Ex-jogador propõe troca de Giannis Antetokounmpo por Chet Holmgren

Com o início ruim de temporada do Milwaukee Bucks, rumores sobre a saída de Giannis Antetokounmpo ganharam força e, em um dos cenários, Chet Holmgren seria envolvido em troca. Na ocasião, o ex-jogador Paul Pierce sugeriu que Bucks e Oklahoma City Thunder negociassem seus craques.

“Isso vai quebrar a liga, se essa troca acontecer”, disse Pierce no podcast Ticket and the Truth. “Se você puder encontrar uma maneira de levar Giannis para Oklahoma. Eles têm todas as escolhas do draft, eles têm jovens talentos que você pode trocar por ele. Como se ninguém pudesse lhe dar os ativos que o Thunder pode lhe dar”.

Em seguida, Pierce afirmou que para ter Giannis Antetokounmpo em seu elenco, o Thunder precisa propor um pacote atraente para o Bucks e que Chet Holmgren pode ser a chave para esse negócio.

“Preciso do Giannis agora, porque construímos para acertar tudo com esse jovem garoto Shai, que é um jogador de calibre que pode ganhar o MVP este ano”, acrescentou Pierce. “Você vai ter muita pressão tirada dele com Giannis porque ele pode carregar a carga ofensiva. Ele pode te dar 30, 40 pontos”.

De fato, um jogador com o talento de Chet Holmgren tornaria um pacote por Giannis Antetokounmpo mais atrativo para o Bucks pensar em seu futuro. O pivô vem sendo um dos destaques do forte time do Thunder.

No entanto, Holmgren sofreu uma contusão séria no inicio de novembro e não deve retornar mais na temporada.

A frustração de Giannis Antetokounmpo com o início de temporada do Bucks foi evidente.

“Eu sou o líder desse time. Então, não posso abaixar a cabeça. Mas estou frustrado. Se alguém não está frustrado com a derrota, saia daqui”, disse o grego. “Claro que precisamos fazer ajustes, Doc (Rivers) vai tentar melhorar, mas no fim, depende muito de quem está indo para a quadra. Não estou feliz com isso. Os times da NBA não vão ajudar a gente, não terão pena”.

No entanto, após o começo ruim, Milwaukee se recuperou. Agora, a equipe soma 11 vitórias e dez derrotas. Como resultado, subiu de uma das piores campanhas da liga para o quinto lugar do Leste. Aliás, o time engatou uma sequência de sete triunfos seguidos, melhorando o clima do Bucks.

