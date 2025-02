Tyrese Haliburton: “Troca de Luka Doncic mostra que não há intocável na NBA”

A NBA ainda tenta absorver o choque da inesperada troca do craque Luka Doncic, antes da trade deadline passada. Mas, aos poucos, todos começam a tirar lições de uma das transações mais bombásticas da história da liga. Tyrese Haliburton já vê os jogadores, por exemplo, com uma postura um pouco diferente após o fato. O craque do Indiana Pacers acha que os colegas estão mais em alerta do que antes.

“A troca de Luka pode ter aberto os olhos dos jogadores porque mostrou que ninguém está seguro nessa liga. Todos podem ser trocados, pois ninguém é ‘intocável’ mais. É claro que negociações ocorrem o tempo inteiro, mas nada desse porte. Não é comum ver dois dos dez melhores atletas da liga serem negociados um pelo outro. Mas, pelo jeito, é o estado em que estamos agora”, refletiu o jovem astro.

O negócio seria um choque por si só pelos jogadores envolvidos. Afinal, além de Doncic no Los Angeles Lakers, Anthony Davis foi para o Dallas Mavericks. Mas tudo passou a outro nível porque não havia especulações sobre o assunto. Na era das redes sociais, esse negócio se manteve em total sigilo. Haliburton admite que a situação não tem precedentes, mas também pondera que faz parte da vida de atleta.

“Essa transação foi uma surpresa para todos na liga, certamente. Mas todos os atletas entendem as consequências de ser um jogador da NBA e não tem problemas com isso. Eu fui trocado há algum tempo, por exemplo, e posso dizer que me estou bem demais em Indiana. Também não esperava a troca na época, mas sabemos que faz parte do jogo”, contou o armador de 24 anos.

A troca de Luka Doncic foi um ingrediente que agitou uma NBA em uma crise nos EUA. Na contramão do resto do planeta, a liga tem dificuldades com popularidade em várias frentes no seu país natal. Os torcedores e analistas questionam postura dos atletas, o estilo de jogo e até orientação política. Haliburton acompanha as críticas crescentes e, antes de tudo, vê tudo como um grande exagero.

“As pessoas podem vir a público e dizer qualquer coisa sobre a nossa liga. E basta que um ou dois concordem, um retwitte, e essas opiniões ganham uma proporção enorme. Sinto que, hoje em dia, falar por aí que a NBA tem um problema é legal. Então, todos começam a dizer que o Jogo das Estrelas é um problema e coisas assim. Mas, na verdade, eu diria que estamos muito bem”, disse o jovem astro.

Nada incomoda mais Haliburton, a princípio, do que os comentários negativos sobre o estilo de jogo da NBA atual. “É fácil criar uma narrativa de que as equipes jogam da mesma maneira hoje e arremessamos demais para três. Mas essa é uma liga de imitadores. Assim como todas as outras, aliás. O campeão dita uma tendência e, como resultados, todos seguem a fórmula”, explicou.

Bom momento

A postura positiva de Haliburton reflete o bom momento que o Pacers vive. Depois de um começo de temporada instável, a equipe entrou nos eixos desde a virada do ano. Indiana tem a segunda melhor campanha do Leste em 2025: foram 17 vitórias em 23 jogos. Com isso, o time se consolidou na disputa com o Milwaukee Bucks pela quarta posição da conferência.

“Nós estamos jogando bem nesse momento. O nosso foco está em garantir mando de quadra na primeira rodada dos playoffs, então tratamos cada jogo como algo muito importante. E, por isso, esse senso de urgência se reflete em nossas atuações em quadra”, finalizou uma das referências de Indiana.

