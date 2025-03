Tim Hardaway critica Tyrese Haliburton: “Fala muito”

Tim Hardaway e Tyrese Haliburton estão trocando provocações. O ex-jogador começou com a troca de farpas no podcast de Gilbert Arenas, há pouco mais de um mês. Na ocasião, ele criticou o comportamento do astro do Indiana Pacers em quadra. Então, o armador respondeu em sua rede social. Agora, em participação no programa Run It Back, Hardaway voltou disparar contra o jogador.

“Se eu voltar e for pra jogo, vou acabar com Tyrese Haliburton. Ele fala muita merda. Então, eu voltaria e acabaria com ele. Ele se acha muito”, disse o ex-jogador no podcast de Arenas.

Embora Haliburton tenha respondido, ele foi mais calmo do que Hardaway. Em suas redes sociais, convidou o ex-jogador a explicar seu raciocínio. “Nos diga por que você se sente assim, Tim”. Torcedores chegaram a se perguntar se havia, então, algum tipo de rixa entre os dois. No entanto, nada foi confirmado.

Mas Hardaway não aceitou esfriar a discussão. Na verdade, elevou o nível nesta semana. “Ele fala demais. Se tem um cara que eu gostaria de jogar contra, seria ele. No meu auge, eu acabaria com ele. Só fique quieto e jogue, cara, porque você não é tudo isso”.

Mesmo com um começo ruim na atual temporada, Haliburton conseguiu mudar as coisas. Atualmente tem 18.5 pontos por jogo, com 8.9 assistências, arremessando 39% para três pontos. Dessa forma, lidera o Pacers para os playoffs da Conferência Leste. A equipe briga com Detroit Pistons e Milwaukee Bucks para o quarto lugar, garantindo mando de quadra na primeira rodada.

Assim, Tyrese Haliburton continua recebendo críticas de Tim Hardaway. Embora a situação seja curiosa, não é algo que parece tirar o sono do armador, que continua tendo boas partidas em Indiana.

Recentemente, os jogadores do Indiana Pacers têm sido envolvidos em rumores de troca na NBA. Em especial, o pivô Myles Turner. O jogador está em reta final de contrato e pode ser agente livre em 2025. Então, times como o Los Angeles Lakers surgem como possíveis interessados.

O GM do Pacers, Chad Buchanan, no entanto, negou as notícias. De acordo com ele, os rumores são infundados e Turner deve seguir como jogador da franquia.

“É quase cômico. Estou lendo os rumores sobre a troca do Myles Turner na trade deadline e me perguntou: ‘De onde as pessoas tiram essas informações?’. Às vezes, nós da diretoria, sentamos e rimos, porque é inacreditável de onde algumas dessas informações surgem”, contou o GM.

Diante disso, a franquia se organiza para renovar com o pivô. O jogador do Pacers está em seu último ano de um acordo de US$ 40.9 milhões, sendo US$ 19.9 milhões na atual temporada da NBA. Para 2025/26, a equipe estará US$ 23 milhões abaixo do nível de multas. Ou seja, será um desafio manter Turner.

