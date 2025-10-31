Victor Wembanyama brilha e Spurs vence Heat

Com Victor Wembanyama mais uma vez dominante, o San Antonio Spurs manteve sua invencibilidade na NBA ao vencer o Miami Heat, por 107 a 101, nesta quinta-feira (30). O astro anotou um grande duplo-duplo de 27 pontos e 18 rebotes, além de cinco tocos. A partida ficou marcada por muito equilíbrio do começo ao fim, com dois times que vinham bem em 2025/26.
As equipes folgam nesta sexta-feira (31), quando começa a Copa da NBA, com uma rodada de oito partidas. Aliás, Spurs e Heat só voltam a jogar no domingo, fora de casa. San Antonio viaja para o Arizona, onde encara o Phoenix Suns. Do mesmo modo, a equipe de Miami vai até Los Angeles para enfrentar o Lakers.
O San Antonio Spurs de Victor Wembanyama segue no grupo de invictos da NBA neste início de campanha, com cinco vitórias em cinco jogos, incluindo a última contra o Miami Heat. Os outros triunfos foram contra Oklahoma City Thunder, Chicago Bulls e Philadelphia 76ers. Enquanto isso, o time da Flórida também tem começo positivo, mas com três vitórias em cinco duelos.
Escalações
A invencibilidade de San Antonio segue, mesmo com a chuva de lesões da equipe no começo da campanha. Nomes como De’Aaron Fox, Luke Kornet, Kelly Olynyk e Jeremy Sochan seguem fora. Então, o quinteto titular teve Stephon Castle, Devin Vassell, Julian Champagnie, Harrison Barnes e o Victor Wembanyama.
Enquanto isso, Miami também tem seus problemas. Afinal, Tyler Herro, Norman Powell e Kasparas Jakucionis estão fora de combate. Assim, o quinteto titular foi formado por Davion Mitchell, Pelle Larsson, Andrew Wiggins, Bam Adebayo e Kel’el Ware.
Destaques
Foi um jogo de corridas e alternância de placar. Sobretudo, no primeiro tempo, com curtas vantagens e jogo disputado a cada posse. Dentro desse contexto, os primeiros 24 minutos foram melhores para Miami, que passou a maior parte do tempo com uma pequena vantagem, que foi no máximo a sete pontos.
Bam Adebayo esteve muito agressivo. Com fala polêmica sobre Victor Wembanyama, o jogador mostrou muito de seu melhor lado ofensivo. Foram 17 pontos só na primeira etapa, que incluíram três bolas de fora e muita eficiência como um todo. Naquele momento, ele era a “bola de segurança” do time.
Victor Wembanyama também liderava o ataque do outro lado, mas em geral, o desempenho era mais coletivo. Nomes como Castle, Vassell e Harper lideravam a produção ofensiva de San Antonio. Apesar de um começo quente do perímetro, a equipe da casa esfriou no segundo período, o que permitiu a reação do rival. Apesar de tudo isso, uma sequência final nos dois lados da bola, permitiu que o Spurs liderasse o placar por um ponto ao fim da primeira etapa.
E o que era uma vantagem de uma posse no começo do terceiro período, rapidamente se transformou em nove pontos e muito mais. San Antonio cedeu apenas 14 pontos para Miami em todo o terceiro período. O Heat tentou 23 arremessos e teve eficiência de apenas 21.7%. Victor Wembanyama começou a se elevar, sobretudo nos rebotes e tocos para liderar o avanço do Spurs contra o Heat.
Com 15 pontos de frente, a equipe texana parecia com a vitória bem assegurada para os últimos 12 minutos. No entanto, Miami não permitiu que o jogo fosse embora com tanta facilidade. Afinal, Adebayo voltou a produzir muito, com 12 pontos só no último quarto. Além disso, duas bolas de três de Simone Fontecchio incendiaram o jogo. O que era uma vantagem tranquila, se tornou virada dos visitantes ainda na metade do último quarto.
Mas nos últimos cinco minutos, a equipe texana voltou a se defender muito bem e transformava ótimas posses defensivas em ataque. A equipe cedeu apenas dez pontos nesse meio tempo, enquanto marcou 18. O francês nem acertou tantos arremessos, mas deu três tocos muito decisivos. Enquanto isso, Harrison Barnes marcou sete de seus dez pontos no jogo na hora decisiva. O Spurs segue com 100% de aproveitamento.
