Stephen Curry lidera, Warriors atropela e Suns está quase eliminado

Com muita facilidade, o Golden State Warriors amassou o Phoenix Suns por 33 a 95, com grande jogo de Stephen Curry. A equipe de San Francisco consegue mais uma vitória em sua luta para conseguir uma vaga direta aos playoffs sem precisar do play-in. Enquanto isso, o time do Arizona precisa de um verdadeiro milagre para sequer chegar a repescagem. Além disso, a rodada da NBA, desta terça-feira (8) contou com mais nove jogos.

Depois de perder no último domingo (7) para o Houston Rockets, Golden State volta a vencer e chega ao 47° triunfo em 79 jogos de 2024/25. O momento recente segue ótimo, afinal, o time venceu seis dos últimos sete compromissos. Assim, a equipe está em um empate quadruplo na tabela com Denver Nuggets, Los Angeles Clippers e Memphis Grizzlies, e fica na sexta posição pelos critérios de desempate. Sem descanso, o Warriors encara o San Antonio Spurs na quarta-feira (9).

Phoenix, por outro lado, chega ao ápice de seu momento delicado em 2024/25. Afinal, são sete derrotas seguidas para o time. Com 35 vitórias em 79 jogos, a franquia está na 11ª posição e quase sem chances de chegar ao play-in. Agora, a equipe precisa vencer todos os seus compromissos restantes e torcer pela derrota do Dallas Mavericks em todos os jogos. E o primeiro compromisso da reta final será o Oklahoma City Thunder, time de melhor campanha da NBA, também na quarta-feira.

O triunfo do Warriors de Stephen Curry sobre o Suns de Devin Booker, aliás, garantiu a vaga do Sacramento Kings no play-in. Então, confira os principais pontos do jogo.

Curry dita o ritmo e se recupera

Se existiu alguma disputa em Phoenix, ela logo foi encerrada por Stephen Curry em Warriors x Suns. O craque marcou 13 pontos logo no primeiro quarto, mostrando que estava afim de se recuperar da atuação irreconhecível contra Houston. Por fim, quando voltou no segundo quarto, passou a punir as dobras de marcação do rival e a distribuir o jogo. Quente logo no início, ele foi vital para evitar qualquer esboço de reação dos donos da casa.

Podziemski segue sua sequência

Brandin Podziemski começou 2024/25 sofrendo muitas críticas, mas é um dos rostos da recuperação de Golden State na campanha. Desde voltou de lesão, está muito quente. Como resultado, ele marcou mais de 22 pontos em quatro dos últimos seis jogos. Ativo fora da bola e astuto com ela, o ala-armador anotou 22 pontos e foi o líder do time nas bolas de três com quatro acertos.

Defesa do Warriors e Gui Santos se destacam

Você pode até achar que Draymond Green fez um jogo simples vendo apenas as estatísticas. Mas o candidato a Defensor do Ano esteve em todos os lugares na quadra. Ao menos enquanto ainda havia um jogo. Em meio a mais um ótimo jogo dessa defesa, o brasileiro Gui Santos foi importante. O velho engajamento de sempre foi premiado com dois roubos de bola e um toco. Além disso, ele teve nove rebotes, quatro deles ofensivos.

Devin Booker e o exército de um homem só

Stephen Curry liderou o Warriors sobre o Suns, mas é muito difícil encontrar alguém que foi realmente mal em Golden State no jogo. Por outro lado, é difícil encontrar alguém que ajudou Devin Booker com consistência em Phoenix. Ele até tentou, afinal fez 11 de seus 21 pontos ainda no primeiro quarto enquanto o jogo era equilibrado. Depois, no entanto, caiu junto do time, recebendo grande atenção defensiva do rival.

Bradley Beal sumiu

Com Kevin Durant ainda fora, o retorno de Bradley Beal nos últimos jogos chegou até a ser motivo de esperança par os mais otimistas torcedores de Phoenix. Porém, o próprio camisa 3 tem feito questão de distorcer qualquer empolgação. Em três jogos, somou 24 pontos, acertando 11 de 34 arremessos. O jogador que um dia já foi astro, não consegue ser o impulso ofensivo e a ajuda que Booker precisava.

Moral baixa

Além de qualquer ajuste tático ou desempenho, o grande ponto do fracasso de Phoenix atualmente é que o time parece derrotado. A confiança do time do Arizona, em suma, derreteu. A energia e a linguagem corporal é baixa, o time sente cada lance que dá errado. Na primeira corrida que o Warriors de Stephen Curry emplacou, era muito difícil imaginar que o Suns sairia do buraco. E por fim, não saiu.

(47-32) Golden State Warriors 133 x 95 Phoenix Suns (35-44)

Golden State

Jogador PTS REB AST STL BLK Stephen Curry 25 9 6 1 1 Brandin Podziemski 22 5 3 1 0 Trayce Jackson-Davis 13 8 1 0 0 Jonathan Kuminga 10 3 3 0 0 Jimmy Butler 10 2 3 2 0

Três pontos: 15-40; Podziemski: 4-6

Phoenix

Jogador PTS REB AST STL BLK Devin Booker 21 3 4 0 1 Ryan Dunn 12 4 0 4 0 Grayson Allen 12 2 1 1 0 Damion Lee 8 2 0 0 0 Bradley Beal 7 2 4 1 0

Três pontos: 12-43; Allen: 3-6

Outros jogos

Além da vitória do Warriors de Stephen Curry que praticamente elimina o Suns de Devin Booker, a rodada da NBA também contou com mais nove jogos. Então, confira os outros resultados e box-scores da noite dessa terça.

(47-32) Memphis Grizzlies 124 x 100 Charlotte Hornets (19-60)

Memphis

Jogador PTS REB AST STL BLK Ja Morant 28 5 8 0 1 Zach Edey 17 19 0 3 1 Desmond Bane 19 5 3 0 0 Jaren Jackson Jr. 14 5 1 2 0 Santi Aldama 11 3 2 2 0

Três pontos: 18-55; Morant: 4-10

Charlotte

Jogador PTS REB AST STL BLK Miles Bridges 14 6 3 0 1 Tidjane Salaun 13 9 3 0 0 Josh Okogie 12 2 1 0 0 Moussa Diabate 10 2 2 0 1 Jaylen Sims 9 0 3 1 0

Três pontos: 11-38; Salaun: 3-7

(36-43) Chicago Bulls 113 x 135 Cleveland Cavaliers (63-16)

Chicago

Jogador PTS REB AST STL BLK Patrick Williams 21 3 5 1 0 Matas Buzelis 19 5 5 2 1 Talen Horton-Tucker 17 2 3 0 0 Jalen Smith 13 10 2 1 1 Zach Collins 7 13 3 0 0

Três pontos: 15-43; Williams: 5-6

Cleveland

Jogador PTS REB AST STL BLK Darius Garland 28 2 5 1 0 Evan Mobley 21 12 7 2 1 Ty Jerome 18 0 5 0 0 De’Andre Hunter 17 3 4 3 0 Jarrett Allen 12 9 3 3 2

Três pontos: 25-50; Garland: 6-10

(17-62) Washington Wizards 98 x 104 Indiana Pacers (48-31)

Washington

Jogador PTS REB AST STL BLK Justin Champagnie 20 13 0 0 0 Alex Sarr 20 12 6 0 3 Jordan Poole 19 1 3 0 0 Bub Carrington 13 4 4 0 1 Kyshawn George 9 4 2 1 0

Três pontos: 11-39; Champagnie: 4-6

Indiana

Jogador PTS REB AST STL BLK Pascal Siakam 24 10 3 2 0 Tyrese Haliburton 22 1 6 1 0 Bennedict Mathurin 17 4 2 0 0 Myles Turner 14 11 1 0 5 Obi Toppin 12 7 3 0 0

Três pontos: 9-35; Haliburton: 3-7

(37-42) Atlanta Hawks 112 x 119 Orlando Magic (39-40)

Atlanta

Jogador PTS REB AST STL BLK Onyeka Okongwu 30 14 4 3 0 Trae Young 28 1 10 1 0 Dyson Daniels 15 5 3 1 2 Caris LeVert 13 6 0 0 0 Georges Niang 9 1 0 0 1

Três pontos: 14-41; Okongwu: 4-7

Orlando

Jogador PTS REB AST STL BLK Paolo Banchero 33 10 4 0 1 Franz Wagner 22 6 6 2 1 Wendell Carter Jr. 17 9 2 6 3 Kentavious Caldwell-Pope 15 3 2 3 0 Cory Joseph 8 5 1 2 0

Três pontos: 14-34; KCP: 3-6

(21-58) New Orleans Pelicans 114 x 119 Brooklyn Nets (26-53)

New Orleans

Jogador PTS REB AST STL BLK Karlo Matkovic 17 4 1 1 2 Antonio Reeves 17 3 2 2 0 Jose Alvarado 16 1 4 2 1 Jamal Cain 15 3 0 2 0 Keion Brooks Jr. 14 5 0 0 1

Três pontos: 12-33; Reeves: 4-10

Brooklyn

Jogador PTS REB AST STL BLK Trendon Watford 22 3 5 0 0 Drew Timme 16 9 1 0 0 Dariq Whitehead 14 2 2 2 0 Nic Claxton 13 4 3 3 0 Tosan Evbuomwan 13 4 2 1 1

Três pontos: 17-40; Whitehead: 4-7

(59-20) Boston Celtics 119 x 117 New York Knicks (50-29)

Boston

Jogador PTS REB AST STL BLK Kristaps Porzingis 34 4 3 1 1 Jayson Tatum 32 7 5 1 1 Jrue Holiday 16 4 3 2 0 Derrick White 14 8 9 1 0 Payton Pritchard 8 5 3 1 0

Três pontos: 19-49; Porzingis: 8-13

New York

Jogador PTS REB AST STL BLK Karl-Anthony Towns 34 14 2 1 1 Jalen Brunson 27 1 10 0 0 Mikal Bridges 14 4 4 0 1 OG Anunoby 13 8 1 2 2 Josh Hart 10 11 7 3 0

Três pontos: 11-38; Brunson: 5-12

(46-33) Minnesota Timberwolves 103 x 110 Milwaukee Bucks (45-34)

Minnesota

Jogador PTS REB AST STL BLK Anthony Edwards 25 7 4 1 1 Donte DiVincenzo 24 3 2 0 0 Naz Reid 17 4 3 1 0 Jaden McDaniels 13 5 3 0 1 Julius Randle 9 7 6 1 0

Três pontos: 13-40; DiVincenzo: 6-10

Milwaukee

Jogador PTS REB AST STL BLK Giannis Antetokounmpo 23 13 10 1 1 Kevin Porter Jr. 21 4 5 5 0 Bobby Portis 18 10 1 2 1 Kyle Kuzma 10 4 0 0 0 Brook Lopez 10 2 1 0 0

Três pontos: 12-36; Green: 3-6

(48-31) Los Angeles Lakers 120 x 136 Oklahoma City Thunder (65-14)

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK LeBron James 28 7 3 1 0 Austin Reaves 24 5 5 0 0 Luka Doncic 23 3 5 0 1 Dorian Finney-Smith 12 2 2 0 1 Jarred Vanderbilt 8 12 1 0 2

Três pontos: 18-40; Reaves: 4-7

Oklahoma

Jogador PTS REB AST STL BLK Shai Gilgeous-Alexander 42 6 6 0 1 Jalen Williams 26 4 4 0 0 Lu Dort 17 3 2 2 0 Isaiah Hartenstein 8 15 4 1 2 Chet Holmgren 14 4 2 1 2

Três pontos: 18-37; Dort: 5-8

(32-47) San Antonio Spurs 117 x 122 Los Angeles Clippers (47-32)

San Antonio

Jogador PTS REB AST STL BLK Harrison Barnes 24 5 1 3 0 Stephon Castle 19 1 8 0 2 Keldon Johnson 12 6 2 0 0 Chris Paul 9 2 3 0 0 Malaki Branham 9 0 0 0 0

Três pontos: 17-42; Barnes: 6-8

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK Norman Powell 25 5 3 0 0 Ivica Zubac 24 20 5 1 0 James Harden 21 9 12 0 0 Bogdan Bogdanovic 19 2 4 0 0 Derrick Jones Jr. 18 2 1 1 0

Três pontos: 14-30; Batum: 3-5

