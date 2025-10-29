Jimmy Butler comanda e Warriors atropela Clippers

Com bons jogos de Jimmy Butler e Stephen Curry, o Golden State Warriors bateu o Los Angeles Clippers, por 98 a 79, nesta terça-feira (28). O ala, sobretudo, teve mais uma atuação muito eficiente. Além disso, ele atingiu a marca de 16.000 pontos na carreira. A defesa do time de San Francisco fez ótimo trabalho em noite pouco inspirada para o ataque do rival.

As duas equipes tem folga nesta quarta-feira (29). Golden State é o primeiro a voltar para a ação. Afinal, vai até o Wisconsin para enfrentar o Milwaukee Bucks na quinta-feira (30). Por outro lado, Los Angeles só volta a atuar na sexta-feira (31) em rodada válida pela Copa da NBA contra o New Orleans Pelicans no Intuit Dome.

Com o resultado, o time de San Francisco continua seu forte início de temporada. Afinal, agora são quatro vitórias em cinco jogos para o Warriors de Jimmy Butler e Stephen Curry com o triunfo sobre o Clippers. Los Angeles, por outro lado, segue oscilando, com duas vitórias e duas derrotas.

Escalações

Após vencer o Memphis Grizzlies ontem, o Golden State Warriors teve o retorno de Al Horford para duelo contra o Clippers. O quinteto titular até foi alterado em relação a última partida, mas não com o veterano. Isso porque Quinten Post foi titular ao invés de Brandin Podziemski, ao lado de Stephen Curry, Jimmy Butler, Jonathan Kuminga e Draymond Green. Aliás, De’Anthony Melton foi a única baixa.

Do lado do Los Angeles Clippers, Bradley Beal se ausentou pelo segundo jogo seguido com suas dores nas costas. Jordan Miller também foi desfalque. Então, o quinteto titular do time da Califórnia contou com James Harden, Bogdan Bogdanovic, Kawhi Leonard, Derrick Jones Jr e Ivica Zubac.

Destaques

Aliás, não foi uma noite tão inspirada de nenhum dos ataques, o que é simbolizado pelo fato de ambos os times ficarem abaixo dos 100 pontos. Essa oscilação ofensiva foi vista, sobretudo, na primeira etapa. Golden State começou dominando, o que incluiu uma vantagem de 27 a 12 ainda no primeiro período.

A partir daí, começou a reação dos visitantes, liderados por um James Harden muito quente e agressivo. Enquanto Kawhi Leonard demorou a pegar ritmo, o armador fez cestas difíceis que comandaram uma mudança completa no ritmo do jogo.

Após ficar 15 pontos atrás no fim do primeiro quarto, Los Angeles terminou o primeiro tempo vencendo por 49 a 46. O Warriors que fez 27 pontos nos primeiros 8 minutos, marcou apenas 19 nos 16 minutos finais da primeira etapa. Além de defender como em seus melhores momentos, o Clippers teve grande vantagem na batalha de volume, com turnovers e rebotes ofensivos.

Leia mais!

Porém, como já havia acontecido antes, o jogo mudou. Jimmy Butler e Stephen Curry, ainda tímidos, marcaram 19 de seus 40 pontos somados na partida apenas no terceiro quarto de Warriors x Clippers. Então, toda a equipe de Golden State acompanhou em sequência que terminou em 32 a 14 para os donos da casa.

Ou seja, após chegar ao segundo tempo três pontos atrás, Golden State agora liderava por 15 a caminho do período final. Harden, que somou 20 pontos no primeiro tempo, passou em branco em todo o segundo tempo, simbolizando o terrível ritmo de ataque dos visitantes.

Kawhi Leonard e Ivica Zubac até tentaram colocar algum fogo no ataque de Los Angeles, mas já era tarde. O Clippers até chegou a diminuir a distância para 12 no placar, mas o Warriors de Jimmy Butler liquidou o jogo com seis cestas seguidas de seis jogadores diferentes. A vitória que veio no talento individual de seus astros, mas também em grande trabalho coletivo. Portanto, é um ótimo começo para a equipe de San Francisco.

(2-2) Los Angeles Clippers 79 x 98 Golden State Warriors (4-1)

Clippers

Jogador PTS REB AST STL BLK James Harden 20 4 1 2 0 Kawhi Leonard 18 5 1 1 0 Ivica Zubac 14 13 1 0 1 John Collins 5 7 0 1 1 Kris Dunn 5 4 0 0 0

Três pontos: 6/33 (18.2%) / Christie: 1/2

Warriors

Jogador PTS REB AST STL BLK Jimmy Butler 21 5 5 0 0 Stephen Curry 19 2 8 2 0 Quinten Post 12 8 0 1 1 Brandin Podziemski 12 5 4 1 1 Draymond Green 7 7 4 3 0

Três pontos: 17/45 (37.8%) / Post: 4/7

Outros jogos

Além da vitória do Warriors de Jimmy Butler e Stephen Curry sobre o Clippers de Kawhi Leonard e James Harden, a rodada desta terça-feira ainda contou com mais quatro partidas.