(3-2) Miami Heat 101 x 107 San Antonio Spurs (5-0)
Heat
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Bam Adebayo
|31
|10
|3
|1
|1
|Andrew Wiggins
|24
|6
|2
|2
|0
|Simone Fontecchio
|18
|3
|2
|0
|0
|Davion Mitchell
|11
|1
|4
|1
|0
|Jaime Jaquez Jr.
|6
|8
|6
|0
|0
Três pontos: 15/38 (39.5%) / Fontecchio: 5/7
Spurs
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Victor Wembanyama
|27
|18
|6
|1
|5
|Stephon Castle
|21
|6
|8
|4
|1
|Devin Vassell
|17
|9
|1
|0
|1
|Dylan Harper
|13
|2
|4
|0
|0
|Keldon Johnson
|11
|3
|1
|0
|0
Três pontos: 14/41 (34.1%) / Vassell: 4/12
Outros jogos
Além da vitória do San Antonio Spurs de Victor Wembanyama sobre o Miami Heat de Bam Adebayo, a rodada ainda contou com outros três jogos.
O Milwaukee Bucks, sem Giannis Antetokounmpo, supreendeu o Golden State Warriors, com 32 pontos de Ryan Rollins. O jovem armador ofuscou Stephen Curry, em vitória enorme dos donos da casa, que começam com quatro triunfos em cinco partidas.
Além disso, Orlando Magic e Oklahoma City Thunder conseguiram vitórias tranquilas sobre Charlotte Hornets e Washington Wizards respectivamente. A equipe da Flórida volta a vencer após começo difícil. Enquanto isso, o atual campeão segue invicto.
(4-2) Golden State Warriors 110 x 120 Milwaukee Bucks (4-1)
Warriors
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Stephen Curry
|27
|6
|4
|1
|0
|Jonathan Kuminga
|24
|8
|4
|0
|1
|Jimmy Butler
|23
|11
|3
|1
|1
|Brandin Podziemski
|9
|5
|3
|3
|0
|Buddy Hield
|8
|1
|0
|1
|0
Três pontos: 13/38 (34.2%) / Curry: 4/10
Bucks
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Ryan Rollins
|32
|3
|8
|0
|0
|Myles Turner
|17
|7
|3
|0
|1
|Cole Anthony
|16
|3
|2
|1
|1
|Gary Trent Jr.
|13
|2
|3
|4
|0
|Bobby Portis
|12
|5
|2
|0
|0
(2-4) Orlando Magic 123 x 107 Charlotte Hornets (2-3)
Magic
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Franz Wagner
|21
|5
|3
|1
|0
|Paolo Banchero
|20
|9
|9
|2
|0
|Anthony Black
|20
|1
|2
|2
|2
|Tristan Da Silva
|19
|3
|1
|3
|0
|Wendell Carter Jr.
|18
|8
|3
|0
|1
Três pontos: 16/38 (42.1%) / Carter: 3/5
Hornets
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Collin Sexton
|19
|2
|4
|0
|0
|LaMelo Ball
|17
|7
|13
|2
|0
|Ryan Kalkbrenner
|17
|7
|0
|1
|3
|Miles Bridges
|16
|5
|0
|0
|1
|Moussa Diabate
|10
|6
|1
|0
|2
Três pontos: 11/30 (36.7%) / Bridges: 4/6
(1-4) Washington Wizards 108 x 127 Oklahoma City Thunder (6-0)
Wizards
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|CJ McCollum
|19
|2
|1
|0
|0
|Bilal Coulibaly
|16
|8
|4
|1
|3
|Alex Sarr
|14
|8
|2
|1
|2
|Kyshawn George
|12
|7
|6
|0
|1
|Tre Johnson
|10
|3
|2
|0
|0
Três pontos: 17/40 (42.5%) / McCollum: 5/8
Thunder
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Shai Gilgeous-Alexander
|31
|3
|7
|0
|1
|Isaiah Joe
|20
|6
|1
|1
|0
|Ajay Mitchell
|20
|1
|2
|2
|0
|Isaiah Hartenstein
|17
|8
|5
|2
|0
|Cason Wallace
|12
|5
|3
|4
|2
Três pontos: 16/49 (32.7%) / Joe: 5/9
