“Série contra o Lakers ainda vai ser longa”, projeta técnico do Timberwolves

O técnico do Minnesota Timberwolves, Chris Finch, teve muito a comemorar depois do primeiro jogo da série contra o Los Angeles Lakers. O time deu uma prova de força na estreia nos playoffs, pois venceu os angelinos na Califórnia por mais de 20 pontos de diferença. Com isso, a equipe “roubou” a vantagem de mando de quadra no duelo. O técnico Chris Finch, no entanto, não espera que essa vá ser a toada do confronto.

“Esse foi só um jogo e, por isso, acaba aqui. Nós sabemos que essa série vai ser longa, então não trabalhamos com a ideia de que a segunda partida vai ser igual à primeira. Será bem diferente, na verdade. Mas temos muita ‘lenha para queimar’ ainda. Existe muita luta por vir, muita coisa para acontecer. E, ao mesmo tempo, sabemos que podemos ser melhores também”, avaliou o treinador de Minnesota.

Depois da partida do fim de semana, houve uma grande ênfase na abordagem física do Timberwolves. Um fator que, certamente, ajudou a desequilibrar o confronto. A equipe visitante pegou mais rebotes e marcou mais pontos dentro do garrafão. Limitou, além disso, um dos times que mais cobraram lances livres na temporada regular a só 16 tentativas. Foi um triunfo do plano de jogo, mas também do empenho.

Publicidade

“Você precisa entregar o seu melhor basquete quando chegam os playoffs. Sinto que foi o que fizemos nesse primeiro jogo. É claro que a série não acabou, pois só disputamos uma partida. Sabemos que o caminho ainda é longo pela frente. Mas, se trouxermos o mesmo tipo de postura para o resto da série, sinto que vamos estar bem”, projetou o pivô Naz Reid.

Leia mais sobre o Minnesota Timberwolves

Querer mais

A preparação para um jogo de playoffs, antes de tudo, envolve muita estratégia e treino. São sessões de vídeos, análises e simulações para enfrentar um adversário específico ao longo de sete partidas. Mas não dá para prever o comportamento dos atletas em quadra. Para LeBron James, a derrota do Lakers passou mais pela conduta e postura do elenco do que por um pré-jogo mal feito.

Publicidade

“Talvez, a gente precisasse de um jogo de playoffs para entrar na série. Sentir o tipo de intensidade e abordagem física, por exemplo, que vão trazer para as partidas. Mas, no fim das contas, todos sabiam que essa é a forma como Minnesota joga. Não é segredo. Temos, então, que estar melhor preparados para o segundo jogo”, cobrou o craque de 40 anos.

Não tem jeito: uma partida precisa ter um vencedor e um perdedor. E, quando os dois lados têm qualidade e estão bem preparados, o que pode definir o vencedor? “Eu acho que, acima de tudo, nós quisemos vencer mais. Aliás, sei que queríamos mais. E deve que ser assim mesmo. Em particular, quando você é o ‘azarão’ em uma série como somos aqui”, concluiu Reid.

Publicidade

Grupo especial

Vencer uma partida, em síntese, representa 25% do caminho para uma classificação nos playoffs. Mas essa é uma visão fria. Todos dizem que, na verdade, cada vitória fica mais dura na pós-temporada. O técnico do Timberwolves confirmou essa impressão depois do primeiro jogo na série contra o Lakers. No entanto, para o astro Anthony Edwards, tudo se torna mais possível com um elenco como aquele que está ao seu lado.

“Nós temos um ótimo grupo de jogadores, mas não descobri isso nessa vitória. Eu soube disso durante a pré-temporada. Só levou um minuto para que a gente desenvolvesse um entrosamento e criasse um laço como time assim que entramos em quadra. Eu diria que nos entendemos quase de imediato. E acho que chegou a hora de mostrarmos como somos fortes juntos”, cravou um decidido Edwards.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA