LeBron James quer que NBA institua novo prêmio na temporada

A liga reconhece a atuação de vários jogadores ao fim da temporada com a entrega dos seus troféus individuais. Mas, na visão de LeBron James, a NBA ainda sente falta de um prêmio. O craque do Los Angeles Lakers crê que a liga precisa se inspirar na NFL, a liga de futebol americano dos EUA, para instituir uma última honraria. Seria uma forma, em síntese, de saudar o desempenho dos atletas no ataque.

“A NFL, por exemplo, dá prêmios separados para o MVP e o melhor jogador ofensivo do ano. Eu penso que poderíamos fazer a mesma coisa no basquete. Deveríamos escolher essas duas coisas de forma separada, pois acho que mudaria o jeito de vermos tudo. O MVP, afinal, é o melhor atleta da liga mesmo? Ou é só aquele que teve a melhor temporada com o seu time?”, propôs o astro de 40 anos.

James, a princípio, aponta uma lacuna inegável dentro do sistema de premiação da liga. A NBA reconhece o melhor defensor do ano desde 1983, mas nunca instituiu um troféu específico para o outro lado da quadra. A impressão geral é que o MVP já é um prêmio que tem o desempenho ofensivo como base. O veterano, no entanto, não crê que funcione exatamente desse jeito.

“Tal pessoa é o melhor jogador da temporada. Mas, quando falamos do prêmio de MVP, é óbvio que nós não vamos reconhecê-lo se o seu time não chegou nem perto da pós-temporada. Será que isso é justo? Quer dizer, então, que esse atleta não é valioso ou não tem valor? Talvez, ele devesse ser reconhecido como melhor jogador ofensivo do ano”, explicou o futuro membro do Hall da Fama.

De acordo

LeBron James defendeu o novo prêmio na NBA durante um episódio do seu podcast, “Mind The Game”. E ganhou o apoio do seu parceiro de discussão nesse ponto. O ex-atleta Steve Nash entendeu a justificativo do ala e, por isso, também vê a ideia com bons olhos. Ele enxerga o prêmio de MVP como algo que, por enquanto, ainda atrela sucesso individual muito ao coletivo.

“Você pode ter uma temporada ofensiva incrível e, mesmo assim, não conseguir levar o seu time a tantas vitórias. E vale o contrário também. Você pode não ter o seu melhor rendimento individual, mas ter um valor inestimável por levar o time a outro patamar. Esses dois cenários diferentes, para mim, deveriam receber premiações”, resumiu ex-armador e ídolo do Phoenix Suns.

Shai Gilgeous-Alexander foi eleito MVP da última temporada. Ele não só foi cestinha da liga, mas também liderou o Oklahoma City Thunder a 68 vitórias em 82 jogos. E, em seguida, conquistou o título. Mas, para vários fãs e analistas, o melhor rendimento individual da campanha foi de Nikola Jokic. O pivô tornou-se o terceiro jogador da história da liga a ter média de triplo-duplo em uma temporada.

Prêmio IBM

A NBA, talvez, já tenha tido um prêmio mais alinhado com o que LeBron James pede no passado. Tratava-se do prêmio IBM, que foi entregue de 1984 a 2002. A premiação era baseada no cálculo de uma empresa de tecnologia para tentar mensurar a contribuição individual de um jogador para uma equipe. A base dessa fórmula, antes de tudo, eram estatísticas ofensivas.

Em 19 edições, o prêmio IBM teve 11 vencedores diferentes. A lenda David Robinson, do San Antonio Spurs, foi o maior vencedor da honraria: ganhou cinco vezes. Só outros três atletas venceram em mais de uma oportunidade: Charles Barkley (três), Michael Jordan e Shaquille O’Neal (dois).

