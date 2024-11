Técnico do Clippers compara Shai Gilgeous-Alexander a Michael Jordan

A atuação incrível de Shai Gilgeous-Alexander contra o Los Angeles Clippers, na segunda-feira (11), rendeu comparação com Michael Jordan. O técnico adversário, Tyronn Lue, rasgou elogios ao astro Oklahoma City Thunder após o confronto. O armador terminou a partida com 45 pontos e nove assistências.

“Quando você é um jogador jovem, pode perder o controle ou tentar fazer mais pontos. Shai sabe que o jogo vai vir até ele, e sabe que a bola vai voltar para as suas mãos. Então, ele permite que outros jogadores se envolvam. Mas sabe que a qualquer momento pode assumir o controle da partida e isso me lembra muito os grandes, como Michael Jordan”, comparou o treinador.

De fato, a comparação do técnico do Clippers com Michael Jordan pode parecer exagerada, mas a atuação de Shai Gilgeous-Alexander diante de sua ex-equipe foi realmente incrível. Com os 45 pontos anotados, ele bateu seu recorde pessoal na NBA. Entretanto, após o duelo, o canadense não demonstrou euforia com o grande jogo.

Publicidade

Leia mais!

“Não me senti especial”, disse ele. “Não senti como se tivesse feito algo que nunca fiz antes. Para mim foi como se fosse mais um jogo de basquete. Senti que deveria ter feito mais, que perdi alguns arremessos fáceis, mas é assim que o jogo é”.

Após a lesão de Chet Holmgren, Shai Gilgeous-Alexander deu o recado diante do Clippers e foi determinante para o triunfo do Oklahoma City Thunder. Sem o pivô, a dinâmica da equipe mudou para uma formação mais baixa, porém isso não impediu que o armador fizesse seu melhor jogo da carreira no quesito de pontos.

Publicidade

O próprio comentário do astro do Thunder após o confronto mostra que o jogador não gosta de manter os pés no chão. Além disso, recentemente Gilgeous-Alexander declarou que a equipe não se importa com comentários da imprensa sobre o favoritismo da franquia.

“A gente não se importa com o que dizem por aí. Não estamos nem aí para a imprensa e coisas do tipo. Quando a nossa equipe era péssima, as pessoas falavam que nós éramos péssimos e nos não ligamos. Chegamos aqui porque não nos importamos. Agora, vamos seguir com a mesma postura”.

Publicidade

“Nunca ouvimos os comentários de fora, pois o foco sempre estava em crescer a cada dia. Por isso, contanto que sigamos com esse mesmo pensamento, eu sei que vamos chegar onde queremos. Melhoramos porque ignoramos tudo o que não estava em nosso controle. Portanto, vamos manter a confiança em nossos planos”, finalizou o armador.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA