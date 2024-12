Técnico do Thunder detalha recuperação de Chet Holmgren: “Teste de paciência”

A lesão de Chet Holmgren, no início de novembro, tinha tudo para ser um desafio para o técnico do Oklahoma City Thunder. Mark Daigneault, afinal, nunca teve um elenco farto em opções para o garrafão. Mas, na prática, a ausência do jovem não travou o time de melhor recorde do Oeste. O treinador sabe que o retorno do atleta já se aproxima, mas garante que ninguém está com pressa na franquia.

“Eu não posso contar cada detalhe da recuperação de Chet, mas está dentro do plano. É preciso ter calma, pois você não sai das muletas para o jogo. Vai haver, então, um nível de progressão natural e ele está vivendo o processo. Está passando por cada estágio da recuperação, como deve ser. Está no ponto em que deveria estar no momento”, contou Daigneault, depois da vitória contra o Memphis Grizzlies.

Holmgren sofreu uma fratura no quadril ainda no início do novembro, após só dez jogos disputados na campanha. A previsão, a princípio, era que ficasse afastado das quadras de oito a dez semanas. Nessa segunda-feira, completa-se sete semanas de reabilitação. O técnico sabe que não é um problema de fácil recuperação, mas está impressionado com a postura do jogador durante o afastamento.

“De certa forma, isso é um teste de paciência. Um teste para a paciência de Chet, acima de tudo. Ele ainda não está liberado para fazer muita coisa do ponto de vista físico, mas precisa ser resiliente. É bem difícil para esse garoto, pois ele adora basquete. Chet quer jogar e treinar, mas, ao mesmo tempo, entende que deve estar totalmente recuperado para isso”, revelou o treinador.

Nova dupla

É verdade que o desafio do técnico do Thunder depois da lesão de Chet Holmgren foi facilitado por uma questão importante. A equipe contou, no mesmo período, com a estreia de Isaiah Hartenstein. O pivô foi o grande reforço do time na agência livre, contratado por três anos. Ele revelou que a presença do jovem pivô pesou em sua decisão de assinar com o Thunder, mas diferente do que muitos imaginam.

“Eu vim para cá porque sabia que Chet pode atuar como ala-pivô também. Então, tê-lo aqui não era uma limitação para mim. Não significava que não poderia ser titular, por exemplo. A sua presença, na verdade, pesou de forma positiva em minha posição. Eu sinto que não jogamos na mesma posição. E, mais do que isso, acho que somos complementares”, avaliou o ex-jogador do New York Knicks.

Hartenstein e Holmgren ainda não atuaram juntos um minuto sequer em jogos oficiais. Mas o pivô recém-chegado já projeta a dupla com impacto em um quesito específico. “Acho que somos dois dos melhores protetores de aro da liga, mas com impactos bem diferentes. Chet vai bloquear arremessos e intimidar os rivais. Enquanto isso, sou um cara que mina o aproveitamento dos adversários próximo da cesta”, explicou.

Mais fortes

Certamente, o Thunder não tem motivo nenhum para apressar a volta de Holmgren por ora. A franquia venceu os seus últimos 11 jogos e, com isso, abriu larga vantagem na liderança do Oeste. Ou seja, tudo vai muito bem com Hartenstein à frente do garrafão. Mas não se engane: Daigneault aguarda com muita expectativa o retorno de um dos principais jovens talentos da liga.

“Chet não está em quadra no momento, mas é uma grande parte de quem somos como time e dos nossos planos. Por isso, mal posso esperar para vê-lo em quadra de novo. É verdade que a equipe cresceu diante do desafio e vem superando esse desfalque com o esforço coletivo. No entanto, nós sabemos que somos ainda mais fortes com Chet”, concluiu o técnico de Oklahoma City.

