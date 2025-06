Rumores da NBA: Raptors deve ir atrás de troca por astro

De acordo com Brian Windhorst, da ESPN, há rumores que o Toronto Raptors deve buscar troca por algum astro da NBA na offseason. Isso porque a franquia fez uma temporada ruim, terminando apenas na 11ª posição da Conferência Leste. Então, segundo o jornalista, o desejo da direção é buscar algum jogador considerado “peixe grande” para reforçar o elenco.

“Não quero me afastar muito do assunto, mas, já que isso surgiu, o Raptors é um time que começa a fazer barulho na liga por estar em busca de um ‘peixe grande’. Boston Celtics está machucado, então há alguns times que desconfiam da possibilidade de fazer uma mudança e acho que Toronto é um desses times. Além disso, qualquer equipe da Conferência Leste que insinuar grandes mudanças, terá Giannis Antetokounmpo como alvo”, disse o jornalista no podcast The Hoop Collective.

Portanto, além de garantir que o time canadense busca um grande reforço, Windhorst coloca o astro do Milwaukee Bucks como um possível alvo. Afinal, Giannis Antetokounmpo já deu indícios que pode mudar de time para 2025/26, após campanha frustrante nos playoffs.

Da mesma forma, o jornalista indica que o Raptors deve agitar a offseason da NBA com rumores de troca. Após o histórico título em 2019, a equipe não conseguiu embalar bons resultados. Na última campanha, somou apenas 30 vitórias em 82 jogos disputados e não avançou sequer ao play-in.

“Os times da liga têm impressão de que Toronto vai tentar fazer alguma coisa de impacto. Um executivo me disse ontem que acha que este pode ser uma agência livre ‘explosiva’. Shams Charania já havia dito algo neste sentido, mas esse parece ser o sentimento de toda a NBA sobre o Raptors”, completou.

Por fim, vale lembrar que o Toronto Raptors fez troca pro Brandon Ingram, mas o jogador sequer estreou por conta de uma lesão. Então, o objetivo deve ser trazer mais um craque para atuar ao lado do ala, Scottie Barnes e RJ Barrett.