O Philadelphia 76ers manteve sua invencibilidade em 2025/26, em grande virada sobre o Washington Wizards. Isso porque, fora de casa, a equipe de Joel Embiid chegou a estar 19 pontos atrás no terceiro quarto. Porém, forçou a prorrogação e venceu em mais uma noite incrível de Tyrese Maxey. Aliás, o jovem Alex Sarr foi muito bem por Washington.

Por falar em virada, o Oklahoma City Thunder foi outro que manteve 100% de aproveitamento após superar o Sacramento Kings. Vale destacar, inclusive, que o time da Califórnia esteve na liderança na maior parte do jogo. No entanto, Shai Gilgeous-Alexander com 31 pontos e a defesa que limitou o Sacramento a apenas quatro pontos nos últimos seis minutos, decidiu a vitória do atual campeão.

Em belo duelo em Milwaukee, vitória do Bucks sobre o New York Knicks. O time visitante também teve liderança ampla, com 14 pontos de frente no segundo quarto. Mas, Giannis Antekounmpo e Ryan Rollins lideraram a virada.

Por fim, também teve a vitória tranquila do Miami Heat. O ataque da equipe da Flórida segue em grande momento. Afinal, são três vitórias seguidas e duas delas com mais de 140 pontos marcados.

(4-0) Philadelphia 76ers 139 x 134 Washington Wizards (1-3)

76ers

Jogador PTS REB AST STL BLK Tyrese Maxey 39 3 10 1 1 Joel Embiid 25 7 5 0 1 Quentin Grimes 23 7 3 3 2 Kelly Oubre Jr. 17 11 1 1 1 V.J Edgecombe 14 6 4 1 0

Três pontos: 17/42 (40.5%) / Edgecombe: 4/8

Wizards

Jogador PTS REB AST STL BLK Alex Sarr 31 11 5 2 2 Kyshawn George 20 9 7 2 1 Marvin Bagley III 14 7 3 2 1 CJ McCollum 14 1 7 1 0 Khris Middleton 13 10 3 0 0

Três pontos: 17/43 (39.5%) / George: 4/7

(2-2) Charlotte Hornets 117 x 144 Miami Heat (3-1)

Hornets

Jogador PTS REB AST STL BLK LaMelo Ball 20 9 8 1 0 Kon Knueppel 19 3 4 1 0 Collin Sexton 18 5 6 0 0 Miles Bridges 17 4 1 1 1 Ryan Kalkrbrenner 10 6 0 3 1

Três pontos: 18/46 (39.1%) / Knueppel: 5/11

Heat

Jogador PTS REB AST STL BLK Jaime Jaquez Jr. 28 4 5 1 0 Bam Adebayo 26 6 2 0 0 Andrew Wiggins 21 2 2 3 1 Pelle Larsson 17 5 3 1 0 Kel’el Ware 14 9 1 0 0

Três pontos: 20/45 (44.4%) / Fontecchio: 3/4

(2-2) New York Knicks 111 x 121 Milwaukee Bucks (3-1)

Knicks

Jogador PTS REB AST STL BLK Jalen Brunson 36 4 3 2 0 Mikal Bridges 24 11 6 1 0 Landry Shamet 16 3 1 1 0 Jordan Clarkson 10 1 1 0 0 Karl-Anthony Towns 8 12 1 1 0

Três pontos: 13/40 (32.5%) / Shamet: 4/9

Bucks

Jogador PTS REB AST STL BLK Giannis Antetokounmpo 37 8 7 1 2 Ryan Rollins 25 2 4 4 0 Gary Trent Jr. 11 3 3 1 0 AJ Green 9 4 0 0 0 Bobby Portis 9 2 0 1 1

Três pontos: 14/34 (41.2%) / Rollins: 4/4

(1-3) Sacramento Kings 101 x 107 Oklahoma City Thunder (4-0)

Kings

Jogador PTS REB AST STL BLK Zach LaVine 23 4 3 0 0 DeMar DeRozan 19 1 3 2 0 Russell Westbrook 16 9 4 1 0 Domantas Sabonis 10 18 3 1 1 Keon Ellis 12 2 0 2 1

Três pontos: 10/29 (34.5%) / LaVine: 4/6

Thunder

Jogador PTS REB AST STL BLK Shai Gilgeous-Alexander 31 9 4 1 3 Aaron Wiggins 18 6 6 1 3 Ajay Mitchell 18 0 1 2 0 Lu Dort 13 5 1 2 0 Alex Caruso 8 2 3 2 1

Três pontos: 14/44 (31.8%) / Wiggins: 4/10

