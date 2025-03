Site indica troca de Kyrie Irving para o Rockets

O portal Fadeaway World elaborou uma situação de troca que levaria Kyrie Irving para o Houston Rockets. O armador vinha tendo uma boa temporada pelo Dallas Mavericks, mas se lesionou e deve ser desfalque por pelo menos oito meses. Assim, com o Mavs em uma situação complicada após a saída de Luka Doncic, Irving poderia ser o próximo a deixar a franquia.

O contrato atual do armador é de US$43 milhões e ele tem uma opção para estender por mais uma temporada. Dessa forma, se a diretoria do Mavs não quiser mais Irving na equipe, pode tocá-lo mesmo se ele aceitar a sua opção de extensão. Assim, a troca sugerida pelo portal levaria o armador ao Rockets, que daria, em retorno, Reed Sheppard, Jabari Smith Jr, Cameron Whitmore e uma escolha de primeira rodada de 2025.

De acordo com o Fadeaway World, o Rockets quer competir logo, e uma negociação para adquirir um All-Star poderia acelerar o processo. Alperen Sengun, Amen Thompson e Jalen Green vêm mostrando bons sinais, e uma voz da experiência ao lado deles poderia ser exatamente do que a equipe precisa. Antes da lesão, Irving tinha médias de 24.7 pontos e 4.6 assistências.

Nesse cenário, o Dallas Mavericks daria início numa reconstrução após a saída de Luka Doncic. A diretoria da franquia ter trocado seu principal jogador aos 25 anos foi uma decisão surpreendente e bastante contestada. No entanto, o GM Nico Harrison garantiu que o Mavs estaria mais perto do título com Anthony Davis do que com o esloveno.

Na hipotética troca que levaria Kyrie Irving ao Houston Rockets, o time do Texas receberia jogadores promissores. Por exemplo, Jabari Smith Jr tem médias de 11.7 pontos e 6.6 rebotes, enquanto Reed Shepard já mostrou bons momentos em Houston. Por fim, Whitmore também já fez boas aparições.

Nos últimos dias, o ex-Mavs Quentin Grimes chegou a criticar a equipe. Grimes foi trocado também na trade deadline, e tem indo bem no Philadelphia 76ers.

“É doido o que está acontecendo lá”, disse o jogador. “Então, acho que é uma benção eu ter sido trocado. Mas eu sinto por eles, com certeza. Nós fomos bastante unidos nesta temporada, e tínhamos boas chances de vencer. Mas as coisas na NBA são assim”.

Confira os detalhes troca proposta pelo portal:

Rockets recebe: Kyrie Irving (via sign and trade)

Mavericks recebe: Reed Sheppard, Jabari Smith Jr., Cameron Whitmore e escolha de primeira rodada de 2025

