Stephen Curry pode chegar a 5000 cestas de três pontos na NBA? Jornalistas opinam

Stephen Curry tornou-se o primeiro jogador da história a converter quatro mil cestas de três pontos na NBA. A marca histórica está garantida, mas a contagem não para. Afinal, o astro de 36 anos está em boas condições físicas e não tem um prazo definido sobre a aposentadoria. Não é absurdo, então, olhar mais além. Será que o armador do Golden State Warriors pode chegar às cinco mil cestas de longa distância?

“O pessoal da imprensa costuma ir aos vestiários durante o aquecimento dos jogadores para ouvir as entrevistas dos técnicos. Mas, quando é jogo do Warriors, eu fico só para ver Stephen. Ele dá um show com os seus arremessos antes das partidas. Todos veem que está se divertindo. Eu acho que consegue chegar às cinco mil porque isso ainda é uma diversão para ele”, opinou a jornalista Ramona Shelburne, da ESPN.

Nessa temporada, Curry converte 4,4 bolas de três pontos por jogo com quase 40% de aproveitamento. Ou seja, seguindo no mesmo ritmo, o craque precisaria de cerca de 250 partidas para atingir os cinco mil. A matemática, a princípio, passa longe de ser absurda. Shelburne está otimista porque não vê nenhum desejo de “desacelerar” no veterano. Pelo contrário.

“Você vê que, antes de cada partida, Stephen está lá fazendo os seus ‘truques’ com um sorriso no rosto. Joga futebol, faz os seus arremessos absurdos e fica lá até acertar a bola do túnel de entrada, das arquibancadas. Ele não é mais um jovem, mas, quando você se diverte tanto, já não é mais um trabalho. Vai jogar enquanto aguentar, pois virou uma diversão”, reforçou a veterana repórter.

Em forma

Shelburne não está sozinha com essa opinião na bancada da ESPN. Brian Windhorst, por exemplo, também aposta nas cinco mil cestas de três pontos de Stephen Curry na NBA. Mas por um motivo diferente da profissional. É claro que a forma como o astro encara o basquete é um aspecto importante projetando longevidade. No entanto, o jornalista faz referência a outro ponto crucial.

“Há algumas noites, Stephen era dúvida para um jogo por causa de dores no tornozelo. Então, eu fui ver o seu aquecimento para descobrir se iria jogar. Dá para notar que ele já esteve melhor do ponto de vista físico. Afinal, não é mais um garoto. Mas veja como se move de forma leve. Esse cara nunca esteve melhor em termos de condicionamento do que agora”, avaliou o repórter.

A tendência é que Curry precise, no mínimo, de mais três temporadas em ação para estender a sua marca. Tudo é instável para um jogador de 36 anos, mas Windhorst coloca as suas fichas na preparação do ídolo. “Se ele vai chegar a 5000 cestas de três pontos? Digo sim, pois o seu condicionamento vai mantê-lo em quadra por mais alguns anos. Ele quer jogar e vai poder jogar”, cravou.

Aposentadoria

Apostar em mais três temporadas de Curry na NBA, por exemplo, não parece ousadia. Mas não existem certezas. Em particular, quando falamos de um jogador da idade do craque do Golden State Warriors. O próprio jogador admite que não tem ideia sobre o tempo que ainda vai ficar em ação. Ele revelou, em entrevista recente, que repensa a questão o tempo inteiro.

“Eu já tentei responder essa pergunta antes, mas disse várias coisas diferentes. O fato é que isso muda a depender do meu dia. No entanto, o que não muda é o padrão em que me baseio para responder. Não penso em número de pontos ou qualquer coisa do tipo, mas se ainda vou ter condições de dominar o jogo. Eu consigo jogar 30 minutos a cada noite? É algo que reavalio todos os anos”, contou o veterano.

