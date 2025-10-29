Jimmy Butler comanda e Warriors atropela Clippers

Com bons jogos de Jimmy Butler e Stephen Curry, o Golden State Warriors bateu o Los Angeles Clippers, por 98 a 79, nesta terça-feira (28). O ala, sobretudo, teve mais uma atuação muito eficiente. Além disso, ele atingiu a marca de 16.000 pontos na carreira. A defesa do time de San Francisco fez ótimo trabalho em noite pouco inspirada para o ataque do rival.
As duas equipes tem folga nesta quarta-feira (29). Golden State é o primeiro a voltar para a ação. Afinal, vai até o Wisconsin para enfrentar o Milwaukee Bucks na quinta-feira (30). Por outro lado, Los Angeles só volta a atuar na sexta-feira (31) em rodada válida pela Copa da NBA contra o New Orleans Pelicans no Intuit Dome.
Com o resultado, o time de San Francisco continua seu forte início de temporada. Afinal, agora são quatro vitórias em cinco jogos para o Warriors de Jimmy Butler e Stephen Curry com o triunfo sobre o Clippers. Los Angeles, por outro lado, segue oscilando, com duas vitórias e duas derrotas.
Escalações
Após vencer o Memphis Grizzlies ontem, o Golden State Warriors teve o retorno de Al Horford para duelo contra o Clippers. O quinteto titular até foi alterado em relação a última partida, mas não com o veterano. Isso porque Quinten Post foi titular ao invés de Brandin Podziemski, ao lado de Stephen Curry, Jimmy Butler, Jonathan Kuminga e Draymond Green. Aliás, De’Anthony Melton foi a única baixa.
Do lado do Los Angeles Clippers, Bradley Beal se ausentou pelo segundo jogo seguido com suas dores nas costas. Jordan Miller também foi desfalque. Então, o quinteto titular do time da Califórnia contou com James Harden, Bogdan Bogdanovic, Kawhi Leonard, Derrick Jones Jr e Ivica Zubac.
Destaques
Aliás, não foi uma noite tão inspirada de nenhum dos ataques, o que é simbolizado pelo fato de ambos os times ficarem abaixo dos 100 pontos. Essa oscilação ofensiva foi vista, sobretudo, na primeira etapa. Golden State começou dominando, o que incluiu uma vantagem de 27 a 12 ainda no primeiro período.
A partir daí, começou a reação dos visitantes, liderados por um James Harden muito quente e agressivo. Enquanto Kawhi Leonard demorou a pegar ritmo, o armador fez cestas difíceis que comandaram uma mudança completa no ritmo do jogo.
Após ficar 15 pontos atrás no fim do primeiro quarto, Los Angeles terminou o primeiro tempo vencendo por 49 a 46. O Warriors que fez 27 pontos nos primeiros 8 minutos, marcou apenas 19 nos 16 minutos finais da primeira etapa. Além de defender como em seus melhores momentos, o Clippers teve grande vantagem na batalha de volume, com turnovers e rebotes ofensivos.
Leia mais!
- Austin Reaves faz jogo absurdo e Lakers bate Kings fora de casa
- Com triplo-duplo de Nikola Jokic, Nuggets bate Suns
- Boletim de rumores e trocas da NBA (25/10/2025)
Porém, como já havia acontecido antes, o jogo mudou. Jimmy Butler e Stephen Curry, ainda tímidos, marcaram 19 de seus 40 pontos somados na partida apenas no terceiro quarto de Warriors x Clippers. Então, toda a equipe de Golden State acompanhou em sequência que terminou em 32 a 14 para os donos da casa.
Ou seja, após chegar ao segundo tempo três pontos atrás, Golden State agora liderava por 15 a caminho do período final. Harden, que somou 20 pontos no primeiro tempo, passou em branco em todo o segundo tempo, simbolizando o terrível ritmo de ataque dos visitantes.
Kawhi Leonard e Ivica Zubac até tentaram colocar algum fogo no ataque de Los Angeles, mas já era tarde. O Clippers até chegou a diminuir a distância para 12 no placar, mas o Warriors de Jimmy Butler liquidou o jogo com seis cestas seguidas de seis jogadores diferentes. A vitória que veio no talento individual de seus astros, mas também em grande trabalho coletivo. Portanto, é um ótimo começo para a equipe de San Francisco.
(2-2) Los Angeles Clippers 79 x 98 Golden State Warriors (4-1)
Clippers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|James Harden
|20
|4
|1
|2
|0
|Kawhi Leonard
|18
|5
|1
|1
|0
|Ivica Zubac
|14
|13
|1
|0
|1
|John Collins
|5
|7
|0
|1
|1
|Kris Dunn
|5
|4
|0
|0
|0
Três pontos: 6/33 (18.2%) / Christie: 1/2
Warriors
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Jimmy Butler
|21
|5
|5
|0
|0
|Stephen Curry
|19
|2
|8
|2
|0
|Quinten Post
|12
|8
|0
|1
|1
|Brandin Podziemski
|12
|5
|4
|1
|1
|Draymond Green
|7
|7
|4
|3
|0
Três pontos: 17/45 (37.8%) / Post: 4/7
Outros jogos
Além da vitória do Warriors de Jimmy Butler e Stephen Curry sobre o Clippers de Kawhi Leonard e James Harden, a rodada desta terça-feira ainda contou com mais quatro partidas.
