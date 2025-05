Timberwolves questiona arbitragem em jogo contra Warriors; entenda

O Minnesota Timberwolves questionou a arbitragem do jogo contra o Golden State Warriors, na última terça-feira (6). O técnico Chris Finch reclamou bastante das decisões dos juízes durante o duelo. Como resultado, chegou até a mandar um ofício para a liga.

“Na briga pelos rebotes defensivos, eles cometem muitas faltas, empurrões, agarrões e até tentam derrubar o Rudy (Gobert)”, disse Finch após o treino de quarta-feira. “Isso é evidente. Enviamos vários desses lances para a liga. Na verdade, não sei se há outro jogador com o currículo do Rudy que seja autorizado a apanhar da forma como ele apanha. Então, precisamos lidar com isso de uma forma ou de outra”.

Além disso, o técnico citou uma jogada em especial. Na ocasião, Gobert foi marcado com uma falta no segundo quarto, mesmo depois de Brandin Podziemski, do Warriors, ter o agarrado primeiro, e o pivô do Timbervolves tentou se soltar da marcação do armador do Golden State.

“Vamos tentar fazer justiça com as próprias mãos sempre que possível. Acho que isso faz parte da natureza de um esporte físico. Mas, ao mesmo tempo, eles deveriam ver alguns desses lances. Parece linha ofensiva de futebol americano, com jogadores indo pra cima de Gobert e acertando ele”, reclamou o treinador.

Assim, Minnesota cometeu 21 faltas contra 18 do Warriors no Jogo 1. Apesar disso, o Timberwolves cobrou mais lances livres. Contudo, as reclamações sobre a arbitragem do jogo não vieram só do lado do Timberwolves, mas também do Warriors.

Isso porque o técnico de Golden State, Steve Kerr, disse que o time ficou incomodado com as poucas faltas marcadas na defesa do Timberwolves sobre Stephen Curry. Isso, aliás, antes de o astro sair do jogo no segundo quarto com uma distensão na coxa, que vai deixá-lo fora por pelo menos uma semana. Então, o treinador disse que Minnesota fez o que o Houston Rockets usou na primeira rodada: segurar o principal nome do time fora da bola.

“Fiquei irritado nos primeiros dez minutos. Parecia Houston de novo”, disse Kerr. “Eles estavam abraçando Stephen e dava pra marcar seis faltas ali. Mas a liga já deixou claro que os playoffs vão ser mais físicos. O Chris Finch falou disso na semana passada. Está tudo muito intenso em quadra. Todo mundo está fazendo falta. Acho que os árbitros têm um trabalho difícil porque vão deixar mais contato. Mas dava pra marcar falta em seis, sete posses seguidas na defesa contra Curry”.

“Também tenho minhas reclamações. Então, pode acreditar. Todos têm. É assim nos playoffs. A gente vê os vídeos e nota várias faltas que não marcaram pra gente. Eles fazem o mesmo. É um jogo físico. Vai ser assim. Os dois times têm que se adaptar. Estou preparando meus próprios vídeos pra mandar pra liga”, completou.

