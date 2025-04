NBA Playoffs: Jimmy Butler desfalca Warriors no jogo 3

O astro Jimmy Butler vai desfalcar o Golden State Warriors na noite deste sábado contra o Houston Rockets no terceiro jogo da série nos playoffs da NBA. De acordo com o jornalista Shams Charania, o ala não conseguiu se recuperar da lesão no glúteo. Como resultado, Jonathan Kuminga será o seu substituto no embate.

Butler se machucou com oito minutos no segundo jogo do Warriors contra o Rockets nos playoffs. Após sua queda, ele cobrou lances livres, mas falhou. Na sequência, o ala saiu de quadra e não voltou mais. Kuminga, que não vinha tendo minutos nos últimos jogos, voltou a ganhar espaço. Ele ficou com 11 pontos na derrota para Houston.

Mas a ausência de Jimmy Butler vai muito além de sua qualidade defensiva. Ele vinha sendo um dos cestinhas do time de San Francisco. Desde a troca do Miami Heat, por exemplo, ele fez 17.9 pontos, 5.9 assistências e 5.0 rebotes. Os números crus, no entanto, não traduzem tudo. Isso porque Golden State venceu 23 dos 30 jogos com o atleta em quadra.

O Warriors precisou do play-in para ir aos playoffs da NBA, mas venceu o primeiro jogo da série diante do Rockets, o segundo colocado na fase regular do Oeste. Já no segundo, com Butler saindo de quadra ainda no começo, o time não conseguiu repetir o resultado.

Jimmy Butler é um dos principais responsáveis pela ida do Warriors aos playoffs da NBA. No entanto, sua lesão chegou a ser alvo de polêmica. Isso porque Rick Kamla, da NBA TV, disse que Draymond Green, seu colega no time de San Francisco, o derrubou por querer.

“Draymond tirou seu próprio colega do jogo de hoje. Acho que Butler estava roubando muito dos holofotes”, disse. Entretanto, depois ele se corrigiu ao ver melhor o que aconteceu no lance. “Fui corrigido. Amen (Thompson) foi quem derrubou Butler”.

Então, Green falou sobre a lesão de Jimmy Butler. “Foi grande a perda. Sempre que você perde um dos seus melhores jogadores, um dos seus líderes, é difícil superar, mas acho que fizemos um bom trabalho lutando, nos dando uma chance. Só não conseguimos passar do obstáculo”.

De acordo com o técnico Steve Kerr, havia uma chance de Butler atuar neste sábado nos playoffs. Sem ele, no entanto, Kerr opta pela entrade de Kuminga. O brasileiro Gui Santos deve ter mais minutos em quadra, também. O pivô Quinten Post também deve começar no quinteto titular.

