Jogadores do Clippers ficam em choque com defesa do Warriors

Com uma defesa de elite, o Golden State Warriors desestabilizou os jogadores do Los Angeles Clippers na partida dessa terça-feira (28). Jogando em casa, o time de San Francisco levou a melhor por 98 a 79. Ou seja, atropelou o rival da Califórnia. Golden State, inclusive, havia ganhado do Memphis Grizzlies no dia anterior. O Clippers, por outro lado, folgou na segunda-feira (27).

Continua após a publicidade

O detalhe é que, no segundo tempo, a defesa do Warriors foi tão dominante que o Clippers anotou apenas 30 pontos. Além disso, a equipe de Los Angeles deu apenas dez assistências no duelo. Essa, aliás, é a pior marca do time nos últimos 16 anos.

Desde 2017/18, essa é a primeira vez que um time da NBA fica abaixo dos 80 pontos e com dez assistências ou menos. Assim, os jogadores do Clippers ficaram em choque com o desempenho.

Continua após a publicidade

“Ficamos estagnados, fora do nosso eixo e do nosso estilo de jogo. Eles nos forçaram a isso. E você não pode aceitar isso contra um time desse nível”, disse Kawhi Leonard.

“Eles nos pegaram, nos desestabilizaram. Não conseguimos executar nosso plano de jogo e não reagimos bem a isso. Além disso, deixamos a agressividade deles nos afetar”, contou Ivica Zubac, que alcançou um duplo-duplo: 14 pontos e 12 rebotes.

Continua após a publicidade

E, por fim, John Collins resumiu o que foi o jogo. De acordo com o ala-pivô, os jogadores do Clippers não conseguiram fazer muita coisa graças à defesa do Warriors. Além disso, ele destacou a comunicação dos rivais em quadra.

Leia mais!

“Foi uma noite difícil, não conseguíamos mover a bola. Eles nos fizeram pensar demais. A química deles, a comunicação. Enfim, é um time bem treinado”.

Continua após a publicidade

Apesar de ter sido o cestinha do Clippers, com 20 pontos (todos no primeiro tempo), James Harden teve problemas contra a defesa do Warriors. Afinal, o armador deu apenas uma assistência em 32 minutos em quadra. Por outro lado, o veterano cometeu três turnovers. E, nos arremessos, Harden também foi mal: 20% nas bolas de três (um acerto em cinco tentativas) e seis cestas de quadra em 15 arremessos (40%).

Kawhi, por sua vez, anotou 18 pontos. Acertou sete dos 17 arremessos que tentou (41%) e apenas uma bola de três em quatro tentativas (25%). Apenas Zubac teve um aproveitamento acima de 50%, com sete cestas em 12 arremessos.

Por fim, o técnico Tyronn Lue citou a ausência de Bradley Beal como uma das razões para o fracasso ofensivo do Clippers diante do Warriors. Até o momento, o ala-armador disputou apenas dois dos quatro jogos da equipe por conta de dores nas costas.

Continua após a publicidade

“Estamos sentindo falta de uma peça fundamental, que é o Bradley. Ele é um bom arremessador, um jogador que sabe armar jogadas, que sabe conduzir a bola”, afirmou Lue.

Siga nossas redes sociais

Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Continua após a publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA