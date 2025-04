Stephen Curry fala sobre Jonathan Kuminga fora de jogo

Jonathan Kuminga não teve minutos no duelo entre Golden State Warriors x Los Angeles Clippers, e Stephen Curry falou sobre isso. O jovem ala foi um dos escolhidos para ficar fora de uma rotação que diminuiu de 11 para nove homens (Gui Santos também não entrou). O time de San Francisco perdeu na prorrogação e vai disputar o play-in contra o Memphis Grizzlies nessa terça-feira (15).

Após o jogo, a ausência do jogador foi tema nas coletivas de imprensa dadas por Stephen Curry e Steve Kerr. Para o armador, a decisão é um grande teste para um jovem talentoso.

“É claro que estar na posição dele não é fácil. Mas esse é um time talentoso e você precisa estar pronto, seja seu nome sendo ou não chamado. Ele é muito talentoso, então, é difícil, eu entendo. Mas sei que ele está focado e entende as decisões”, afirmou.

Para Stephen Curry, a falta de minutos de Jonathan Kuminga nesse jogo não significa que ele esteja fora dos planos. Aliás, até citou que contra o Memphis Grizzlies nessa terça, o ala pode ter mais impacto do que teria contra o Clippers.

“Não era a hora dele nessa noite e está tudo bem. O jogo de Memphis, por exemplo, pode ser um jogo em que sua presença será mais sentida. Então, a missão é não deixar que o barulho que vem de fora do vestiário interfira em sua preparação e seu foco. Ele tem a capacidade de nos ajudar muito e de ter muito impacto quando for chamado”, garantiu o camisa 30.

No entanto, Curry cita que essa questão não pode importar para os jogadores e que qualquer combinação que estiver na quadra precisa ter impacto na vitória de Golden State.

“Por fim, são decisões que nosso treinador vai tomar. Você entende as combinações de rotação que Steve usa, e Kuminga faz parte disso. Ele teve vários jogos em que seus ataques ao aro fizeram a diferença para nós. Então, sabemos que ele pode impactar positivamente quando estiver na quadra. Mas não importa quem esteja ou quais sejam essas combinações, apenas temos que estar preparados para qualquer cenário, todos nós”, concluiu.

As escolhas de Kerr para os minutos da segunda unidade tiveram outros quatro nomes: Buddy Hield, Gary Payton II, Kevon Looney e Quinten Post. Além é claro dos titulares: Stephen Curry, Brandin Podziemski, Moses Moody, Jimmy Butler e Draymond Green.

Quando Butler chegou na trade deadline, Kuminga estava fora por lesão e Golden State conseguiu embalar sem a presença do jovem. Desde que ele retornou, Steve Kerr assumiu algumas vezes as dificuldades em encontrar um papel ideal para o ala em uma rotação que já estava dando frutos.

Além disso, a rotação dos times costuma se tornar mais curta nos playoffs, o que também explica a abordagem de Kerr que também não usou Gui Santos. O duelo com Memphis, então, mostrará um pouco sobre onde ambos estão na rotação nesse momento.

