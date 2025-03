“Troca de Jimmy Butler sinaliza que é hora de vencer”, crava GM do Warriors

A troca que trouxe Jimmy Butler ao Golden State Warriors fez muito bem à franquia. Afinal, já são 12 vitórias em 14 jogos desde a chegada do astro, que colocou o time em posição direta aos playoffs. Então, para o GM, Mike Dunleavy Jr, é o momento da equipe pensar em brigar pelo título da NBA.

“Eu disse para eles que é hora de ganhar”, disse Dunleavy, em entrevista ao portal HoosHype. “Esqueçam o que aconteceu até agora na temporada, as derrotas difíceis, a classificação ruim. Agora, com a troca, é hora de ganhar. Vamos ver até onde vamos”, concluiu.

O Warriors passou boa parte do mês de janeiro buscando uma segunda estrela para jogar ao lado de Stephen Curry. Segundo Shams Charania, da ESPN, a equipe chegou a ir atrás de Zach LaVine, Paul George e até Kevin Durant. No entanto, a negociação por Butler foi a escolhida. Logo em sua chegada, inclusive, o craque assinou uma extensão contratual que o manterá por mais dois anos em San Francisco.

E tanto o GM do Warriors, quanto o técnico Steve Kerr, parecem felizes com a aquisição.

“Acho que precisávamos do que ele nos trouxe”, disse o dirigente. “Há também uma presença, uma competitividade e um QI. Precisamos de todas essas coisas em quadra e nos grandes momentos. Acho que isso eleva o nível de todos os nossos jogadores. Não apenas dos nossos jogadores de apoio, mas também de Stephen e Draymond Green, ao saberem que têm outro cara com eles, alguém em quem podem olhar e sentir: ‘Certo, temos uma chance'”.

Segundo Kerr, a chegada de Butler é comparável a de um ex-jogador da equipe que se tornou tetracampeão e recentemente teve sua camisa aposentada pela franquia.

“As coisas claramente mudaram com ele (Butler)”, disse Kerr. “Ele é um ótimo complemento para o que já fazemos, com sua capacidade de passe, mas o que ele adiciona é maturidade e calma. Fizemos a comparação com Andre Iguodala. Ele não é exatamente o mesmo jogador, mas tem a mesma influência ao ler o que está acontecendo, nos acalmar e criar boas posses de bola nos dois lados da quadra”.

Portanto, a troca de Jimmy Butler para o Warriors pode ter simbolizado uma “tudo ou nada” para a franquia. Afinal, com Curry e Green já com a carreira perto do fim, a equipe pode não ter mais tantas chances de competir pelo título. Assim, a chegada de uma nova estrela, conhecida por grandes performances nos playoffs, colocou Golden State de novo como um dos concorrentes ao título.

