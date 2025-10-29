Steve Kerr crava Jonathan Kuminga como titular do Warriors

Após boas atuações em 2025/26, o técnico do Golden State Warriors, Steve Kerr, cravou Jonathan Kuminga como titular da equipe. O ala-pivô se junta a Stephen Curry, Jimmy Butler e Draymond Green na escalação inicial da equipe da Califórnia. Além disso, o treinador revelou que ele será será o marcador do melhor jogador adversário no início dos jogos.

“Ele será nosso titular daqui para frente. Ele tem sido fantástico. Ontem o colocamos para marcar Ja (Morant). Hoje, vai marcar James Harden . Acho que ele está pronto”, destacou Steve Kerr antes da vitória sobre o Los Angeles Clippers, na terça-feira (28).

A de Kerr decisão surpreende após o cenário da offseason. Isso porque Jonathan Kuminga queria ser titular do Warriors e conseguir um contrato maior. Então, ele protagonizou a principal novela da agência livre. No entanto, fechou acordo com a franquia perto do início de 2025/26. Um dos problemas, portanto, era desavenças com o técnico.

Mesmo com isso, o Warriors recusou propostas do Sacramento Kings e Phoenix Suns. Agora, ele tem contrato de dois anos, pelo valor de US$48.5 milhões. Assim, era esperado que Kuminga começasse a temporada como reserva. Afinal, teve apenas dez partidas no quinteto inicial na última campanha.

Kuminga recebeu chance logo no início da campanha e aproveitou. Em cinco jogos, ele soma médias de 16,2 pontos, 7.4 rebotes e 3.4 assistências. Além disso, tem 43.8% nas bolas de três.

“A maneira como ele pega rebotes, a maneira como ele ataca a cesta, é isso que o torna especial. Quando ele joga explorando esse talento, essa habilidade, isso transforma nosso time”, avaliou Kerr.

Após vitórias em casa sobre Grizzlies e Clippers, o Golden State soma quatro vitórias e apenas uma derrota. Jonathan Kuminga, aliás, foi titular do Warriors em todas as partidas.

Devido ao bom jogo, Steve Kerr elogiou o atleta. “Quase não se viu nenhum arremesso de média distância dele. Agora, ele está muito mais focado, passando a bola para o Jimmy Butler, passando a bola para o Stephen Curry e atacando a cesta. Ele está pressionando bastante os adversários. A combinação entre Jimmy, Draymond (Green) e Jonathan Kuminga não era das melhores no ano passado. Mas, graças a todas as melhorias que ele fez, sobretudo nos passes, está indo muito bem. Então, vamos manter essa formação”.

Por outro lado, o quinto titular ainda não está definido. Isso porque o técnico tem alternado entre o armador Brandin Podziemski e o pivô Quinten Post, dependendo do adversário.

