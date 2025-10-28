Título de Chet Holmgren teria motivado Victor Wembanyama

Victor Wembanyama e Chet Holmgren são jovens pivôs que ganharam o status de “unicórnios” na NBA e travaram uma disputa intensa pelo prêmio de melhor novato em 2024 (vitória do francês). Assim, surgiu uma rivalidade entre ambos, mais pela mídia do que pelos atletas. Mas em quadra, San Antonio Spurs e Oklahoma City Thunder não disputavam a mesma coisa. O primeiro, ainda em reconstrução, não vai aos playoffs desde 2019. Oklahoma, por sua vez, se tornou um contender.

Continua após a publicidade

De acordo com Marc Spears, da ESPN, o título do Thunder, em 2024/25, mexeu com o francês. Segundo o jornalista, Wembanyama enxerga que Holmgren está à sua frente. Isso teria influenciado a preparação do pivô do Spurs na última offseason. Portanto, o francês iniciou a temporada da NBA com sangue nos olhos. Desse modo, ele quer ser campeão o quanto antes para alcançar o rival.

“Chet Holmgren ganhou um título. Mas Victor Wembanyama ainda não conseguiu isso. Uma pessoa do vestiário do Spurs me disse que Wemby é motivado por Chet. Para o francês, Chet está à frente dele por causa desse título”, revelou Spears.

Continua após a publicidade

Assim, Wembanyama faz um início de campanha espetacular. Com médias de 31 pontos, 13,8 rebotes e 4,8 tocos, ele foi protagonista nas quatro vitórias do Spurs até o momento. O time texano, aliás, segue invicto no Oeste, assim como o Thunder. Desse modo, o francês de 21 anos surge como forte candidato aos prêmios de MVP e defensor do ano.

Leia mais!

Pouco antes de sua terceira campanha em San Antonio, Victor Wembanyama treinou com algumas lendas da NBA. Com Hakeem Olajuwon, o jovem buscou evoluir seu jogo ofensivo. Para muitos, o ex-pivô do Houston Rockets é o melhor da história no jogo de costas para a cesta. O trabalho de pés apurado, a movimentação e a fluidez são marcas registradas de Hakeem. Ou seja, ele foi um verdadeiro mestre perto da cesta.

Continua após a publicidade

Nesta offseason, Victor Wembanyama ainda trabalhou com Kevin Garnett. Ídolo do Minnesota Timberwolves e campeão pelo Boston Celtics, o ex-ala-pivô deu dicas ao francês sobre a canalização da energia em quadra. Garnett, aliás, era um jogador que atuava sempre com muita intensidade. Além disso, foi um dos mestres no trash talk (insultos e provovações).

“Só Deus sabe o quanto eu trabalhei nesta offseason. E isso é só o começo. Ainda tem muita coisa que eu quero acrescentar ao meu jogo. É que algumas coisas precisam de tempo. Hoje, senti que tudo se encaixou, que estava no meu lugar”, disse o pivô francês.

Continua após a publicidade

Desse modo, Victor Wembanyama tem como meta levar o Spurs a competir de igual para igual com o Thunder de Chet Holmgren. Líderes do Oeste, as equipes vão se enfrentar duas vezes em dezembro. O primeiro jogo será no dia 23, em San Antonio. Dois dias depois, Spurs e Thunder farão parte da rodada especial de Natal, com o duelo em Oklahoma.

Siga nossas redes sociais

Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Continua após a publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA