficando cada vez mais claros.

Primeiro, o Suns anunciou que Beal iria para o banco a partir do jogo contra o Philadelphia 76ers. Depois, surgiu o rumor com times que ele supostamente gostaria de jogar. Aliás, contra o Sixers, ele foi o cestinha de Phoenix, com 25 pontos na vitória por 109 a 99 na noite de segunda-feira.

Publicidade

Bradley Beal chegou ao Suns em troca com o Washington Wizards, pouco antes da temporada 2023/24. A ideia de ter três cestinhas parecia ideal para a equipe de Phoenix, mas as lesões de Kevin Durant, Devin Booker e do próprio Beal deixaram o time apenas no sexto do lugar. No entanto, com os três juntos, foram 25 vitórias em 41 jogos.

Leia mais

E tudo isso está se repetindo em 2024/25. O Suns é apenas o 12° no Oeste, mas quando os três jogam juntos, são 11 vitórias em 15 jogos. Ou seja, 73.3% de aproveitamento. Foi com tal ideia que a diretoria buscou reforços apenas pontuais, como Tyus Jones e Monte Morris. No entanto, pelo fato de quase sempre um deles estar fora por contusão, pode fazer com que Phoenix tente algo diferente.

Publicidade

Pode até não ser exatamente por Butler, mas Beal é a única alternativa que o Suns possui hoje. Mas a chance de ele aceitar, supostamente, apenas quatro times, dificulta as coisas para a direção.

No entanto, sempre existe a chance de uma troca tripla. Afinal, outros times poderiam participar de uma negociação. Beal, quando chegou ao Suns, foi com a participação de Washington Wizards e Indiana Pacers.

Na atual temporada, Beal possui médias de 17.8 pontos, 3.7 rebotes, 3.1 assistências, além de um aproveitamento de 39.2% do perímetro.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA