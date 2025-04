Stephen Curry supera problemas e Warriors bate Rockets

O Golden State Warriors superou o Houston Rockets na noite de sábado (26) em grande jogo de Stephen Curry, por 104 a 93. Como resultado, o time de San Francisco lidera a série por 2 a 1. Mas não foi nada fácil. A equipe texana teve grandes momentos, especialmente na defesa.

Mas o Warriors, jogando em casa, encarou um jovem Rockets sem Jimmy Butler, que sofreu lesão no glúteo. Assim, o técnico Steve Kerr fez duas alterações no quinteto titular. Jonathan Kuminga entrou no lugar de Butler, enquanto Quinten Post tomou a posição de Moses Moody. Por outro lado, Houston tinha o mesmo grupo dos outros jogos.

O jogo

Fred VanVleeet comandou o Rockets no primeiro quarto, enquanto o Warriors dependia de lances do astro Stephen Curry. No entanto, nem Curry vinha bem e Golden State tinha grandes problemas para pontuar. Além disso, Houston dominava nos rebotes. Ao fim dos 12 minutos iniciais, os visitantes lideravam por 22 a 18.

Com 18 minutos de jogo, o Warriors havia feito apenas 22 pontos contra o Rockets. Não que Houston estivesse muito melhor, mas liderava por 13. O ataque estava limitado, apesar de a defesa fazer um bom trabalho. Enquanto isso, o time texano trabalhava melhor nos dois lados da quadra.

Então, Stephen Curry e o Warriors reagiram, mesmo que o Rockets seguisse pontuando. A diferença caiu para sete, enquanto Dillon Brooks já tinha quatro faltas. Buddy Hield ajudava Curry, embora o time visitantenão desse muita margem para erros.

Após muita pressão da equipe de San Francisco, incluindo até mesmo um Stephen Curry ativo na defesa, o Rockets foi para os vestiários liderando sobre o Warriors, mas por49 a 46.

Na volta dos vestiários, Warriors e Rockets seguiam com um jogo muito mais de transpiração do que inspiração. Afinal, os dois times seguiam jogando com muita energia e poucos lances técnicos. Houston chegou a abrir oito após falta técnica de Draymond Green. Mas em pouco tempo, com Stephen Curry, a diferença caiu para um. Green virou em 57 a 56, mas depois as duas equipes começaram a trocar a liderança. Foi assim até que os visitantes fizeram seis pontos sem resposta e lideravam por 71 a 66. Os anfitriões ainda cortaram para dois ao fim do terceiro quarto.

Último quarto

Stephen Curry fez seu 30° ponto no início do último quarto, enquanto Rockets e Warriors empatavam em 77. Pouco depois, Steven Adams, em rebote ofensivo, deixou em 79 a 77. No entanto, Hield recolocou Golden State na liderança, em 80 a 79. E Adams voltou a aparecer em grande roubo de bola. Ele sofreu falta de Draymond Green e virou em 81 a 80.

Quinten Post, apagado no ataque em todo o jogo, deixou o Warriors na frente do Rockets por 82 a 81. Então, Brandin Podziemski aumentou a vantagem para dois. Mas Dillon Brooks fez Houston retomar a liderança em 84 a 83. O jogo seguiu com trocas no comando do placar até que Golden State recebeu a ajuda de um heroi improvável: Gary Payton II.

Payton anotou nove pontos consecutivos para o Warriors, que batia o Rockets por 95 a 86. Dillon Brooks fez a sexta falta e foi eliminado do jogo. Enquanto isso, Golden State protegia sua liderança.

Sem problemas nos últimos minutos, o Warriors garantiu a vitória sobre o Rockets, abrindo 2 a 1 na série.

(1) Houston Rockets 93 x 104 Golden State Warriors (2)

Houston

Jogador PTS REB AST STL BLK Fred VanVleet 17 4 3 1 0 Alperen Sengun 15 11 4 0 0 Dillon Brooks 13 6 1 1 1 Jabari Smith 12 5 0 0 2 Amen Thompson 11 7 4 1 1

Três pontos: 11-28 (Brooks: 3-4)

Golden State

Jogador PTS REB AST STL BLK Stephen Curry 36 7 9 1 2 Buddy Hield 17 1 2 3 0 Gary Payton II 16 2 1 0 0 Draymond Green 7 8 5 2 3 Jonathan Kuminga 7 1 2 0 0

Três pontos: 14-45 (Hield: 5-11)

