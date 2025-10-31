Victor Wembanyama brilha e Spurs vence Heat

Com Victor Wembanyama mais uma vez dominante, o San Antonio Spurs manteve sua invencibilidade na NBA ao vencer o Miami Heat, por 107 a 101, nesta quinta-feira (30). O astro anotou um grande duplo-duplo de 27 pontos e 18 rebotes, além de cinco tocos. A partida ficou marcada por muito equilíbrio do começo ao fim, com dois times que vinham bem em 2025/26.

As equipes folgam nesta sexta-feira (31), quando começa a Copa da NBA, com uma rodada de oito partidas. Aliás, Spurs e Heat só voltam a jogar no domingo, fora de casa. San Antonio viaja para o Arizona, onde encara o Phoenix Suns. Do mesmo modo, a equipe de Miami vai até Los Angeles para enfrentar o Lakers.

O San Antonio Spurs de Victor Wembanyama segue no grupo de invictos da NBA neste início de campanha, com cinco vitórias em cinco jogos, incluindo a última contra o Miami Heat. Os outros triunfos foram contra Oklahoma City Thunder, Chicago Bulls e Philadelphia 76ers. Enquanto isso, o time da Flórida também tem começo positivo, mas com três vitórias em cinco duelos.

Escalações

A invencibilidade de San Antonio segue, mesmo com a chuva de lesões da equipe no começo da campanha. Nomes como De’Aaron Fox, Luke Kornet, Kelly Olynyk e Jeremy Sochan seguem fora. Então, o quinteto titular teve Stephon Castle, Devin Vassell, Julian Champagnie, Harrison Barnes e o Victor Wembanyama.

Enquanto isso, Miami também tem seus problemas. Afinal, Tyler Herro, Norman Powell e Kasparas Jakucionis estão fora de combate. Assim, o quinteto titular foi formado por Davion Mitchell, Pelle Larsson, Andrew Wiggins, Bam Adebayo e Kel’el Ware.

Destaques

Foi um jogo de corridas e alternância de placar. Sobretudo, no primeiro tempo, com curtas vantagens e jogo disputado a cada posse. Dentro desse contexto, os primeiros 24 minutos foram melhores para Miami, que passou a maior parte do tempo com uma pequena vantagem, que foi no máximo a sete pontos.

Bam Adebayo esteve muito agressivo. Com fala polêmica sobre Victor Wembanyama, o jogador mostrou muito de seu melhor lado ofensivo. Foram 17 pontos só na primeira etapa, que incluíram três bolas de fora e muita eficiência como um todo. Naquele momento, ele era a “bola de segurança” do time.

Victor Wembanyama também liderava o ataque do outro lado, mas em geral, o desempenho era mais coletivo. Nomes como Castle, Vassell e Harper lideravam a produção ofensiva de San Antonio. Apesar de um começo quente do perímetro, a equipe da casa esfriou no segundo período, o que permitiu a reação do rival. Apesar de tudo isso, uma sequência final nos dois lados da bola, permitiu que o Spurs liderasse o placar por um ponto ao fim da primeira etapa.

Leia mais!

E o que era uma vantagem de uma posse no começo do terceiro período, rapidamente se transformou em nove pontos e muito mais. San Antonio cedeu apenas 14 pontos para Miami em todo o terceiro período. O Heat tentou 23 arremessos e teve eficiência de apenas 21.7%. Victor Wembanyama começou a se elevar, sobretudo nos rebotes e tocos para liderar o avanço do Spurs contra o Heat.

Com 15 pontos de frente, a equipe texana parecia com a vitória bem assegurada para os últimos 12 minutos. No entanto, Miami não permitiu que o jogo fosse embora com tanta facilidade. Afinal, Adebayo voltou a produzir muito, com 12 pontos só no último quarto. Além disso, duas bolas de três de Simone Fontecchio incendiaram o jogo. O que era uma vantagem tranquila, se tornou virada dos visitantes ainda na metade do último quarto.

Mas nos últimos cinco minutos, a equipe texana voltou a se defender muito bem e transformava ótimas posses defensivas em ataque. A equipe cedeu apenas dez pontos nesse meio tempo, enquanto marcou 18. O francês nem acertou tantos arremessos, mas deu três tocos muito decisivos. Enquanto isso, Harrison Barnes marcou sete de seus dez pontos no jogo na hora decisiva. O Spurs segue com 100% de aproveitamento.

(3-2) Miami Heat 101 x 107 San Antonio Spurs (5-0)

Heat

Jogador PTS REB AST STL BLK Bam Adebayo 31 10 3 1 1 Andrew Wiggins 24 6 2 2 0 Simone Fontecchio 18 3 2 0 0 Davion Mitchell 11 1 4 1 0 Jaime Jaquez Jr. 6 8 6 0 0

Três pontos: 15/38 (39.5%) / Fontecchio: 5/7

Spurs

Jogador PTS REB AST STL BLK Victor Wembanyama 27 18 6 1 5 Stephon Castle 21 6 8 4 1 Devin Vassell 17 9 1 0 1 Dylan Harper 13 2 4 0 0 Keldon Johnson 11 3 1 0 0

Três pontos: 14/41 (34.1%) / Vassell: 4/12

Outros jogos

Além da vitória do San Antonio Spurs de Victor Wembanyama sobre o Miami Heat de Bam Adebayo, a rodada ainda contou com outros três jogos.

O Milwaukee Bucks, sem Giannis Antetokounmpo, supreendeu o Golden State Warriors, com 32 pontos de Ryan Rollins. O jovem armador ofuscou Stephen Curry, em vitória enorme dos donos da casa, que começam com quatro triunfos em cinco partidas.

Além disso, Orlando Magic e Oklahoma City Thunder conseguiram vitórias tranquilas sobre Charlotte Hornets e Washington Wizards respectivamente. A equipe da Flórida volta a vencer após começo difícil. Enquanto isso, o atual campeão segue invicto.

(4-2) Golden State Warriors 110 x 120 Milwaukee Bucks (4-1)

Warriors

Jogador PTS REB AST STL BLK Stephen Curry 27 6 4 1 0 Jonathan Kuminga 24 8 4 0 1 Jimmy Butler 23 11 3 1 1 Brandin Podziemski 9 5 3 3 0 Buddy Hield 8 1 0 1 0

Três pontos: 13/38 (34.2%) / Curry: 4/10

Bucks

Jogador PTS REB AST STL BLK Ryan Rollins 32 3 8 0 0 Myles Turner 17 7 3 0 1 Cole Anthony 16 3 2 1 1 Gary Trent Jr. 13 2 3 4 0 Bobby Portis 12 5 2 0 0

(2-4) Orlando Magic 123 x 107 Charlotte Hornets (2-3)

Magic

Jogador PTS REB AST STL BLK Franz Wagner 21 5 3 1 0 Paolo Banchero 20 9 9 2 0 Anthony Black 20 1 2 2 2 Tristan Da Silva 19 3 1 3 0 Wendell Carter Jr. 18 8 3 0 1

Três pontos: 16/38 (42.1%) / Carter: 3/5

Hornets

Jogador PTS REB AST STL BLK Collin Sexton 19 2 4 0 0 LaMelo Ball 17 7 13 2 0 Ryan Kalkbrenner 17 7 0 1 3 Miles Bridges 16 5 0 0 1 Moussa Diabate 10 6 1 0 2

Três pontos: 11/30 (36.7%) / Bridges: 4/6

(1-4) Washington Wizards 108 x 127 Oklahoma City Thunder (6-0)

Wizards

Jogador PTS REB AST STL BLK CJ McCollum 19 2 1 0 0 Bilal Coulibaly 16 8 4 1 3 Alex Sarr 14 8 2 1 2 Kyshawn George 12 7 6 0 1 Tre Johnson 10 3 2 0 0

Três pontos: 17/40 (42.5%) / McCollum: 5/8

Thunder

Jogador PTS REB AST STL BLK Shai Gilgeous-Alexander 31 3 7 0 1 Isaiah Joe 20 6 1 1 0 Ajay Mitchell 20 1 2 2 0 Isaiah Hartenstein 17 8 5 2 0 Cason Wallace 12 5 3 4 2

Três pontos: 16/49 (32.7%) / Joe: 5/9

