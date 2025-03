Segundo ex-jogadores, Payton Pritchard é melhor que Austin Reaves

Tanto Payton Pritchard quanto Austin Reaves vêm tendo as melhores temporadas de suas carreira. No entanto, com a boa fase, começam as comparações entre os jogadores. E para Brandon Jennings e Rashad McCants, que tiveram grandes passagens pela NBA, Pritchard é o melhor entre os dois atletas. A discussão ocorreu no podcast do também ex-atleta Gilbert Arenas.

“Payton é melhor”, disse McCants. “Eu disse que Austin Reaves é melhor que Bradley Beal, mas Pritchard é melhor que ele”.

Jennings pareceu concordar, ao menos, com a segunda parte da afirmação. “Ele é uma terceira opção melhor que Beal hoje. Digo, toda a temporada. Precisamos admitir”.

Gilbert Arenas, o terceiro na discussão, perguntou se Pritchard não parecia melhor por sair do banco, mas McCants pareceu discordar da possibilidade. “Baseado no talento e na oportunidade que Austin tem com o Los Angeles Lakers, eu acho que com a mesma oportunidade, Pritchard faria mais”.

Jennings, então, ainda adicionou que o jogador do Boston Celtics fez 40 pontos quando foi titular, e que gostaria de vê-lo na rotação titular para sentir seu impacto.

Na atual temporada, Reaves está com médias de 19.7 pontos, 4.5 rebotes e seis assistências por jogo nesta temporada, com aproveitamento de 45.1% nos arremessos de quadra e 36.5% nas bolas de três.

Ele tem conseguido se destacar como uma opção principal quando LeBron James ou Luka Doncic estão fora da quadra. Dessa forma, Reaves tem médias de 27.9 pontos, 8.3 assistências e 6.6 rebotes por jogo em nove partidas sem LeBron

Já Pritchard, então, pode não ter tantas oportunidades com a bola quanto Reaves, já que joga atrás de jogadores como Jayson Tatum, Jaylen Brown, Derrick White, Kristaps Porziņgis e Jrue Holiday quando o Boston está com o elenco completo.

Ainda assim, o jogador tem médias de 14.2 pontos, 3.7 rebotes e 3.4 assistências por jogo nesta temporada, com 41.8% nas bolas de três. Com isso, é um dos favoritos ao prêmio de Sexto Homem do Ano.

Além da comparação entre Payton Pritchard e Austin Reaves, Lakers e Celtics têm outros pontos em comum. Primeiro, ambas as equipes têm dois grandes jogadores: LeBron e Doncic de um lado, Tatum e Brown de outro. Além disso, estão entre os times com melhor defesa da liga, mesmo sem um grande pivô (no caso de Boston, Porzingis segue fora por lesão).

Playoffs

No entanto, quando falamos de expectativa para os playoffs, as coisas, é claro, são diferentes. Afinal, Boston é atual campeão da liga, e chega com favoritismo para a pós-temporada. Já o Lakers, precisa se provar após a adição de Doncic.

As duas equipes com mais títulos na história podem se enfrentar numa final, mas o caminho não será fácil. Pelo lado do Oeste, equipes como Oklahoma City Thunder e Denver Nuggets prometem dar trabalho, enquanto no Leste são Cleveland Cavaliers e Milwaukee Bucks que ameaçam o Celtics.

