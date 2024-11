Trocas na NBA: A frustração de Giannis Antetokounmpo

O Milwaukee Bucks tem um início de temporada muito, mas muito ruim. Com apenas duas vitórias em nove jogos, o time é apenas o 14° no Leste. Após mais uma derrota, Giannis Antetokounmpo criticou o desempenho da equipe, enquanto rumores de trocas crescem na NBA.

Após a derrota para o New York Knicks por 116 a 94, Antetokounmpo reclamou de seus colegas e do desempenho da equipe na atual temporada da NBA.

“Nós competimos no último jogo? Sim, mas competimos nos dois anteriores? Sim. Competimos hoje (anteontem)? Não”, disse Giannis Antetokounmpo. “Se você não comete, não tem como vencer. Então, pelo menos, é preciso dar uma chance a você mesmo”.

Publicidade

De acordo com o astro, jogadores do Bucks não se esforçam o suficiente.

“Viemos para Nova York após jogarmos em na noite anterior. Então, chegamos e perdemos por 30. Está tudo bem para você se não competirmos? Não estou de acordo com isso. Vamos enfrentar o Boston Celtics. Então, se não competirmos vamos perder por 30”, reclamou.

Publicidade

Antes mesmo do início da temporada da NBA, Giannis Antetokounmpo falou que poderia ser envolvido em trocas. Ele acredita que se não conseguir vencer com o Bucks, o time pode mudar os rumos em breve.

Leia mais

Mas contra o Knicks, foi mais do mesmo que vem acontecendo ao longo da campanha. Times da NBA estão chegando ao décimo jogo na temporada, enquanto Antetokounmpo e o Bucks estão no fim da tabela no Leste.

Publicidade

“Eu sou o líder desse time, então não posso abaixar a cabeça. Mas estou frustrado. Então, se você não está frustrado com a derrota, saia dessa p…”, disse. “Claro que precisamos fazer ajustes, Doc (Rivers) vai tentar melhorar, mas no fim, depende muito de quem está indo para a quadra. Não estou feliz com isso. Os times da NBA não vão ajudar a gente, não terão pena”, concluiu Antetokounmpo.

Mercado

Nos últimos dias, rumores de trocas aumentaram o tom na NBA. Apesar de ser algo difícil de acontecer no momento, é fato que a situação em Milwaukee não é boa. Mas os próximos três jogos serão em casa, o que pode ser um alento. O problema é que um deles é o Boston Celtics, campeão da última temporada.

Publicidade

Por enquanto, o Bucks tenta fazer ajustes com o que tem. No entanto, alguns jornalistas indicam que o time vai buscar o mercado de trocas na NBA. De acordo com Brian Windhorst, da ESPN, a equipe quer negociação antes mesmo de fevereiro, na época da trade deadline.

“Não, não é sobre as trocas de Antetokounmpo [que o Bucks está monitorando]. A ideia é de que o duas vezes MVP entre no mercado de trocas é fértil. Porém, não é uma realidade no momento para ele ou para a franquia. As equipes têm informado ao Bucks que fariam uma oferta pelo grego se esse dia chegar. Mas essas ligações são recebidas, não realizadas e é provável que continue assim”, afirmou o jornalista.

Publicidade

Na última offseason da NBA, o time não fez trocas, mas adicionou Gary Trent Jr, Delon Wright e Tarurean Prince como agentes livres. No entanto, os dois primeiros perderam espaço e Prince só atua hoje por causa da lesão de Khris Middleton.

Giannis Antetokounmpo

É fato que o astro está frustrado, então é natural que os rumores de trocas na NBA apareçam mais. No entanto, ele já reclamou outras vezes da direção e foi atendido prontamente.

Após a eliminação nos playoffs de 2020, por exemplo, ele deixou de seguir o Bucks e todos os colegas. Havia a ideia de que ele poderia pedir troca, mas após reunião com a diretoria, ele estendeu o contrato e o time fez uma negociação por Jrue Holiday. Na campanha seguinte, Milwaukee foi campeão.

Publicidade

Mas nos anos seguintes, o jogador voltou a discordar do esforço de seus colegas e da direção. Então, após uma das trocas mais imprevisíveis da NBA, o Bucks recebeu Damian Lillard para atuar ao lado de Giannis Antetokounmpo.

Apesar de uma empolgação por parte do grego, o Bucks não jogou bem. Mesmo com vitórias sob o comando de Adrian Griffin, o time não funcionava como gostariam. Então, Doc Rivers o substituiu. O problema é que desde a chegada de Rivers, Milwaukee soma 19 triunfos e 26 derrotas, contando apenas temporada regular.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA