Veja os melhores times para Jonathan Kuminga como agente livre

Ao final da temporada, Jonathan Kuminga será agente livre restrito. Há rumores que o jogador pode deixar Golden State Warriors. Primeiro, ele e o técnico Steve Kerr não teriam uma boa relação, impulsionada pelo fato do ala não jogar partidas importantes da reta final da temporada. Além disso, de acordo com Shams Charania, da ESPN, Kuminga deseja um contrato na casa dos US$30 milhões anuais, algo que a franquia não deseja pagar. Dessa forma, uma saída é vista como provável. Veja, então, os melhores destinos para o atleta, de acordo com o portal ClutchPoints.

Brooklyn Nets

O Nets é o time com mais escolhas de Draft nos próximos anos, 13. Além disso, a equipe é a única na próxima offseason que terá bom espaço salarial. Com isso, então, a expectativa é de que a franquia vá atrás de um nome como Giannis Antetokounmpo, que pode estar disponível para trocas.

Caso isso dê errado, porém, Kuminga também seria interesse do Nets, de acordo com o ClutchPoints. Uma movimentação como uma Sign-and-Trade faz sentido para as duas equipes. Primeiro, o ala conseguiria, em Brooklyn, o salário que deseja, e mais protagonismo. O Warriors poderia receber, em troca, nomes como o pivô Nic Claxton.

Portland Trail Blazers

O Portland Trail Blazers nem mesmo foi aos playoffs, mas seus jovens mostraram potencial. Scoot Henderson, Donovan Clingan e Shaedon Sharpe tiveram bons momentos. Além disso, Deni Avdija pareceu uma estrela em alguns momentos. O maior problema, contudo, foi a falta de peças no elenco.

Veteranos como DeAndre Ayton e Jerami Grant podem interessar o Warriors numa negociação. Ayton seria um ótimo parceiro de pick-and-roll para Curry, enquanto Grant, apesar do contrato alto, sempre é posto em rumores. Embora trocar Kuminga dentro da Conferência Oeste não seja o ideal, Portland pode trazer o melhor retorno.

New Orlenas Pelicans

A temporada 2024/25 do Pelicans foi marcada por lesões. Mesmo assim, o time viu seu núcleo jovem se fortalecer. Uma possível troca de Zion Williamson está no radar. Quando saudável, vai bem, mas joga apenas cerca de metade dos jogos.

Williamson seria ideal para os Warriors em formações pequenas. Já para os Pelicans, Kuminga poderia se juntar a Trey Murphy, Herb Jones e Yves Missi. Se melhorar com a bola nas mãos, pode ser o elo que faltava no ataque, para o ClutchPoints.

Jonathan Kuminga como agente livre deve atrair interesses de várias equipes. Afinal, é um jogador jovem e com potencial. Cada vez mais, porém, parece que ele não irá ficar no Warriors.

