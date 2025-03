Técnico do Cavaliers defende que NBA adote regras da FIBA

O técnico do Cleveland Cavaliers defende que a NBA adote as regras FIBA. Em entrevista à Cosmote TV, Kenny Atkinson falou sobre o tema polêmico, uma vez que a liga e Federação sempre tiveram diferenças. Entre elas, permissão de tocas na bola quando estiver no aro, regra dos três segundos ou até jogos com 40 minutos de duração.

“Quando a bola está no aro, você deveria poder tocá-la. Acho que essa é a mudança mais importante e o comissário da NBA já até disse que poderia ser feito”, disse o técnico. “Além disso, eu gostaria que a regra dos três segundos no garrafão fosse eliminada. O que precisamos é que as regras sejam as mesmas na FIBA e na NBA”.

Em relação ao tempo, Atkinson citou as Olimpíadas para justificar os 40 minutos na NBA, como na FIBA. De acordo com ele, o tempo mais curto, em vez dos 48 minutos, torna o jogo mais atrativo e disputado.

Publicidade

“No jogo entre França e EUA, recebi muitas mensagens dizendo ‘esse foi o melhor basquete que já vi’. Assistindo ao Brasil, ao Japão, onde quase perdemos o jogo… É uma partida de 40 minutos, cada posse de bola conta”, seguiu.

O técnico do Cavaliers, desse modo, entende que a unificação pode valorizar o basquete. Assim, em vez de criar disputas e diferenças entre NBA e competições internacionais, elas podem adotar um padrão para que fiquem ainda melhores.

Leia mais!

“Isso tornaria o produto melhor e facilitaria para os fãs, que não precisariam se adaptar a regras diferentes dependendo da competição. Se as regras fossem unificadas, teríamos um jogo internacional ainda melhor. Gosto que Adam Silver esteja incentivando isso. Essa é apenas minha opinião, mas volto ao meu ponto inicial: a unificação das regras FIBA e NBA”, afirmou.

Publicidade

A opinião do técnico do Cavaliers na NBA passa por sua experiência no basquete FIBA. Após sua carreira como jogador, afinal, Atkinson iniciou a trajetória de treinador na Europa. Então, defende a valorização do esporte no resto do Mundo, não só nos Estados Unidos.

Portanto, ele está feliz com a parceria entre NBA e FIBA por uma liga na Europa. Atkinson, além disso, espera que um dia franquias europeias de diversos países possam jogar na liga dos EUA, para ampliar ainda mais o mercado.

“Rezo pelo dia em que haverá um time em Atenas, Madri e Paris. Eu já disse à minha esposa que espero aguentar mais alguns anos para trabalhar em uma dessas equipes. Talvez, não como técnico, mas se puder ajudar de alguma forma. A NBA é um produto incrível, um grande mercado. Mas precisamos de uma presença na Europa. Ter duas equipes na Europa é um sonho para mim. Então, rezo para que isso aconteça”, finalizou o técnico do Cavaliers.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Se inscreva, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA