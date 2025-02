Spurs e Kings estariam aguardando times da NBA para troca

San Antonio Spurs e Sacramento Kings podem fechar uma troca até a trade deadline da NBA. Enquanto o armador De’Aaron Fox segue como o grande alvo do time texano, a negociação pode envolver outras franquias. Por enquanto, não passa de um rumor, mas Utah Jazz, além de outros times poderiam fazer parte.

De acordo com o jornalista Jake Weinbach, da ESPN Radio, existe a chance de o Spurs enviar três escolhas de primeira rodada por Fox. Por outro lado, o time de San Antonio teria de abrir mão de alguns jogadores. Jeremy Sochan, Keldon Johnson, Tre Jones e Zach Collins, seriam os mais indicados para a troca acontecer.

Enquanto isso, o Jazz cederia o pivô John Collins ao Kings. A equipe de Sacramento tem interesse no ex-jogador do Atlanta Hawks para fazer dupla de garrafão com Domantas Sabonis.

Publicidade

Mas ainda existe a chance de a troca entre Kings e Spurs contar com outros times da NBA. Isso porque existem diversos rumores apontando uma eventual negociação entre quatro ou até cinco equipes. Neste caso, Atlanta Hawks e Brooklyn Nets poderiam fazer parte.

Até o New Orleans Pelicans, que perdeu o armador Dejounte Murray por grave lesão no tendão de Aquiles, poderia participar. Sem Murray, é possível que o Pelicans tente fechar algo por um outro jogador da posição. D’Angelo Russell, por exemplo, seria um nome para chegar em New Orleans.

Publicidade

Leia mais

Mas o fato é que não existe nada de concreto no momento. O que todo mundo sabe é que o Spurs mira troca por Fox e precisa trabalhar o mais rápido possível. Isso porque Houston Rockets e Orlando Magic também gostariam de contar com o armador. Apesar de o Rockets estar em segundo no Oeste, existe a chance de o time ir atrás do atleta.

O problema, entretanto, é que Fox é visto muito mais como uma opção para Houston na próxima offseason da NBA. A direção quer testar o atual elenco nos playoffs para saber o que precisa melhorar para o futuro.

Então, sobraria o Magic, que vem caindo na classificação do Leste após brigar pelos primeiros lugares. As contusões de Paolo Banchero e, depois, de Franz Wagner e Jalen Suggs, atrapalham a campanha. Mas se Fox estiver disponível de fato, como afirmou o jornalista Shams Charania, da ESPN, o time de Orlando pode ir atrás do Kings.

Publicidade

Outros rumores apontam que até o Los Angeles Lakers poderia fazer parte da troca com Kings e Spurs, mas não por Fox. Isso, caso o Brooklyn Nets estiver na negociação. O Lakers quer um pivô para o resto da temporada, enquanto Nic Claxton seria um dos desejos.

Por fim, não está claro se o Spurs abriria mão do veterano Chris Paul para a troca por De’Aaron Fox. Existe a chance de os dois jogarem juntos em San Antonio.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA