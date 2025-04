Comentarista polemiza ao falar de Draymond Green e Alperen Sengun

A derrota do Golden State Warriors para o Houston Rockets ficou marcada pela confusão entre Draymond Green e Alperen Sengun. A briga aconteceu no segundo quarto do jogo. Responsável por marcar o turco, o ídolo de San Francisco empurou o pivô adversário antes de repor a bola em jogo.

O empurrão de Green em Sengun terminou em uma falta técnica para o ala-pivô de Golden State. Porém, o comentarista do Rockets, o ex-jogador Ryan Hollins, não ficou satisfeito e disparou críticas ao camisa 23. Segundo ele, o veterano só quis provocar o jovem pivô.

“Isso é ridículo”, disparou Hollins. “Olhe para Draymond Green. A bola nem estava em jogo, mas ele está tentando entrar na cabeça de Sengun. Ele sabe que não consegue marcá-lo nem para salvar a própria vida”.

Publicidade

A atitude de Green, no entanto, não desestabilizou Sengun. O pivô turco, afinal, terminou o jogo com 19 pontos e foi um dos nomes da vitória do Rockets por 106 a 96. Ao fim do jogo, assim, o jovem afirmou que a confusão no segundo quarto motivou o time a buscar a vitória.

“Acho que foi o momento em que vencemos o jogo, porque todos se inflamaram e reagimos bem. Acho que o Warriors estava tentando nos assustar para jogarmos mais suaves. Porém, isso só te faz jogar mais duro e ajudar mais o time”, afirmou Alperen Sengun.

Publicidade

Leia mais!

Em relação a Draymond Green, após a briga com Alperen Sengun, ele não evitou discussões. Desse modo, no terceiro quarto, recebeu uma falta flagrante e foi expulso do jogo.

Enquanto isso, Stephen Curry precisou tentar a vitória sozinho. No entanto, um adversário de Draymond Green na corrida para Defensor do Ano, o ala Amen Thompson, anulou o camisa 30. O duas vezes MVP, afinal, marcou só três pontos e acertou um de dez arremessos.

Publicidade

Por fim, Curry e Draymond Green reconheceram o talento defensivo de Thompson.

“Eu só fã dele. Ele é atlético e está ficando cada vez mais confiante”, afirmou Draymond Green. “É um jogador incansável, um atleta excepcional e que encontrou seu caminho, mais uma vez, sobre como pode ser impactante. Então, tiro o chapéu para ele”, acrescentou Curry.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA