Victor Wembanyama conta como foi treinar com lendas da NBA

Nesta offseason, Victor Wembanyama fez alguns treinos com duas lendas da NBA. Na reapresentação da equipe, o jovem astro do San Antonio Spurs contou como foi o trabalho com Hakeem Olajuwon e Kevin Garnett. Ambos estão no rol dos melhores jogadores da história nos dois lados da quadra. Afinal, eles foram campeões e ganharam prêmios de MVP e de melhor defensor da liga.

Com Hakeem Olajuwon, Wembanyama buscou evoluir seu jogo ofensivo. Para muitos, o ex-pivô do Houston Rockets é o melhor da história no jogo de costas para a cesta. O trabalho de pés apurado, a movimentação e a fluidez são marcas registradas de Hakeem. Ou seja, ele foi um verdadeiro mestre perto da cesta na NBA.

“É bizarro, sinceramente acho que ele não perdeu nada (movimentos refinados). Hakeem tem 62 anos, cara. Foi incrível porque os conselhos dele pareciam tão naturais. Eu estava absorvendo tudo e era muita coisa a cada dia. Hakeem gosta de ensinar, isso ficou claro. E eu adorei aprender mais com ele. Espero que trabalhemos juntos outra vez”, disse o camisa 1 do Spurs.

Fechando as atividades com lendas da NBA, Victor Wembanyama treinou com Garnett. Ídolo do Minnesota Timberwolves e campeão pelo Boston Celtics, o ex-ala-pivô deu dicas ao francês sobre a canalização da energia em quadra. Garnett, aliás, era um jogador que atuava sempre com muita intensidade. Além disso, foi um dos mestres no trash talk (insultos e provovações).

“Super interessante. Kevin Garnett tem uma perspectiva realmente única sobre os relacionamentos e o jogo em si. Ele me disse coisas sobre como tratar seus companheiros de equipe, os árbitros, a mídia. Não vou me esquecer disso”.

“O que mais achei impressionante é que todos sabem de sua energia e de quem ele é emocionalmente na quadra, mas isso só gera coisas boas. Ele sabe canalizar tudo isso sem deixar a raiva dominar suas ações completamente. Enfim, isso é incrível”, concluiu Wembanyama.

Agora, o francês de 21 anos vai para a sua terceira campanha na NBA. Em 2025/26, Wembanyama terá um elenco de qualidade ao seu redor. Desse modo, o Spurs espera que o astro lidere o time de volta aos playoffs. A última vez da equipe texana na pós-temporada foi em 2019.

Primeira escolha do Draft de 2023, o camisa 1 do Spurs é um talento geracional. Em quadra, ele já mostrou do que é capaz, mas com alguns pontos para evoluir. Após os treinos com duas lendas da NBA, Victor Wembanyama espera dar o próximo passo. Até o momento, ele fez 117 jogos na liga. Suas médias no período são de 22,5 pontos, 10,8 rebotes, 3,8 assistências e 3,7 tocos.

