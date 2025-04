“Série entre Rockets e Warriors ainda não acabou”, avisa Alperen Sengun

O Golden State Warriors abriu 3 a 1 na série de primeira rodada ao vencer o Houston Rockets por 109 a 106, na segunda-feira (28), e o pivô Alperen Sengun reagiu à derrota. O Jogo 5 do confronto será no Texas. Então, apesar do rival estar a um triunfo de avançar, o turco não dá o duelo como acabado.

Em entrevista após o quinto jogo entre Warriors e Rockets, Alperen Sengun avaliou a série até agora e prometeu uma reação do seu time. “Precisamos ser disciplinados. Não deixar que eles nos influenciem. É uma série física e ainda não acabou”, disse o pivô.

Sengun é o cestinha do time na série. Afinal, ele tem média de 22.3 pontos por jogos, além de 11.5 rebotes e 4.3 assistências. No último embate, foi responsável por 31 pontos e dez rebotes.

Publicidade

Enquanto isso, o técnico do Rockets, Ime Udoka, também comentou sobre o confronto. O comandante revelou que o time está frustrado com os resultados ruins, mas elogiou a postura e o combate dentro de quadra.

Leia mais!

“Os caras estão desanimados, mas entendem o que fizeram bem. Tivemos uma vitória arrasadora em apenas um jogo e nos outros foram duelos de uma posse de bola, ou tínhamos uma vantagem no quarto período e não jogamos bem. A consistência vencerá esta série. Falamos sobre isso desde o primeiro dia. Portanto, precisamos ser mais consistentes em todos os aspectos”, avaliou.

Publicidade

Um dos grandes problemas do Rockets no Jogo 4 contra o Warriors foram os lances livres. A equipe teve aproveitamentos melhores em todos os arremessos, menos neste quesito. Isso porque a equipe errou 12 de 31 tentativas. Este número, aliás, deixou Houston como uma das equipes mais mais erros em lances livres na história dos playoffs. O Warriors, por sua vez, acertou 20 de 22.

Por fim, o veterano Fred VanVleet também lamentou as duas derrotas seguidas que permitiram o Warriors abrir vantagem. Além disso, como Sengun, garantiu que a série não acabou.

“Esses dois jogos foram péssimos. Poderiam ter sido a nosso favor. Estamos nos playoffs. A margem de erro é tão pequena que o resultado pode ir para qualquer lado. Então, a gente aprende que tudo se resume a posses de bola. Elas são muito importantes. Vamos para casa para ganhar. Não é impossível, mano. Nós vamos conseguir, mas será um jogo por vez”, disse o armador.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA