Surpresa do Celtics nos playoffs, Luke Kornet é direto sobre offseason

O Boston Celtics teve Luke Kornet como uma grata surpresa nos playoffs. Na série que terminou na eliminação para o New York Knicks, o veterano brilhou após a lesão do astro Jayson Tatum. No Jogo 5, por exemplo, teve dez pontos, nove rebotes, sete tocos e uma assistência.

Kornet também ganhou espaço pelo Celtics na temporada regular. Em seu terceiro ano com o time, ele teve o papel mais relevante da carreira em 2024/25, sendo que atuou em 72 jogos. Assim, com médias de 18.6 minutos, ele contribuiu com seis pontos, 5.3 rebotess, 1.6 assistências e um toco, além de 66.8% nos arremessos.

O pivô destaque nos playoffs, no entanto, não é certeza no Celtics em 2025/26. Após receber um contrato mínimo na última campanha, ele ainda não tem um acordo assinado para um futuro. Desse modo, será agente livre na offseason e pode assinar com qualquer time.

Em entrevista ao Celtics on CLNS, assim, Luke Kornet deu poucos detalhes sobre seu futuro no Celtics após os playoffs.

“Sobre o futuro, vamos resolver isso quando chegar a hora”, disse Luke Kornet. “Neste momento, só quero relaxar e passar um tempo com a família”.

Manter Kornet deve ser um desafio para o Celtics. Com um elenco estrelado, o time tem uma das folhas salariais mais caras da NBA e pode ter que arcar com mais de US$ 500 milhões em multas se o atual time for mantido. Desse modo, Boston teria que realizar algumas mudanças para seguir com o veterano.

Uma das mudanças que o Celtics deve realizar pós-playoffs é a troca de Jrue Holiday ou Kristaps Porzingis. Os dois têm mais de US$ 30 milhões para receber na próxima temporada. No entanto, a idade do armador e o histórico de lesões do pivô colocam a diretoria em dúvida se vale a pena mantê-los para ter a maior folha salarial da história da liga.

Por fim, o Celtics ainda busca um ala para ‘substituir’ Jayson Tatum, lesionado nos playoffs. Isso porque, o astro deve retornar apenas em fevereiro do ano que vem. Enquanto isso, será necessário um jogador da posição para repor o espaço no quinteto titular.

Portanto, apenas após definir essas questões, o Celtics deve tratar o futuro de Kornet no time.

