Sete promessas da NBA para ficar de olho na temporada 2025/26

A temporada 2025/26 da NBA só acontece daqui pouco mais de dois meses, mas nós vamos indicar sete promessas que podem fazer a diferença. Aqui, no entanto, não são necessariamente calouros. Afinal, eles já são jogadores que todo mundo vai acompanhar mais de perto. Hoje, é sobre aqueles que estão “voando abaixo do radar”.

Afinal, quem são as tais promessas da NBA? Em geral, vamos buscar nomes que, apesar de terem pouca experiência na liga, já vão ganhar mais espaço.

1. Ryan Dunn (Phoenix Suns)

É fato que Ryan Dunn vai ganhando espaço no Phoenix Suns por ser uma das maiores promessas da NBA. Ele foi apenas a vigésima oitava escolha do Draft de 2024, mas mostrou serviço. Mesmo com poucos minutos ou quando parecia fora da rotação por motivos ainda a serem compreendidos, Dunn foi muito bem nos dois lados da quadra.

O Suns não tem pressa para a próxima temporada da NBA, então deve deixar Dunn em quadra o máximo possível para que ele se desenvolva. Ele está com 22 anos.

2. Ron Holland (Detroit Pistons)

Em seu segundo ano na NBA, o ala Ron Holland deve ganhar mais minutos logo no início da temporada por dois motivos. O primeiro, porque o Detroit Pistons perdeu alguns agentes livres importantes, como Tim Hardaway Jr, Malik Beasley e Dennis Schroder, todos do perímetro. Depois, ele mostrou um arremesso de três na Summer League que não teve em toda a primeira campanha.

Ou seja, com mais espaço para produzir, um arremesso de três confiável, Holland tem tudo para ser o principal reserva do Pistons na temporada 2025/26.

3. Isaiah Collier (Utah Jazz)

Entre as maiores promessas para a temporada 2025/26 da NBA, está Isaiah Collier, do Utah Jazz. Ele já foi bem na segunda metade da última campanha, mas o Jazz abriu caminho para ele. Afinal, trocou Collin Sexton e dispensou Jordan Clarkson. Agora, Collier vai poder jogar mais tempo ao lado de Keyonte George.

Após a parada para o All-Star Game da NBA, Collier teve médias de 12.0 pontos, 7.1 assistências e 1.1 roubo de bola nos últimos 25 jogos da temporada. Ainda não tem um bom arremesso de três, mas lembra aqueles armadores que buscavam primeiro o passe, depois o próprio lance.

4. Bilal Coulibaly (Washington Wizards)

Sim, Bilal Coulibaly ainda não tem um grande arremesso na NBA, mas a sua experiência, para a terceira temporada da carreira, deve ajudar no quesito. Aos 21 anos, o francês já teve impacto na última campanha. Aliás, o Washington Wizards tinha tanta esperança nele, que trocou uma das melhores promessas da liga, o ala Deni Avdija, para o Portland Trail Blazers na última offseason.

Ou seja, com mais experiência, ele ainda deve representar a França no EuroBasket. Tudo o que o Wizards quer dele é rodagem para poder ajudar ainda mais o time na temporada 2025/26 da NBA.

5. Moussa Diabate (Charlotte Hornets)

O mais velho da lista, Moussa Diabate terá muitos minutos no Charlotte Hornets. Pode até não ser logo de cara, pois o time deve dar a Mason Plumlee algum espaço no começo da temporada 2025/26 da NBA. Mas Diabate terá muita importância por dar aos colegas segundas chances no ataque.

De acordo com uma estimativa da NBA, por 36 minutos, ele teve 5.4 rebotes ofensivos na última temporada. Aos 23 anos, o pivô ainda terá Ryan Kalkbrenner como “rival”.

6. Ryan Nembhard (Dallas Mavericks)

De novo, sem os jogadores óbvios. Ryan Nembhard é o único calouro na lista das promessas da temporada 2025/26 da NBA. Claro que poderia ser Cooper Flagg, mas é óbvio demais. Irmão do armador do Indiana Pacers, ele tem características similares, mas é melhor passando a bola e vem desenvolvendo um arremesso de três muito bom.

No Dallas Mavericks, entretanto, Nembhard começa com um contrato two-way. Ou seja, tem limite de jogos ao longo da temporada e não pode atuar nos playoffs da NBA. Mas é provável que, sem Kyrie Irving até janeiro, ele ganhe muito espaço. Tem mais talento que Brandon Williams, que até o início dos treinos, deve ser a primeira opção atrás de D’Angelo Russell. Mas isso vai mudar.

7. Noah Clowney (Brooklyn Nets)

Por fim, o ala-pivô Noah Clowney, do Brooklyn Nets. Ele vai para a sua terceira temporada na NBA e já deu bons sinais de que está evoluindo na liga. Seu maior desafio, no entanto, é ficar em quadra por mais de 30 minutos por jogo. Isso porque o time conta com vários jogadores jovens e que devem “pedir espaço”, como Jalen Wilson, Keon Johnson e Ziaire Williams.

Mas o fato é que Clowney pode ter minutos em três posições, o que deve dar a ele mais chances de aparecer. A temporada 2025/26 deve ser a sua melhor em termos de evolução em quadra.