O Philadelphia 76ers manteve sua invencibilidade em 2025/26, em grande virada sobre o Washington Wizards. Isso porque, fora de casa, a equipe de Joel Embiid chegou a estar 19 pontos atrás no terceiro quarto. Porém, forçou a prorrogação e venceu em mais uma noite incrível de Tyrese Maxey. Aliás, o jovem Alex Sarr foi muito bem por Washington.
Por falar em virada, o Oklahoma City Thunder foi outro que manteve 100% de aproveitamento após superar o Sacramento Kings. Vale destacar, inclusive, que o time da Califórnia esteve na liderança na maior parte do jogo. No entanto, Shai Gilgeous-Alexander com 31 pontos e a defesa que limitou o Sacramento a apenas quatro pontos nos últimos seis minutos, decidiu a vitória do atual campeão.
Em belo duelo em Milwaukee, vitória do Bucks sobre o New York Knicks. O time visitante também teve liderança ampla, com 14 pontos de frente no segundo quarto. Mas, Giannis Antekounmpo e Ryan Rollins lideraram a virada.
Por fim, também teve a vitória tranquila do Miami Heat. O ataque da equipe da Flórida segue em grande momento. Afinal, são três vitórias seguidas e duas delas com mais de 140 pontos marcados.
(4-0) Philadelphia 76ers 139 x 134 Washington Wizards (1-3)
76ers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Tyrese Maxey
|39
|3
|10
|1
|1
|Joel Embiid
|25
|7
|5
|0
|1
|Quentin Grimes
|23
|7
|3
|3
|2
|Kelly Oubre Jr.
|17
|11
|1
|1
|1
|V.J Edgecombe
|14
|6
|4
|1
|0
Três pontos: 17/42 (40.5%) / Edgecombe: 4/8
Wizards
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Alex Sarr
|31
|11
|5
|2
|2
|Kyshawn George
|20
|9
|7
|2
|1
|Marvin Bagley III
|14
|7
|3
|2
|1
|CJ McCollum
|14
|1
|7
|1
|0
|Khris Middleton
|13
|10
|3
|0
|0
Três pontos: 17/43 (39.5%) / George: 4/7
(2-2) Charlotte Hornets 117 x 144 Miami Heat (3-1)
Hornets
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|LaMelo Ball
|20
|9
|8
|1
|0
|Kon Knueppel
|19
|3
|4
|1
|0
|Collin Sexton
|18
|5
|6
|0
|0
|Miles Bridges
|17
|4
|1
|1
|1
|Ryan Kalkrbrenner
|10
|6
|0
|3
|1
Três pontos: 18/46 (39.1%) / Knueppel: 5/11
Heat
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Jaime Jaquez Jr.
|28
|4
|5
|1
|0
|Bam Adebayo
|26
|6
|2
|0
|0
|Andrew Wiggins
|21
|2
|2
|3
|1
|Pelle Larsson
|17
|5
|3
|1
|0
|Kel’el Ware
|14
|9
|1
|0
|0
Três pontos: 20/45 (44.4%) / Fontecchio: 3/4
(2-2) New York Knicks 111 x 121 Milwaukee Bucks (3-1)
Knicks
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Jalen Brunson
|36
|4
|3
|2
|0
|Mikal Bridges
|24
|11
|6
|1
|0
|Landry Shamet
|16
|3
|1
|1
|0
|Jordan Clarkson
|10
|1
|1
|0
|0
|Karl-Anthony Towns
|8
|12
|1
|1
|0
Três pontos: 13/40 (32.5%) / Shamet: 4/9
Bucks
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Giannis Antetokounmpo
|37
|8
|7
|1
|2
|Ryan Rollins
|25
|2
|4
|4
|0
|Gary Trent Jr.
|11
|3
|3
|1
|0
|AJ Green
|9
|4
|0
|0
|0
|Bobby Portis
|9
|2
|0
|1
|1
Três pontos: 14/34 (41.2%) / Rollins: 4/4
(1-3) Sacramento Kings 101 x 107 Oklahoma City Thunder (4-0)
Kings
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Zach LaVine
|23
|4
|3
|0
|0
|DeMar DeRozan
|19
|1
|3
|2
|0
|Russell Westbrook
|16
|9
|4
|1
|0
|Domantas Sabonis
|10
|18
|3
|1
|1
|Keon Ellis
|12
|2
|0
|2
|1
Três pontos: 10/29 (34.5%) / LaVine: 4/6
Thunder
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Shai Gilgeous-Alexander
|31
|9
|4
|1
|3
|Aaron Wiggins
|18
|6
|6
|1
|3
|Ajay Mitchell
|18
|0
|1
|2
|0
|Lu Dort
|13
|5
|1
|2
|0
|Alex Caruso
|8
|2
|3
|2
|1
Três pontos: 14/44 (31.8%) / Wiggins: 4/10
Siga nossas redes sociais
Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.
Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.
Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA